Récapitulatif de la saison 17 – Hollywood Life

Bayley Grahamun danseur de claquettes néo-zélandais de 22 ans, est la première représentation de l’épisode du 26 juillet de L’Amérique a du talent. Il n’arrête pas de bouger ! “Nous n’avons rien vu de tel que vous” Howie Mandel déclare. “Vous êtes un artiste.” Simon Cowell pense que Bayley s’est “vraiment sous-vendu” au début. Bayley avance !

Zelda aux taches de rousseur se qualifie de « fée de la musique ». Elle essaie depuis AGT depuis 7 ans. C’est maintenant sa chance de briller. Avec son ocarina, Freckled Zelda interprète une belle interprétation de “Colors of the Wind”. Simon dit à Freckled Zelda qu’elle a une “très bonne voix” et Heidi Klum ajoute qu’elle aime à quel point Freckled Zelda est “unique et différente”. La « fée de la musique » impressionne les juges et obtient une place au tour suivant.

Maxence Viré pimente les choses avec son acte magique. Il a une très grande personnalité et les juges le remarquent. “J’aime vraiment cet acte” Sofia Vergara dit. Heidi dit que Max coche “toutes les cases” pour elle. Howie souligne la “grande énergie” de Max.

RCC Aruba tire le meilleur parti d’une mauvaise situation

Avant leur prestation, RCC Aruba révèle qu’ils n’ont presque pas pu jouer parce que leurs accessoires se sont perdus à Atlanta. Cependant, ils font fonctionner leur situation actuelle, et les acrobates font de la scène leur terrain de jeu. À la fin, Sofia est debout. “C’était incroyable”, s’exclame-t-elle. Ils montreront plus de mouvements au prochain tour !

L’épisode du 26 juillet présente plus de comédiens que nous n’en avons vu dans la série depuis longtemps. Gina Stahl Haven est qualifié de “robotique” par Simon, mais Howie n’est pas d’accord avec lui. Howie pense que Gina était “absolument mémorable, merveilleuse, drôle”. Howie, Sofia et Heidi lui donnent tous un oui. Kim Eve prend la scène ensuite, et Simon ne clique toujours pas avec ce comédien. Howie, Sofia et Heidi envoient également cet acte.

Simon en a marre des comédiens quand Don McMillan prend la scène. Il utilise un Powerpoint pour faciliter sa routine de stand-up. Il fait rire tout en plaisantant sur les nerds et les geeks, le pop-corn au micro-ondes et les statistiques sur les mariages. Heidi admet que Don avait ses « points de suture ». Sans surprise, Simon dit qu’il n’a pas aimé la routine. Heidi, Sofia et Howie à la rescousse !

Ava Swiss étourdit les juges

Ava Suisse a choisi de chanter “Remember” par Lauren Daigle parce qu’elle et son frère étaient à l’Oxford High School lorsque 4 élèves ont été tués en novembre 2021. Après sa puissante performance, Ava remporte une standing ovation de toute la foule. “Tu m’as coupé le souffle”, dit Sofia. Simon dit à Ava que son audition en est une qu’il “n’oubliera jamais”.

Trey riche et Ciara Hines sont des besties qui dansent aussi ensemble. Leur performance est brute et pleine de chimie. “C’était incroyable”, a déclaré Sofia au duo. Heidi admet qu’elle a apprécié qu’ils “apportent de nouveaux mouvements”. Cependant, Simon ne voit pas le message de la performance. Ciara explique que la performance représente ce qu’elle et Trey ressentent l’un pour l’autre. Ils seront toujours là l’un pour l’autre quoi qu’il arrive. Howie ne pense pas qu’ils soient prêts pour cette étape, mais le duo obtient un oui des autres juges.

Auzzy Sang est un monstre de side-show, et il prend le facteur de choc à un nouveau niveau. Il enfonce une épée dans sa gorge, enfonce une pipe à eau dans sa gorge et amène Howie sur scène pour lui enfoncer une autre épée dans la gorge. Howie dit qu’il est “dégoûté et amusé”. Il appelle Auzzy le “Beetlejuice des spectacles secondaires”.

Duo Mico devient un favori

Caroline et Max, alias Duo Mico, faire le dernier AGT duo aérien. Caroline a en fait auditionné dans la saison 12 tout en aidant son mari. Maintenant, son mari assiste Duo Mico. Caroline et Max ont passé un an à créer toutes leurs propres séquences originales, et ils ne déçoivent pas. Howie se lève et déclare qu’il n’a “jamais vu ça auparavant”. Sofia qualifie la performance de “sexy et mystérieuse”. Elle veut en voir plus ! Comme les autres juges.

Chanteuse Debi Dawson interprète une version unique de “Dancing Queen”. Howie dit à la jeune chanteuse qu’elle a définitivement une “qualité de star”. La représentation finale de la nuit est de La grosse Pomme. Quand il obtient enfin les 4 X des juges, Sethward émerge de l’intérieur de la pomme. Terry Crews finit par chasser Sethward de la scène !