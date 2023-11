Récapitulatif de la semaine 10 de la NFL : points à retenir immédiatement du football fantastique des Panthers-Bears Thursday Night Football | Actualités, classements et projections de Fantasy Football

• Une bataille de jeux de revanche : Ancien ours de Chicago Ihmir Smith-Marsette a marqué le premier touché du match pour le Panthères de la Caroline sur un retour de botté de dégagement devant l’ancien Carolina Panther Contremaître D’Onta a marqué le deuxième touché pour donner une avance à Chicago.

• One Bear revient : WR Saint-Brun équanime revenu de la réserve des blessés pour Chicago. QB Justin Champs et RB Khalil Herbert semblait proche et jouera probablement lors de la semaine 11.

• Un jeu de coups de pied : Douze les entraînements se sont terminés par un botté de dégagement et cinq se sont terminés par un panier. Le touché de Foreman a été le seul entraînement qui ne s’est pas terminé par un coup de pied.

Temps de lecture estimé : 3 minutes

Panthères de la Caroline @ Ours de Chicago

Contremaître D’Onta mène les Bears une fois de plus : Les Bears ont utilisé une rotation de porteur de ballon relativement traditionnelle pour la deuxième semaine consécutive.

Les Bears ont effectué une rotation par entraînement au début du match, puis sont allés avec une main chaude plutôt que d’utiliser des porteurs de ballon par rotation.

Foreman a été le premier à reculer au cours des deux dernières semaines, avec Roschon Johnson servant de retour tardif et Darrynton Evans en tenant compte.

Foreman est parti avec une blessure au pied pendant une partie du deuxième quart, mais est revenu pour la seconde mi-temps.

Khalil Herbert La fenêtre d’entraînement de 21 jours de a été ouverte au début de la semaine et il a participé à part entière à l’entraînement, mais les Bears ont choisi de le laisser une semaine de plus.

Nous verrons probablement Herbert et Foreman partager leur temps lors des premiers essais et Herbert et Johnson partager leur temps lors des troisièmes essais à partir de la semaine prochaine, ce qui en fera la rotation fantastique à trois que les managers craignaient au début de la saison.

Ce serait bien d’abandonner Johnson, compte tenu de son manque de touches au cours des deux dernières semaines et du fait qu’Herbert empêchera également Johnson d’avoir une valeur autonome.

Saint-Brun équanime retourne à Chicago : Le receveur vétéran a raté les quatre dernières semaines alors qu’il était dans la réserve des blessés en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

St. Brown a été titulaire pendant la majeure partie de la saison dernière, mais a glissé dans la hiérarchie et a commencé la saison 2023 en tant qu’inactif en bonne santé pendant les trois premières semaines.

Il a été le troisième receveur des Bears pendant deux semaines alors que l’équipe évaluait ses options avec Chase Claypool .

. Choix de quatrième ronde des recrues Tyler Scott a pris le relais au cours des quatre dernières semaines. Il était le troisième receveur large lors du premier entraînement avant que lui et St. Brown ne commencent leur rotation. Les deux joueurs ont capté une passe.

Afin de garder Scott sur le terrain plus souvent, Darnell Mooney a été remplacé plus que d’habitude.

Mooney n’a disputé que deux matchs en tant que receveur parmi les 40 meilleurs cette saison et a capté deux passes pour 14 verges ce soir.

Le manque de production et un rôle plus petit font que Mooney peut être retiré des ligues fantastiques.

Baisse Miles Sanders: Chuba Hubbard a continué à diriger la rotation de trois hommes des Panthers au poste de porteur de ballon.

Les Panthers faisaient constamment tourner les porteurs de ballon et les ailiers rapprochés sur et en dehors du terrain, sans schéma clair quant à savoir quel porteur de ballon serait utilisé dans quelle situation.

La seule tendance claire était qu’ils étaient plus susceptibles de lancer le ballon si Hubbard était sur le terrain.

Sanders a terminé la journée avec deux courses pour -5 yards et deux réceptions pour 15 yards.

Il s’agit du troisième match consécutif dans lequel Sanders joue un rôle limité, exécutant principalement des itinéraires sans cible.

Il y a une chance que Sanders puisse dépasser Hubbard en tant que meilleur porteur de ballon à un moment donné, mais ce sera probablement toujours une rotation plutôt que Sanders tenant clairement le champ arrière.

Même dans ce cas, l’offensive des Panthers n’a pas bien joué toute la saison, donc Sanders n’est peut-être toujours pas un titulaire fantastique. À l’approche de cette semaine, les Panthers avaient une note d’équipe parmi les cinq dernières et se classaient parmi les cinq dernières pour les points marqués.

Il a non seulement besoin de plus de temps de jeu, mais il doit également commencer à mieux jouer, et il a besoin que son équipe commence à mieux jouer – un énorme problème pour sa vision fantastique. Ajoutez un porteur de ballon hors du fil de renonciation qui n’a besoin que d’un ou deux de ces changements.

DJ Chark Jr. siège pour la Caroline : Chark a raté l’entraînement toute la semaine en raison d’une blessure au coude et était inactif.

Chark est apparu sur le rapport de blessure la semaine dernière avec la même blessure au coude. Il a pu jouer la semaine dernière, mais a été exclu plus que d’habitude.

Laviska Shenault Jr. a également raté son troisième match consécutif en raison d’une blessure à la cheville.

Au cours des dernières semaines, si l’un des trois meilleurs receveurs des Panthers manquait du temps, Terrasse Marshall Jr. se glisserait dans le rôle de troisième receveur large.

Cette semaine, il a partagé le troisième rôle de receveur avec Mike Strachan . Strachan est un ancien agent libre non repêché qui a passé 2021 et 2022 sur la liste des Colts. Il a commencé la saison dans l’équipe d’entraînement des Colts, mais a rejoint l’équipe d’entraînement des Panthers au début de la saison. Il a fait ses débuts dans la saison ce soir.

Sratchan a capté une passe de 45 verges en début de match, le plus gros jeu offensif des Panthers de la soirée. C’était suffisant pour mener les Panthers au chapitre des verges sur réception.

Marshall détenait une légère avance sur Strachan en snaps à 14-10 en première mi-temps, mais Marshall a ensuite remporté presque tous les snaps en seconde période.

Le fait que Marshall tournait avec quelqu’un qui venait de l’équipe d’entraînement n’est pas un bon signe pour son avenir avec les Panthers, même s’il était constamment sur le terrain pendant que les Panthers jouaient par derrière.

Notes diverses

Carolina coincée avec une rotation à deux à l’extrémité rapprochée entre Hayden Hurst et Tommy Tremble . Ian Thomas et Giovanni Ricci sont tous deux dans la réserve des blessés, et Stephen Sullivan était sorti avec une blessure à l’épaule.

Ancien receveur large Jordan Matthieu a signé avec l’équipe d’entraînement des Panthers il y a quelques semaines et a été activé pour ce match afin de servir de troisième ailier rapproché des Panthers, mais il n’a pas joué en attaque.

DJ Moore a gagné au moins 40 verges sur réception en neuf matchs consécutifs, égalant ainsi sa plus longue séquence de matchs de plus de 40 verges remontant à son époque avec les Panthers.

Notes du tableau

• Les snaps incluent les jeux rappelés en raison de pénalités, y compris une retenue offensive ou une interférence de passe défensive. Les trois autres statistiques ont supprimé ces jeux.

• Les cibles peuvent différer des sources officielles de la NFL. L’écart le plus probable proviendrait d’une passe clairement rejetée, où la NFL peut donner la cible au receveur le plus proche, alors que ces données ne le feront pas.

• Les carrys ne concernent que les jeux conçus. Les mêlées de quart-arrière ne compteront pas pour le nombre total de courses dans le jeu.