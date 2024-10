Récapitulatif de la première saison de « Matlock »: ce n’est pas ce à quoi vous vous attendez

Matlock Pilote Saison 1

Épisode 1 Note de l’éditeur



4 étoiles



**** Photo : Brooke Palmer/CBS

De 1986 à 1995, Andy Griffith a connu l’un des seconds actes les plus impressionnants de la télévision, en incarnant un rusé avocat du Sud nommé Ben Matlock. Griffith était déjà célèbre pour son rôle du shérif de Caroline du Nord, Andy Taylor, dans la sitcom des années 1960, en tête des audiences. Le spectacle d’Andy Griffithqui jouait encore largement en syndication dans les années 80 et 90 (et aujourd’hui). Mais il avait déjà eu du mal à échapper à l’ombre de cette série. Matlock est arrivé. Avec ses costumes gris clair, son régime riche en hot-dogs et son attitude folklorique, Ben Matlock a immédiatement touché le public.

Il a également rejoint une longue lignée d’adorables résolveurs de mystères télévisés qui sont bien plus rusés qu’il n’y paraît au départ.

Vous pouvez maintenant ajouter Madeline Kingston à cette liste. Comme joué par Kathy Bates dans la version pas tout à fait un remake, pas tout à fait un redémarrage de MatlockMaddy est à la fois charmante et sournoise. Dans la scène d’ouverture de l’épisode pilote de la série, elle profite de son statut de femme âgée sans prétention – invisible aux yeux des personnes « importantes » – pour écouter la conversation téléphonique d’un puissant avocat new-yorkais. Puis elle se rend dans l’entreprise de chaussures blanches de Jacobson Moore et leur raconte ce qu’elle a entendu – des informations qui rapportent à l’entreprise 4 000 000 $ de plus que ce à quoi elle s’attendait dans une négociation de règlement. Sur place, l’associé directeur du cabinet, connu de tous sous le nom de Senior (Beau Bridges), engage Maddy pour un essai de deux semaines en tant qu’associée.

Ah, mais il y a un problème. Senior a embauché une femme qu’il pense s’appelle Madeline Matlock. Maddy prétend que le nom de famille est une coïncidence. Elle affirme également qu’elle retourne à la pratique du droit après une longue mise à pied parce que son ex-mari décédé lui a volé tout son argent et l’a laissée s’occuper de leur petit-fils ingrat.

Aucune de ces affirmations n’est vraie.

Rappelez-vous comment j’ai appelé Matlockl’héroïne de « Madeline Kingston » plus tôt ? À la fin du premier épisode, nous voyons Maddy s’éloigner de ses collègues et monter dans une limousine qui l’emmène au manoir chic qu’elle partage avec elle. pas–ex-mari, Edwin (Sam Anderson), et leur très petit-fils reconnaissant, Alfie (Aaron D. Harris). Alfie a aidé Maddy à concocter un plan astucieux après avoir regardé de nombreux épisodes de leur émission préférée : Andy Griffith. Matlock. Il s’avère qu’il y a une raison pour laquelle cette riche septuagénaire s’est frayé un chemin vers un poste d’associée chez Jacobson Moore ; sa fille a fait une overdose d’opioïdes et elle pense que quelqu’un dans sa nouvelle entreprise était responsable de l’enfouissement de documents qui auraient pu tenir les sociétés pharmaceutiques pour responsables.

Ce nouveau Matlock Les séries, comme Ben et Maddy, sont à la fois faciles à aimer et pas tout à fait ce qu’elles paraissent. Outre le concept de base d’un avocat aux cheveux gris qui scolarise les jeunes, les deux MatlockLes choses ne sont pas (encore) similaires. Griffith’s Matlock dirigeait son propre cabinet à Atlanta, défendant principalement des personnes accusées à tort de meurtre. Le « Matlock » de Bates fait partie d’un cabinet new-yorkais et – du moins dans le projet pilote – travaille sur des litiges civils. Des points de référence clairs pour le nouveau Matlock inclure La bonne épouse et Costumesdans lequel la politique et l’argent prévalent plus que les mystères. Le spectacle a aussi beaucoup en commun avec Jeanne la Viergeavec qui il partage la scénariste-productrice Jennie Snyder Urman et un amour de type telenovela pour un dard final.

Pour l’essentiel, ceci Matlock L’épisode est un excellent exemple de la façon de créer un épisode pilote rapide, efficacement tracé et captivant. Urman ne surcharge pas cette heure. Lorsque Maddy arrive pour la première fois chez JM, elle rencontre les principaux acteurs du cabinet, dont le fils de Senior, Julian Monroe (Jason Ritter), et Elijah Walker (Eme Ikwuakor), l’associé qui dirige les réunions et attribue les dossiers. Chacun de ces personnages reçoit quelques scènes, suffisamment longues pour laisser une brève impression de leur personnalité et de leur place dans l’entreprise – et pour laisser entendre qu’il y a peut-être plus dans leurs histoires.

Le reste de l’épisode entre directement dans l’action avec une affaire civile éclatante. L’essai de deux semaines de Maddy la voit travailler avec deux autres associés juniors – la fonceuse Sarah Yang (Leah Lewis) et le plus détendu Billy Martinez (David Del Rio) – pour aider Olympia Lawrence, glaciale et motivée ( Skye P. Marshall), une ancienne faiseuse de pluie de JM qui veut maintenant prouver à ses patrons qu’elle peut gagner autant d’argent pour l’entreprise en s’appuyant sur des causes de justice sociale. Mais la patience de Senior s’épuise avec une affaire qui a duré six mois et qui n’a pas encore abouti : un procès qui a fait la une des journaux contre la police de New York au nom de Raymond Harris (Rothaford Gray), qui a passé 26 ans en prison après avoir été harcelé pour qu’il donne un faux aveux.

Olympia veut prouver que la police savait ils ont arrêté le mauvais homme, mais sans aucune ressource d’enquête de la part de son entreprise, elle n’a pas été en mesure de retrouver des témoins fiables. Entrez Maddy, qui n’est peut-être pas aussi à l’aise avec les moteurs de recherche que Sarah et Billy, mais qui est très douée pour obtenir des informations utiles auprès des gens simplement en les écoutant attentivement. Avec une rapidité étonnante, Maddy suit la trace d’une vieille prostituée, d’un gangster emprisonné, d’une escorte à la retraite et d’un restaurateur grec dont l’appel au 911 concernant le crime initial a été intentionnellement enterré par les flics. Le jury donne raison au plaignant et accorde 20 000 000 $, soit environ cinq fois ce que demandait Olympia.

S’il y a un reproche à faire à ce premier épisode de Matlockc’est que le cas central est un peu simple. Si La bonne épouse ou Le bon combat (ou, bon sang, n’importe lequel des Loi et ordres) avait abordé un sujet similaire, l’intrigue aurait été beaucoup plus tortueuse et la situation plus complexe.

Pourtant, Urman et la réalisatrice-productrice Kat Coiro apportent beaucoup de rapidité à la narration, notamment en prenant la décision intelligente d’entrecouper des scènes d’Olympia parlant de la stratégie du procès avec des scènes du procès lui-même, comme dans un film de braquage. Et comme pour le reste de l’épisode, ce qui compte le plus, c’est ce que l’affaire établit sur les personnes impliquées. Nous apprenons que les supérieurs d’Olympia n’aiment pas sa nouvelle orientation vers la justice sociale et tentent d’empêcher l’entreprise d’y être associée. (Les associés principaux vraiment ne voulait pas que l’affaire Harris soit jugée – quelque chose à garder à l’esprit.) De plus, nous voyons Maddy briser brièvement son caractère lorsqu’elle dit à un témoin clé nerveux qu’elle ne sera pas obligée de témoigner. Même si elle joue le rôle de quelqu’un qui veut devenir un mercenaire – pour impressionner suffisamment Jacobson Moore pour se lancer dans une affaire pharmaceutique – elle est profondément compatissante.

C’est ce qui devrait être le plus amusant à regarder dans les semaines à venir : voir combien de temps Maddy peut maintenir sa ruse, d’autant plus qu’elle se rapproche des personnes sur lesquelles elle enquête secrètement. Bates fait un travail formidable ici avec tous les trucs de Maddy Matlock, tâtonnant avec des bonbons au caramel écossais et des paquets de ketchup et laissant ses phrases divaguer si longtemps que les gens ne peuvent pas dire si elle fait valoir un point ou si elle fait simplement une conversation. Dès le début de l’épisode, elle dit clairement à tout le monde que son super pouvoir est sous-estimé. Ensuite, tout le monde sourit, hoche la tête et la sous-estime de toute façon.

• Olympia est le personnage non-Maddy avec lequel nous passons le plus de temps dans ce premier épisode. On apprend qu’elle a une aventure avec Elijah et qu’elle est en train de divorcer de Julian, avec qui elle a des jumeaux de 8 ans. Nous apprenons également que Senior soutient toujours sa future belle-fille (mais peut-être pas assez pour en faire une partenaire à part entière). Nous avons une raison de remettre en question son changement d’orientation professionnelle. Tente-t-elle de rattraper une indiscrétion passée ? Ou peut-être pour monétiser la misère ? Restez à l’écoute.

• En plus de vérifier le nom de l’original Matlockcet épisode supprime les références à Perry Mason; L’équipe A; Mac Gyver; Meurtre, a-t-elle écrit; et la « Macarena ». Inonder la zone de nostalgie ! J’adore le déménagement.

• L’original Matlock diffusé sur NBC avant de passer à ABC vers la fin de sa diffusion. Le nouveau Matlock est sur CBS. En fin de compte, chaque réseau recevra un Matlock.

• Alors, quel est votre niveau de Matlock connaissance? Avez-vous regardé l’émission dans sa version originale ? Avez-vous regardé les rediffusions sur MeTV ou Hallmark Mystery ? Ou est-ce que tu le sais surtout grâce à ce running gag Les Simpson à quel âge les gens aiment la série ? Quant à moi, j’étais adolescente et jeune adulte lors de la première Matlock époque, donc même si j’étais un Spectacle d’Andy Griffith superfan (comme tant d’autres enfants à clé de la génération X qui comptaient sur les émissions de télévision souscrites sur les chaînes UHF pour être nos compagnons de l’après-midi), pendant longtemps mon principal point de référence pour Matlock était, en fait, Les Simpson. Mais ce n’est plus vrai. Je suis accro à MeTV et à Hallmark depuis que j’ai atteint la quarantaine – j’en ai 54 maintenant – et j’ai donc probablement vu toutes les recettes originales de Matlock au moins une fois, voire deux ou trois fois. Si cette expertise s’avère pertinente à l’avenir, je l’apporterai.