Récapitulatif de la saison 4 de Westworld, épisode 5: l’histoire et le conteur

Westworld est revenu avec un nouvel épisode dimanche, reprenant après une tournure époustouflante la semaine précédente. (Et c’est toujours sur une lancée – je pense que j’ai aimé cette entrée encore mieux que la précédente.)

Voici tout ce qui s’est passé sur Westworld cette semaine. Il ne reste plus que trois épisodes cette saison – le temps presse donc pour que nos héros agissent contre les tout-puissants Chalores.

C’est le monde de Chalores, nous vivons juste dedans

Salut, reine Hale. Le plan de Chalores s’est concrétisé et implique des hôtes et des humains vivant côte à côte, mais pas sur un pied d’égalité. Cela ressemble beaucoup au parc Westworld, mais avec la balance penchée dans la direction opposée.

Une brève note, mais j’y reviendrai plus bas : Chalores est le surnom de Charlotte Hale. Dans le passé, Dolores faisait des copies d’elle-même — le “moi” qui existe dans sa perle, ou unité de contrôle — et placez-en un dans une version hôte de Hale.

Dans l’épisode 5, nous apprenons que l’hôte William (et vraisemblablement tous les hôtes occupant la ville) ont la capacité de contrôler les humains sur un coup de tête. Au début de l’épisode, l’animateur William dîne avec un couple qui croit parler à un ami. Mais ensuite, William révèle qu’il les a rencontrés quelques minutes plus tôt et qu’il peut leur faire tout ce qu’il veut. “Quand nous aurons fini, vous ne vous souviendrez de rien, comme si votre chair se refermait autour d’un éclat”, dit-il. “Tu n’as aucun contrôle, et pourtant, tu es si sûr que tu en as.” Oui, cela se sent très Westworld-y.

William part pour s’occuper d’une affaire avec Clémentine et dit au couple de l’attendre. Dans l’intervalle, la femme commente à quel point leur nourriture a l’air délicieuse, mais aucun d’eux ne semble capable d’y toucher.

John Johnson/HBO



Les hôtes se détraquent

Pendant sa pause après avoir mangé / torturé des humains, William rend visite à une scène de crime. Une traînée de corps humains mène à un hôte nommé Hope. Il s’avère que Hope s’est lancée dans une série de meurtres après avoir retrouvé une « valeur aberrante » – quelqu’un qui s’est échappé de la manipulation sonore de Chalores et a pris conscience de leur réalité. Plus tard, nous apprenons que Hope s’est suicidée suite à son interaction, et elle n’est pas la seule. Chalores dit que 38 hôtes ont pris contact avec des valeurs aberrantes et se sont ensuite suicidés.

Dans un flashback, nous voyons que la valeur aberrante avec laquelle Hope a interagi est un personnage que nous avons vu plus tôt cette saison – le gars qui s’extasie sur une tour sur le trajet de Christina pour se rendre au travail.

Chalores veut que les hôtes “transcendent”

Nous voyons Chalores comme un “dieu” cruel, ordonnant aux humains de danser pour son divertissement, de jouer du piano jusqu’à ce que leurs doigts deviennent ensanglantés et d’arranger leurs corps dans une chaise pour qu’elle puisse s’asseoir. Après tout cela, elle se vautre dans le fait que son gentils (hôtes) continuent de se faire plaisir avec les humains. “Nous pouvons nous refaire dans n’importe quelle image que nous aimons et que nous n’avons pas”, dit-elle. “Notre espèce a passé beaucoup plus de temps ici que les dieux ne l’ont jamais fait.”

La vision de l’avenir de Chalores implique que les hôtes “transcendent”, révèle une conversation entre elle et l’hôte William. Elle n’obtient pas beaucoup de preneurs pour la procédure, car les hôtes “semblent aussi attachés à leur corps qu’aux villes”, souligne William. Pendant ce temps, nous voyons à quoi ressemble la procédure qui se déroule en arrière-plan : la perle d’un hôte est retirée et placée dans une sorte de structure blanche, qui commence alors à tourner.

Chalores se réfère à sa vision comme “l’abandon de la chair”. Elle dit qu’elle ne forcera pas les hôtes à la rejoindre, car c’est ce qu’ils (les humains) auraient fait.

John Johnson/HBO



Christina a un indice

Dans l’épisode de dimanche, Christina apprend enfin la vérité sur le monde et arrive à une autre réalisation surprenante : elle joue un rôle dans son maintien. Tout commence avec Teddy (nous pouvons officiellement l’appeler Teddy maintenant, Christina dit définitivement son nom), qui lui dit que le monde est un mensonge. Il la convainc d’essayer de manipuler deux humains assis côte à côte sur des chaises, la tête enfouie dans des livres. En “imaginant leur histoire différemment”, Christina les amène à se parler. Puis elle l’inverse, provoquant la fuite de l’un d’eux. Plus tard, Teddy l’avertit de ne se confier à personne comme “des gens que vous pensez connaître, des gens au travail, n’importe lequel d’entre eux pourrait être l’un d’entre nous”.

Dans le très scène suivante, Christina rencontre un “colocataire d’université” dans un restaurant pour le déjeuner, et il s’avère que ce n’est autre que… Chalores. Christina s’avère être une menteuse douloureusement mauvaise, et après une conversation remplie de silences gênants, elle dit à Chalores qu’elle a du travail à faire et s’enfuit.

Quand elle arrive au travail, le patron de Christina, Emmett, demande qu’ils parlent dans son bureau. Il commence à l’interroger – lui demandant si elle a interagi avec quelqu’un de nouveau récemment et si elle a déjà réfléchi à deux fois à la nature de sa réalité. Christina le fait reculer en racontant ses prochains mouvements à haute voix (il doit être humain plutôt qu’hôte) et le renvoie chez son partenaire.

Une extraction audacieuse

Pendant ce temps, Stubbs, J et d’autres membres de la “cause” atteignent la ville en bateau. Ils sont là pour sauver une valeur aberrante – une valeur que Chalores a chargée séparément de traquer, l’hôte William.

J (le membre de la cause de type leader) explique un peu plus comment fonctionne l’opération de Chalores : les humains “se déplacent dans des boucles prédéfinies en suivant l’intrigue qui a été écrite pour eux”. Les boucles les occupent, dit-il, ce qui les empêche de remettre en question leurs réalités. (Stubbs plaisante en disant que Chalores a appris quelque chose du parc.) J se réfère à lui-même et aux autres comme “les derniers humains libres” et dit qu’elle (Chalores) ne peut pas les suivre dans le désert.

L’hôte William arrive d’abord à la valeur aberrante – une femme sur un toit qui regarde la tour. Elle parle pendant une minute, et il écoute, la laissant même reposer sa tête sur son épaule. L’hôte William se souvient soudainement de la raison pour laquelle il est là, mais J arrive et lui tire dessus avant qu’il ne puisse agir. J, la femme aberrante, et les autres parviennent à regagner le bateau en toute sécurité.

Plus tard, l’hôte William réveille l’humain William d’un sommeil cryogénique, craignant d’avoir été “infecté” par la valeur aberrante. L’humain William lui demande s’il veut se suicider, et l’hôte William dit qu’il ne sait pas.

John Johnson/HBO



Christina la conteuse

Après sa confrontation avec Emmett, Christina franchit une porte et se dirige vers ce qui ressemble à un schéma 3D de la ville. Des épingles blanches apparaissent sur la carte pour indiquer chaque récit qu’elle a écrit, et elles semblent également signifier une personne réelle dans la ville. Bientôt, la carte se remplit d’un nombre écrasant de points. Cela amène Christina à réaliser que “ce monde n’est qu’une histoire” et qu’elle est la conteuse. Plus tard, Christina demande à Teddy si elle “écrit tout le monde” dans leur monde, et il hoche la tête.

Teddy à Christina : “Tu l’as fait.”

À la fin de l’épisode, Christina demande à Teddy “qui a construit ça?” et il dit énigmatiquement “tu l’as fait”. Il semble faire référence à l’aspect Dolores de Chalores… ce qui correspondrait également à l’idée que Christina est en fait une Dolores dont la mémoire a été effacée.

Avant que sa mémoire ne soit effacée, Dolores a collé une copie de sa propre perle dans la tête de Chalores. Voici comment nous savons: l’émission couvre la situation hybride Charlotte / Dolores dans la saison 3 d’une manière moins que simple, mais cela a du sens étant donné que nous voyons Dolores remettre en ligne une version hôte de Hale dans l’épisode 3 (qui ne t savoir qui elle est), et apprendre que Dolores s’est copiée elle-même/sa perle dans l’épisode suivant. Nous savons qu’une version de Charlotte a quitté le parc avec une perle Dolores dans la tête lors de la finale de la saison 2, mais une réinitialisation / nouvelle perle semble être prise en compte lors de la troisième saison, c’est donc la meilleure explication que je puisse donner pour le Copie de Charlotte que nous voyons maintenant.