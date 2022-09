Récapitulatif de la première de “The Rings of Power”: Ciels étranges et coupes de cheveux étranges

Le premier épisode de Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est sorti, donnant aux fans de LOTR une chance de voyager dans une Terre du Milieu à la fois familière et totalement nouvelle. La première sert tout, des plans cinématographiques perfectionnés dans les films aux nouvelles coiffures elfiques audacieuses.

Si vous voulez lire un avis sans spoiler: Volez pauvres fous! Sinon, creusons un récapitulatif complet de l’épisode 1.

Prologue

Quoi, vous pensiez que ce spectacle n’allait pas avoir de prologue ? Nous ouvrons dans un champ à Valinor. Galadriel dit en voix off : “Rien n’est mauvais au début.” Un troupeau d’enfants elfes joue dans un champ. L’un d’eux est Galadriel elle-même, qui est déjà clairement trop bonne pour la racaille avec qui elle traîne. Elle fabrique un petit bateau et le fait naviguer dans une crique. Il se déroule dans une situation de cygne en origami. Les autres enfants elfes la narguent et lui lancent des pierres jusqu’à ce qu’elle coule. Parce que tu sais qui est le mal au début ? Enfants.

Après l’attaque du bateau, son frère aîné la console. Ils ont une conversation sur les rochers et les bateaux et comment savoir quelle lumière suivre. Il lui dit qu’il ne sera pas là pour toujours – PRÉVISIONS – et elle dit, excusez-moi? C’est un peu tout le problème avec les elfes. Alors qu’il s’éloigne, nous voyons un magnifique plan large de Valinor.

Cela ne dure pas longtemps, cependant. Galadriel explique que le premier seigneur des ténèbres, Morgoth, a tiré de la vraie merde et a détruit leurs deux arbres, Telperion et Laurelin, qui étaient des sources de lumière à Valinor. Il a également volé trois pierres contenant leur lumière, appelées les Silmarils. Si vous avez lu Le Silmarillion, c’est une grosse faute de fête. Pour les besoins de cette émission, il ne semble pas que nous ayons besoin d’en savoir beaucoup sur Morgoth, mais je vais rapidement l’expliquer comme ceci : Il fait partie des Valar (un ensemble d’êtres angéliques – – pensez à lui comme Lucifer / l’ange déchu dans la Bible). Mais vraiment, Morgoth est ce gamin en maternelle qui renverse la tour de bloc de tout le monde. Un vrai pépin, si vous me demandez.

Les elfes ne peuvent pas supporter ce non-sens, alors une armée, y compris le frère de Galadriel, quitte Valinor. Nous voyons une légion de bateaux voyageant à travers la mer Sundering vers la Terre du Milieu. Dragons ! Combat au corps à corps ! Des elfes combattant des orcs sous la pluie ! Galadriel nous raconte que la guerre a laissé la Terre du Milieu en ruines et a duré des siècles. Sur le champ de bataille, elle ramasse un casque et le pose sur une pile si grande que je doute de son intégrité structurelle.

Malgré les pertes, ils battent Morgoth. Ce n’est jamais aussi simple, n’est-ce pas ? Sauron est prêt à combler le vide de pouvoir.

Malheureusement, le frère de Galadriel décède. Sauron grave grossièrement un sceau dans sa peau, et Galadriel prend non seulement son poignard mais sa mission d’éliminer le mal de la Terre du Milieu.

Prise de vue panoramique sur les montagnes enneigées. C’est une meute de pingouins ? Non! C’est des elfes avec une vendetta ! La chasse à Sauron échoue. Les siècles passent. Les elfes sont en quelque sorte sur tout. Sauf Galadriel.

Nous la rattrapons ainsi qu’un petit groupe d’elfes escaladant la face glacée d’une montagne au nord de Forodwaith, The Northernmost Waste. (Ce sont des crampons d’elfe ?) Au sommet, un elfe que j’appellerai Elfe insubordonné, dit à Galadriel : Vous savez ce qui serait super cool ? Si nous oublions tout cela. je paraphrase.

Galadriel rejette cette idée, et plus tard, au milieu d’une tempête de neige déchaînée, ils errent directement dans la forteresse de Sauron. À l’intérieur : trop d’obsidienne. (Est-ce de l’obsidienne ? Je ne sais pas. Je ne suis pas géologue.) Ils pénètrent dans une chambre intérieure et trouvent un cadavre d’orc soudé dans un mur.

« Qu’est-ce que c’est que ça ? » demande Insubordinate Elf comme s’il était moi quand mon chat fait pipi à l’extérieur de la boîte. Ils trouvent un autre sceau, mais il essaie toujours de rentrer chez lui pour le dîner et Je préférerais simplement ne pas.

Puis : Un troll des neiges apparaît et attaque. Galadriel utilise une épée comme rampe et fait de la badasserie aérodynamique et s’en occupe elle-même. Elle veut avancer, mais le reste des elfes se mutine malgré le fait qu’elle vient de les sauver. Insubordinate Elf continue de faire couler sa bouche. Les luttes de #WomenintheWorkplace, ai-je raison ?

Mettre en avant vos meilleurs Harfoots

RHOVANION – La carte magique de la Terre du Milieu nous emmène à Rhovanion, où nous trouvons des Harfoots se cachant d’un couple d’humains errants. (Qu’est-ce qu’un Harfoot ? Lisez à leur sujet ici.) Les mecs passent et Harfoots commencent à surgir de toutes sortes de cachettes pour révéler un camp animé. Les enfants Harfoot, dirigés par un nommé Nori, sont occupés à piller les baies d’une ancienne ferme, mais ils doivent se séparer lorsqu’un loup se présente. Merry et Pippin approuveraient.

De retour au camp, la mère de Nori est un peu irritée par ses méfaits. Nori commence à s’interroger sur la vie au-delà – ce sont de grandes vibrations Little Mermaid / Part of Your World. Sa maman a l’air fatiguée.

Pendant ce temps, Sadoc, qui semble être l’aîné Harfoot de l’équipage, semble penser que quelque chose ne va pas, cosmiquement parlant. Nori apparaît à la recherche d’informations et il lui dit de faire attention à ses propres roues.

À un moment donné plus tard, une grosse chose enflammée traverse le ciel et s’écrase non loin du camp. Nori va enquêter sur le cratère fumant.

Oh super. C’est un vieil homme en pagne.

Elfes, réunis

LINDON – Elrond est dans un arbre en train de passer un moment poétique avec son journal quand il découvre que Galadriel est de retour. Ils se réunissent, il y a des caresses sur les joues et des elfes, et elle le met au courant de toute l’affaire des sigils. Galadriel veut demander au Haut Roi Gil-galad un nouveau commandement pour qu’elle puisse repartir, mais Elrond est tout refroidis tes jets, soeur. Encore une fois, en paraphrasant. Au contraire, elle est restée dehors trop longtemps et le Haut Roi a la gentillesse de ne pas lui en vouloir de ne pas être revenu plus tôt.

Plus tard, le Haut Roi organise une cérémonie pour la compagnie de Galdriel. Il présente ses découvertes comme la preuve que la menace est passée et que Sauron n’est plus un problème. (Attendez juste que ce type regarde la trilogie originale.)

“Aujourd’hui, nos jours de paix commencent”, explique-t-il. De plus, il accorde à l’équipage la possibilité de retourner à Valinor. Ce qui est techniquement une bonne chose, mais Galadriel est comme merci, je déteste ça.

Après la cérémonie, elle escarmouche avec Elrond.

“Le mal ne dort pas, il attend”, dit-elle. Il lui dit essentiellement de ne pas s’en soucier et d’aller à Valinor parce qu’il n’y a apparemment pas un seul elfe mâle sur lequel elle puisse compter.

Ensuite, nous voyons Galadriel et sa compagnie debout dans leur armure sur le pont d’un navire se dirigeant vers Valinor. Les elfes peuvent construire des villes, mais apparemment pas de bancs. Alors qu’ils s’approchent de Valinor, des nuages ​​​​géants s’ouvrent, la lumière se déverse et tout le monde à bord commence à chanter, sauf Galadriel, qui regarde autour d’elle comme si elle était sur le point de faire une grimace de Jim Halpert à la caméra. Les autres elfes sont ravis alors qu’ils se rapprochent de la lumière. Elle regarde le poignard de son frère. Elle commence à reculer de la lumière comme si c’était une collègue avec une haleine de café, et Insubordinate Elf essaie une dernière fois de la forcer à faire ce qu’elle sait être la mauvaise chose. La scène est très Joe Gardner dans Pixar’s Soul essayant d’échapper au tapis roulant vers l’au-delà.

Avant que nous ne le sachions, Galadriel saute par-dessus bord.

De retour à Lindon, Elrond discute avec le Haut Roi, dont les favoris semblent avoir pris la maison, les enfants, le chien et se sont enfuis de ses oreilles. Il présente Elrond à Celebrimbor, un forgeron elfique renommé qui ressemble à un frère Sheen perdu.

Plus tard, une feuille orange singulière tombe devant le Haut Roi. Quand il le ramasse, ses veines se remplissent de merde noire. Il se sent peu propice.

Tout le long de la tour de guet

SOUTHLANDS – Nous rencontrons un village rural d’hommes, appelé Tirharad. Deux elfes arrivent et l’un d’eux entre dans le pub local, où le type que je suppose être le propriétaire de l’établissement est en train de massacrer un animal, torse nu. Infractions au code de la santé. Ils sont nombreux.

L’elfe, Arondir, discute avec lui de certains événements étranges – l’herbe à l’est qui rend les animaux malades. Un voyou local amène Arondir dans une altercation et, fondamentalement, ce que vous devez savoir, c’est que cette ville d’hommes, des générations en arrière, s’est rangée du côté de Morgoth et a été occupée par des elfes depuis.

De retour près du puits, Arondir discute avec une femme humaine nommée Bronwyn qui flirte avec lui via une fiole de graines de fleurs. Plus tard, son copain elfe l’avertit des périls d’un « appariement entre elfes et humains ». Mesdames et messieurs, bienvenue dans le Seigneur des Anneaux : La nuit tombée.

Dans tous les cas, ils apprennent plus tard que la guerre est finie et qu’ils pourront bientôt rentrer chez eux. Arondir est à la tour de guet de la ville depuis 79 ans. Il se rend chez Bronwyn, où ils se tiennent à une distance de sécurité COVID et elle dit: “Dis ce que tu veux dire.”

Ce moment impertinent est interrompu par un fermier local avec une vache malade. Pour plus de précision, Bronwyn est un guérisseur. Ce type ne se contente pas de faire défiler sa vache pour des shiggles. La vache broutait à l’est, et quand Arondir la traite, elle répond définitivement à la question : “Vous avez du lait ?” avec une boue noire visqueuse. Attendez-vous à une lettre des avocats du Dairy Council, Amazon.

Ailleurs, le fils de Bronwyn, Theo, se cache autour d’une grange avec un ami et trouve une poignée d’épée cassée sous des planches. Il est marqué du sceau de Sauron et commence à flamber.

Après la boue de vache, Arondir et Bronwyn se dirigent vers l’est pour enquêter. Ils se dirigent vers la ville où elle a grandi, et il fait un commentaire sur ces gens qui descendent des partisans de Morgoth. Un peu grossier. Mais son moment épicé continue. “Tu es la seule gentillesse que j’ai connue de tous mes jours dans ce pays.”

Ouais. Les choses vont sûrement chauffer. Mais ce n’est pas la romance entre Arondir et Bronwyn. C’est la ville. Parce qu’il est en feu.