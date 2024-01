Récapitulatif de l’entraînement de la première journée du Senior Bowl : les receveurs larges et les joueurs de ligne défensive brillent

Le Bol Sénior est enfin là, ce qui marque le début officiel de la saison de repêchage pour la plupart des dépisteurs et des amateurs de repêchage qui ne travaillent pas à temps plein. Nous avons trois jours d’entraînement à venir sur mobile, ce qui nous donnera notre première chance de jeter un œil sur certains des meilleurs espoirs qui entreront en 2024. Repêchage de la NFL.

Cette classe constitue une augmentation notable du talent par rapport à l’événement de 2023, en grande partie grâce à la saison supplémentaire d’éligibilité due au COVID et à une plus grande récolte de quarts présents. Compte tenu des besoins des Falcons d’Atlanta, je garderai un œil particulièrement attentif sur ces quarts-arrières, ainsi que sur les receveurs larges, les rushers de bord, les plaqués défensifs, les cornerbacks et les sécurités.

Aujourd’hui marquait le premier jour d’entraînement et, traditionnellement, les choses démarrent un peu lentement. Les championnats national (matin) et américain (entraînements) nous ont donné de nombreux exercices individuels et en équipe à évaluer, et pour cela je dis « merci ! »

Je serai en direct à 19 h HE pour discuter de mes points à retenir de la journée, que vous pouvez regarder ci-dessous.

Poursuivez votre lecture pour découvrir mes plus grands enseignements de l’entraînement d’ouverture de mardi.

Les récepteurs larges brillent

L’entraînement national mettait en vedette les meilleurs quarts-arrières, avec de solides journées d’ouverture des deux Bo Nix de l’Oregon et Michael Penix Jr. de Washington. Sam Hartman est clairement derrière ces deux-là, mais a également connu une bonne journée. Cela a conduit à de nombreux lancers et captures de moments forts et à plus d’opportunités pour les receveurs de se mettre en valeur.

Roman Wilson du Michigan a été un artiste constant tout au long de l’entraînement, avec de bons itinéraires, une vitesse profonde haut de gamme et d’excellentes mains en démonstration.

Brenden Rice de l’USC n’a pas créé autant de séparation (et a également été tenu un peu), mais a réalisé beaucoup de jeux et a montré sa capacité de capture contestée.

Malachi Corley de l’ouest du Kentucky était partout sur le terrain, montrant son sens de la course après la capture, mais aussi ses bonnes mains et ses bons itinéraires. Il était ciblé à différents niveaux du terrain et semblait à l’aise. Ricky Pearsall de Floride, qui n’a pas été aussi annoncé que les trois premiers que j’ai mentionnés, a également connu une très bonne journée. Il a montré une vitesse profonde impressionnante et a créé beaucoup de séparation avec ses routes. Devontez Walker de Caroline du Nord C’était probablement le plus décevant aujourd’hui, car il a connu beaucoup de chutes au début de l’entraînement et a semblé décevant tout au long. Il a terminé en force avec un joli parcours contre Kalen King lors de la dernière séance d’entraînement en 1 contre 1.

La qualité du jeu du quart-arrière a diminué en termes de cohérence lors de l’entraînement américain, mais cela ne s’est pas arrêté Jamari Thrash de Louisville de voler la vedette. Il a été dominant toute la journée, montrant sa vitesse, son parcours et ses mains.

Ladd McConkey de Géorgie a également dominé la période 1 contre 1, comme on peut s’y attendre d’un receveur large avec ses compétences. Il est susceptible de se consolider en tant que meilleur receveur du repêchage cette semaine.

Xavier Legette de Caroline du Sud a eu un certain nombre de répétitions dominantes, mais les quarts-arrières ne semblaient tout simplement pas lui donner une balle précise. Cela a limité ses opportunités de captures de moments forts, mais il ne fait aucun doute que le talent est là. J’espère qu’il obtiendra de meilleurs lancers au cours des prochains jours et qu’il sera également capable de mieux profiter lorsque le ballon arrive vers lui.

Les joueurs de ligne défensifs pop

Je sais que vous êtes tous ici pour savoir à quoi ressemblaient les Edge Rushers, et je suis heureux de vous rapporter de belles choses du premier jour. La tête d’affiche de la semaine sera sans aucun doute Laiatu Latu de l’UCLAet il a eu une bonne journée culminant dans l’un des 1 contre 1 les plus dominants de l’entraînement contre BYUC’est Kingsley Suamataia.

Nous avons eu une bonne journée de Adisa Isaac de Penn State et Marshawn Kneeland, dans l’ouest du Michigan. Les deux avaient l’air perturbateurs et ont gagné plus que leur juste part de représentants tout au long de la journée. Le joueur qui m’a le plus agréablement surpris était Austin Booker du Kansasqui a été actif toute la journée et a réalisé un sack impressionnant sur Penix.

Du côté du groupe américain, deux edge rushers se sont particulièrement démarqués : Darius Robinson du Missouri et Chris Braswell de l’Alabama. Robinson a sans doute été le plus perturbateur de tous les passeurs de la journée et a gagné dans une variété d’alignements. Braswell a montré sa force et a connu beaucoup de succès dans la période 1 contre 1.

Il s’agit d’un bon groupe d’espoirs de ligne défensive intérieure – plus forts que les rushers de bord – et ils ont donné des coups à la ligne offensive adverse toute la journée. DeWayne Carter de Duke a passé une belle première journée avec un sack et quelques autres jeux perturbateurs.

état de l’OhioMichael Hall de a réussi un méchant mouvement de rotation en 1 contre 1 pour une victoire instantanée, et a semblé bien tout au long. J’ai été très surpris par Salle Gabe de Baylor lors du premier entraînement national, car ce n’était pas quelqu’un que j’avais beaucoup vu auparavant. Il était une poignée absolue et mesurait un ridicule 6’6, 290 et avec des bras de plus de 34 pouces. Hall est définitivement quelqu’un à surveiller au fil de la semaine.

L’équipe américaine comptait de nombreux grands noms, même si nous avons appris la triste nouvelle que le Texas Byron Murphy II a dû se retirer en raison d’une blessure. Coéquipier Sweat T’Vondre a porté le flambeau du Texas, car il était presque imblocable en 1 contre 1 et a montré pourquoi il est l’un des espoirs les plus intéressants ici. Texas A&Mde McKinnley Jackson avait l’air explosif et a perturbé un certain nombre de jeux tout au long de l’entraînement. Braden Fiske de la FSU a montré un premier pas méchant et une très belle mobilité latérale, se retrouvant dans le champ arrière et faisant exploser plusieurs jeux lors des exercices d’équipe.

Les arrières défensifs ripostent

Le plus grand gagnant de la pratique nationale d’aujourd’hui pourrait être Le demi de coin de Tolède Quinyon Mitchell. Mitchell a une bonne bande, mais les questions abondent quant à sa capacité à rivaliser avec une meilleure concurrence. Il a répondu à cette question avec insistance aujourd’hui, enfermant tous ceux contre lesquels il s’est affronté et en marquant plusieurs PBU tout au long de l’entraînement. Je dirais que son stock de repêchage se situe fermement dans la fourchette du premier tour.

Un autre gagnant était Khyree Jackson de l’Oregon, qui a eu une journée d’entraînement relativement calme (ce qui n’est pas mal pour un cornerback) mais a remporté les pesées en mesurant 6’3.5, 203 et avec des bras de 32″. C’est une taille d’élite, et nous savons que les équipes de la NFL la convoiteront.

Kalen King de Penn State a été battu par Tez Walker pour terminer les 1 contre 1, mais je pensais qu’il avait eu une bonne journée d’entraînement autrement. Il est définitivement petit pour un corner extérieur, mais j’aime son énergie.

Du côté américain, j’ai trouvé que le trio Auburn avait passé une excellente journée. Cornerback DJ James était l’un des artistes les plus constants de la journée, Néhémie Pritchett a eu sa part de bonnes répétitions et de sécurité Jaylin Simpson a décroché un choix lors de la séance d’équipe.

Carlton Johnson, demi de coin de l’État de Fresno a également décroché l’une des interceptions les plus impressionnantes de la journée contre le quart-arrière Spencer Rattler et mérite un cri.

Autres joueurs marquants

RB Dylan Laube, New Hampshire

RB Daijun Edwards, Géorgie

OTer Tyler Guyton, Oklahoma

OT Christian Jones, Texas

OT Patrick Paul, Houston

OT Taliese Fuaga, État de l’Oregon

OT Brandon Coleman, TCU

LB Nathaniel Watson, État du Mississippi

LB Payton Wilson, État de Caroline du Nord