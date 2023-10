• DeAndre Hopkins réussit le tour du chapeau : Avec Will Lévis Au poste de quart-arrière, Hopkins a décroché ses premier, deuxième et troisième touchés en carrière en tant que Titan du Tennessee.

• Colline Tyreek poursuit son rythme record : Hill a gagné plus de 100 verges et un touché, devenant ainsi le quatrième joueur de l’histoire de la ligue avec plus de 1 000 verges au cours des huit premières semaines, rejoignant Don Hutson en 1942, Crazy Legs Hirsch en 1951 et Charlie Hennigan de l’AFL en 1961.

• CeeDee Lamb a un jeu de carrière : Lamb a capté 12 passes pour 158 verges et deux touchés – le plus grand nombre de réceptions et de verges sur réception dans un match de sa carrière. Il était également à égalité pour le plus grand nombre de touchés dans ce match.

Texans de Houston @ Panthères de la Caroline

Le champ arrière des Texans reste un comité de trois hommes : Les Texans ont utilisé une rotation similaire des porteurs de ballon jusqu’à la semaine 6 avant leur semaine de congé.

Dameon Pierce a commencé le match comme d’habitude, mais son temps de jeu dans des situations normales de début de match a été beaucoup plus faible au cours des deux derniers matchs par rapport aux semaines précédentes.

Devin Singletary a réduit ce temps de jeu. Pierce a couru le ballon 12 fois pour 46 verges, mais Singletary n’était pas loin derrière avec 10 courses pour 30 verges.

Singletary a terminé avec plus de points PPR grâce à deux réceptions pour 13 yards.

Pierce reste sur la ligne de but. Il a eu plusieurs occasions de touchés qui n’ont pas fonctionné.

Mike Boone a pris la majorité des clichés du troisième down depuis que Singletary s’est davantage impliqué dans les premiers downs.

Singletary vaut une cible de renonciation compte tenu de ses touches à deux chiffres. Il pourrait potentiellement dépasser Pierce lors des premiers essais, ou il pourrait récupérer les troisièmes essais, ce qui pourrait faire de lui un titulaire fantastique.

Réservoir Dell revient aux Texans : Le phénomène recrue a raté la semaine 6 en raison d’une commotion cérébrale avant le congé de la semaine 7 des Texans.

Il a joué plus que d’habitude parce que Robert Bois a raté ce match en raison d’une blessure au pied. Woods devrait rater au moins un ou deux matchs supplémentaires.

Dell, Nico Collins et Noé Brun étaient généralement sur le terrain en 11 membres tandis que les trois ont tous reçu un temps de jeu important dans deux sets de receveurs.

Brown est resté le principal récepteur de la machine à sous, mais Dell a joué plus de clichés depuis la machine à sous que d’habitude avec Woods absent.

Dell a capté trois passes pour 16 verges au cours d’une journée calme pour le jeu de passes des Texans en général.

Nous n’avons pas encore vu Collins, Dell, Woods et Brown en bonne santé depuis l’éclatement de Dell au cours de la semaine 2. Nous verrons probablement les quatre joueurs entrer et sortir une fois que cela se produira, ce qui pourrait nuire à la valeur fantastique des deux Collins. et Dell.

Chuba Hubbard mène le champ arrière des Panthers : Miles Sanders était un participant à part entière à l’entraînement toute la semaine, mais cela n’a pas empêché cela d’être le champ arrière de Hubbard.

Hubbard était le principal défenseur en début de match, alors qu’il était en bonne santé lors du dernier match.

Sanders a été limité à transmettre le travail lors de son dernier match en tant que troisième arrière principal. Hubbard était sur le terrain le plus souvent lors des troisièmes essais, mais l’utilisation principale de Sanders était d’exécuter des itinéraires.

Raheem Blackshear a également été impliqué dans l’offensive, jouant presque autant de clichés cette semaine que lors de la semaine 6 lorsque Sanders était absent.

Hubbard a couru le ballon 15 fois et a capté deux passes, mais n’a pas été très efficace.

Hubbard est un incontournable du football Fantasy en raison de son temps de jeu. Sanders devrait probablement être retenu une semaine de plus juste pour voir si cela continue, mais il est sur le point de pouvoir être abandonné.

Notes diverses

Récepteur large des Panthers Laviska Shenault Jr. était absent en raison d’une blessure à la cheville. Leur autre récepteur large de secours Terrasse Marshall Jr. pourrait être échangé cette semaine donc il a à peine joué. Cela a laissé les trois meilleurs receveurs des Panthers quittant rarement le terrain.

Le troisième ailier rapproché des Texans Brévin Jordan était inactif en raison d’une blessure au pied. Cela a entraîné une augmentation significative du temps de jeu pour Dalton Schultz mais il a été limité à deux réceptions pour cinq yards.

Rams de Los Angeles @ Cowboys de Dallas

Agneau CeeDee : 12 réceptions, 158 yards, 2 touchdowns ; 1 course, 12 verges au sol

Jake Ferguson : 4 réceptions, 47 yards, 1 touchdown

Les Rams restent un champ arrière à deux : Darrell Henderson et Royce Freeman est resté en rotation pour Los Angeles.

Les Rams ont utilisé une rotation par entraînement la semaine dernière, Henderson prenant le premier entraînement, Freeman le deuxième et ainsi de suite. Henderson prenait souvent une ou deux photos de Freeman lors de ses déplacements, ce qui permettait à Henderson de diriger l’équipe dans la production fantastique.

Los Angeles a commencé le match en tournant le dos moins fréquemment, puis est passé à une rotation plus fréquente.

Henderson a commencé le match et a récupéré le ballon trois fois en cinq jeux. Freeman a terminé le premier disque, puis a pris les deuxième et troisième disques. Ensuite, Henderson a pris les quatrième et cinquième places.

À partir de ce moment-là, les deux porteurs de ballon joueraient un peu à chaque entraînement jusqu’à ce que Freeman prenne l’avant-dernier entraînement et qu’Henderson prenne le dernier.

Cela a laissé Henderson avec plus de courses, plus de réceptions et plus de verges, mais les Rams sont arrivés à la ligne d’un mètre sur l’un des entraînements de Freeman, ce qui a entraîné le touché de Freeman.

Freeman a également participé à la plupart des deux trajets de deux minutes, ce qui lui a laissé plus de clichés, mais Henderson a pris le trajet de deux minutes la semaine dernière.

Henderson est toujours le joueur avec qui débuter ces deux prochains matchs Kyren Williams toujours dans la réserve des blessés, avec deux meilleurs affrontements à venir.

Jalen Tolbert coupe en Michael Galluple temps de jeu : Tolbert a reçu une augmentation du temps de jeu correspondant à une baisse significative de Gallup.

Les Cowboys gagnaient tout au long du match, mais il était clair que le plan était d’impliquer davantage Tolbert dès le début.

Lui et Gallup ont joué 10 snaps sur 18 au premier quart, chacun parcourant sept parcours.

Gallup et Brandin cuisiniers ont parfois été remplacés par Tolbert sur 11 personnes. Gallup et Cooks ont tous deux joué 28 des 39 snaps possibles, contre 22 pour Tolbert. Gallup a joué dans plus de 90 % des 11 snaps du personnel au cours des six premières semaines.

Les changements les plus importants se sont produits dans d’autres groupes de personnel où Gallup n’a joué que quatre des 24 snaps possibles. Gallup avait joué 41 % des clichés offensifs dans d’autres groupes de personnel au cours des six premières semaines.

Gallup a été limité à deux réceptions sur 20 mètres tandis que Toblert n’a pas attrapé sa seule cible.

Tolbert pourrait être une cible sournoise de renonciation dans les ligues très profondes, tandis que Gallup peut être coupé dans la plupart des ligues.

Notes diverses

La semaine dernière, Myles Gaskin était inactif après avoir été inscrit sur la liste des Rams plus tôt cette semaine-là. Cette semaine, Gaskin a dépassé Zach Evans sur la carte de profondeur, laissant Evans inactif.

Matthieu Stafford s’est rendu à la tente médicale au début du deuxième quart-temps et a semblé se blesser à nouveau pour terminer la première mi-temps. Il était là pour commencer la seconde période, mais Brett Rypien a joué les 17 dernières minutes du match avec Los Angeles en baisse de 19 points. On ne sait pas si Stafford aurait continué à jouer si le match avait été plus serré.

Ben Skowronek a marqué le touché pour Los Angeles, mais il s’est avéré que c’était l’un des rares jeux où Puka Nacua était en train de jouer. Il est peu probable que Skowronek voit plus de temps de jeu à l’avenir.

Tony Pollard joué 75% des snaps offensifs de Dallas au cours des trois premiers quarts tandis que Jake Ferguson joué 88% des snaps. Les deux joueurs n’ont pas joué autant au quatrième quart en raison de leur avance éclatante.

Vikings du Minnesota @ Packers de Green Bay

L’utilisation du backfield des Vikings reste incohérente : Cam Akers semblait prendre le rôle de premier joueur dans le champ arrière des Vikings, mais l’élan est revenu à Alexandre Mattison dans la seconde moitié.

Mattison semblait être le gars de la semaine 6 et commencer la semaine 7 lorsqu’il a couru cinq fois au premier quart contre zéro course d’Akers. Akers a couru le ballon 10 fois au cours des trois derniers quarts de la semaine dernière, contre trois pour Mattison.

La tendance des Akers s’est poursuivie dans la première moitié du match aujourd’hui. Il a couru huit fois, dont un touché, contre quatre pour Mattison. Akers avait également l’air mieux avec 2,6 verges par course contre 1,5 pour Mattison.

Pour une raison quelconque, Mattison a dominé la seconde période avec 12 courses contre Akers. un.

Aucun des deux porteurs de ballon ne joue très bien cette saison, mais celui qui obtient le plus de courses vaudrait toujours la peine de commencer par la façon dont les Vikings courent avec le ballon. Avec Kirk Cousins probablement absent pour la saison, la dépendance à l’égard des porteurs de ballon pourrait augmenter.

Aaron Jones atteint 50 % des snaps offensifs de Green Bay pour la première fois de la saison : Jones a été blessé pendant la majeure partie de la dernière année.

Jones a joué la semaine dernière mais ne s’est pas entraîné mercredi et était encore limité le reste de la semaine, donc il n’est pas encore à 100 %.

Il a également souffert de blessures à la fin de la saison dernière, nous approchons donc d’une année civile complète depuis que nous avons vu Jones pour la dernière fois dans son rôle habituel dans l’offensive des Packers.

Il a mené l’équipe avec sept courses, gagnant 29 verges. Jones a également capté quatre passes pour 17 verges.

A.J. Dillon a joué deux snaps de plus que Jones. Dillons était moins efficace dans le jeu de course mais plus efficace en tant que receveur.

Selon Jay Glazer, les Packers sont l’une des rares équipes intéressées par un porteur de ballon à la date limite des échanges. Si Green Bay appuie sur la gâchette d’un échange, cela pourrait être la fin du temps de Jones en tant que partant fantastique cohérent.

Notes diverses