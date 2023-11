Récapitulatif de la semaine 9 des Raiders-Giants : gagnants et perdants

Dans une saison qui a connu plus de bas que de hauts et où il semblait que tout espoir était perdu pour les Raiders de Las Vegas il y a moins d’une semaine, la victoire dominante 30-6 des Raiders lors de la 9e semaine contre le Géants de New York je me sentais juste différent.

Oui, les Giants sont loin d’être une bonne équipe et ont perdu leur quart partant au début du match, mais les Raiders méritent une tonne de crédit pour avoir combattu toute l’adversité et réalisé de loin leur meilleure performance de la saison. Donc, pour la chronique des gagnants et des perdants de cette semaine, il n’y a qu’un seul perdant…

GAGNANT : Antonio Pierce

Quelqu’un aurait pu décrocher le jackpot dans la salle à haute limite du Bellagio et Antonio Pierce serait toujours le plus grand gagnant à Las Vegas dimanche. Non seulement l’équipe a gagné, mais elle a connu de loin son meilleur match de la saison tant offensivement que défensivement. Même AJ Cole a réalisé son meilleur match avec 63,6 yards par botté de dégagementprès de 12 mètres de plus que sa moyenne de la saison, donc Pierce a même donné envie au parieur de jouer !

Plus que tout, Pierce a prouvé qu’il était capable d’être un leader et de tirer le meilleur parti de ses joueurs alors que la différence dans le moral de l’équipe était perceptible tout au long de la semaine. Il lui reste encore un long chemin à parcourir avant d’obtenir un emploi permanent, mais sa première sortie était certainement un pas dans la bonne direction.

GAGNANT : Josh Jacobs

À l’approche de la semaine 9, le plus grand nombre de verges au sol que Josh Jacobs avait en un seul match était de 77 et il n’avait pas enregistré de match avec plusieurs touchés toute l’année. Cependant, il lui a suffi d’un changement de meneur offensif et il a réalisé sa meilleure sortie de la campagne avec 98 yards au sol et deux scores par terre.

Jacobs ressemblait à nouveau à son ancien moi, jouant apparemment avec plus d’énergie et de jus alors qu’il égalisait un sommet de la saison avec cinq plaqués manqués forcés, selon PFF. La ligne offensive mérite également beaucoup de crédit pour le retour en forme du champion en titre, puisqu’il a réalisé une moyenne d’un peu moins de 1,7 verges avant le premier contact par course dimanche. C’est important car la moyenne de la saison de Jacobs était inférieure à un mètre avant le match.

GAGNANT : Amik Robertson

Répondre à l’adversité était le thème de la semaine pour les Raiders et personne ne semble le faire mieux qu’Amik Robertson. Au cours des deux dernières saisons, Roberston a connu quelques matchs au cours desquels il a été battu tôt et a répondu plus fort que jamais avec une excellente performance jusqu’à la fin.

C’est à peu près ce qui s’est passé contre les Giants lorsque Jalin Hyatt a battu Robertson en profondeur – mais la passe était large et Marcus Epps a aidé à forcer Hyatt hors des limites – et Robertson a répondu en organisant une excellente sortie.

Le professionnel de quatrième année a réussi sa deuxième interception de l’année et l’a renvoyée sur 40 verges, ce qui le place dans une égalité à trois pour le titre. le plus dans l’équipe. Il a également enregistré une passe interrompue sur une autre cible, culminant avec un pourcentage de réussite de 50 pour cent et seulement 17 verges sur deux passes complétées lorsqu’il est lancé, selon PFF.

Tout cela a aidé Robertson à gagner une élite Note globale de 91,0 de PFF qui se classe actuellement au cinquième rang parmi les cornerbacks de la semaine et constitue un record en carrière de plus de 10 points.

GAGNANT : André James

Andre James a fait face à un test majeur dans ce match alors que Dexter Lawrence avait fait des ravages sur les attaques adverses avec 23 pressions et trois sacs lors des deux matchs précédents de l’équipe. Et James a eu du mal à gérer de gros tacles physiques dans le passé. Pourtant, ce dernier a répondu en grand à l’appel.

Lawrence n’a pas enregistré une seule pression pour la première fois de la saison et n’a réussi que trois plaqués au total dans l’après-midi, dont aucun n’a abouti à une défaite. Il a été plutôt silencieux pendant la majeure partie du match, ce qui signifie que James a fait son travail, et cela s’est reflété sur le tableau d’affichage lorsque le meilleur joueur défensif des Giants a été neutralisé.

GAGNANT : Bo Hardegree

Le match de dimanche devrait figurer en tête du CV de Bo Hardegree pendant un certain temps. Avec les mêmes joueurs et à peu près le même manuel de jeu que le précédent appelant offensif, Hardegree a réussi à appeler une attaque qui a marqué plus de 20 points pour la première fois de la saison et presque doublé les points de l’équipe par match avant qu’il ne prenne le relais.

Tout comme Pierce, il ne s’agit que d’un match et il reste encore un long chemin à parcourir avant que Hardegree n’obtienne le poste à temps plein, mais dimanche était certainement une plume dans son chapeau puisqu’il a surpassé la personne qui l’a embauché.

PERDANT : Josh McDaniels

Ce sera la dernière fois que je choisis Josh McDaniels pour les gagnants et les perdants, mais il faut mentionner à quel point la performance des Raiders contre les Giants le fait paraître mauvais. L’équipe était nettement meilleure dans tous les domaines sans McDaniels, y compris l’offensive dont il était censé être le cerveau.

La plupart des gens savaient qu’il était le problème avant ce week-end, mais le match de dimanche a envoyé une déclaration forte à toute la ligue selon laquelle il n’est pas apte à être entraîneur-chef, car les mêmes joueurs n’ont eu aucun problème à se lever et à jouer pour Pierce. Et les histoires qui ont récemment fait surface selon lesquelles il n’était pas capable d’accepter les critiques montrent que McDaniels est la même personne qu’il était à Denver ; un égocentrique trop arrogant.