Jimmy et Chelsea se méritent. Deux menteurs délirants qui se mentent à eux-mêmes et à l’autre. Ils ne savent pas ce qu’ils veulent, et cela se fait aux dépens des autres. Ni l’un ni l’autre ne veut simplement dire ce qu’il ressent. Tout le temps, ils jouent leurs cartes près de leur poitrine. Et je sais que c’est ainsi que certaines personnes abordent les rencontres, mais mes chéris [taps mic]: VOUS ÊTES SUR “LOVE IS BLIND”. C’est une émission où votre meilleure « stratégie » est d’être honnête avec les personnes avec qui vous sortez. Non seulement sur ce que vous voulez et qui vous êtes, mais aussi sur ce que vous ressentez à leur sujet.

Jimmy n’était pas honnête quant à son amour pour Chelsea jusqu’à ce qu’il se lance dans une relation avec Jessica (parce que Jessica a, à juste titre, tenu ses pieds devant le feu pour ne pas s’ouvrir). Et Chelsea n’était pas honnête en disant qu’elle ressemblait à Megan Fox. OK, ce ne sont pas les deux mêmes, mais ça me laisse toujours bouche bée. Je veux leur demander à tous les deux s’ils vont bien. Je sais que ce n’est pas le cas, mais quand même ! — Taryn



Je veux vraiment aimer Chelsea. Mais je pense qu’elle a encore beaucoup à faire avant de chercher un autre mari. Elle semble très peu sûre d’elle. Cela n’aide pas que Jimmy ne soit pas le genre de personne à la rassurer. Mais même dans ce cas, j’aimerais que Chelsea se sente plus confiante et plus sûre du type d’homme qu’elle recherche. Je ne pense pas qu’elle le sache vraiment. Lorsque Trevor lui demande si elle l’aurait choisi s’il l’avait proposé en premier, elle n’a pas vraiment eu de réponse. Alors Jimmy. Soupir. Il a également besoin d’aide. Je n’ai pas non plus de bonnes choses à dire sur lui. Il ne peut pas bien communiquer et ne sait pas non plus ce qu’il veut. Je ne vois pas de bonnes choses à venir pour ce couple. — Érin



Je déteste la façon dont Chelsea parle. Je déteste comment elle rit. Je déteste la façon dont elle pleure tout le temps. Je déteste à quel point elle est délirante et douce. Chelsea n’est pas mon genre de fille. Je déteste aussi Jimmy. C’est une personne horrible, superficielle et un gros idiot. Elle et Jimmy se méritent. Aucun d’eux ne parle jamais de quoi que ce soit de réel ni ne gère aucune de ses émotions. Jimmy aime clairement qu’elle ne soit jamais directe sur quoi que ce soit. Tout ce qu’elle fait, c’est pleurer constamment, et Jimmy évite tout. Cependant, je suis évidemment toujours là pour cet accident de train. — Cambria



Quand Chelsea a laissé tomber avec désinvolture que tout le monde lui disait qu’elle ressemblait à Megan Fox, je pense que ma tête a presque explosé. Pourquoi ces candidats de « LIB » disent-ils qu’ils ressemblent à Megan Fox alors qu’ils n’ont aucune ressemblance ? Irina n’a-t-elle pas réalisé le même coup dans la saison 4 ?

Je pense que le commentaire de Megan Fox a été un tournant pour Jimmy. Je pense qu’il avait des sentiments plus profonds pour Jessica, mais être avec elle était trop difficile pour son cul paresseux. Alors, quand il a découvert que Jessica avait un enfant et que son autre option était un sosie potentiel de Megan Fox, il a opté pour l’option la plus simple. Je veux dire, il a littéralement dit : « Pouvons-nous nous marier ? après que Chelsea ait fait le commentaire de Megan Fox.

J’espère que Chelsea se contente d’une vie où elle a le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur de ses normes misogynes. — Élyse



Chronométrez-vous, Elyse ! Ce commentaire de Megan Fox m’a fait rire, car si je pouvais compter le nombre de personnes qui m’ont dit : « Tu ressembles à [insert Black celebrity here]! » simplement parce que je suis noir ? Alors si je répétais ces comparaisons inexactes dans ce paramètre? C’est cuit.

Franchement, j’ai l’impression que Jimmy est émotionnellement retardé – voire dépourvu émotionnellement. Tu ne peux pas avoir 28 ans et donc déficient, mais attendez-vous à prospérer dans une relation. Vous n’êtes pas « doué pour les discours » et vous avez du mal à communiquer tout type de sentiment, mais vous voulez d’une manière ou d’une autre prendre les devants et être l’homme « dominant » dans un partenariat. Ces attributs me sont incompatibles, et je n’ai vraiment pas la patience pour des hommes comme ça au grand âge de Jimmy.

Et Chelsea… la fille, Chelsea, est juste heureuse d’avoir été choisie. Je veux mieux pour elle, mais elle doit vouloir mieux pour elle-même. — Ruth