Récapitulatif de la première de « SNL »: Jean Smart inaugure la saison 50 historique

Lors de la première de la 50e saison de « Saturday Night Live », on n’a pas beaucoup parlé des 50 années historiques, à l’exception de quelques mentions dans le monologue et en haut de « Weekend Update ». Mais ce n’est pas grave, le spectacle sera vraiment célébré en février. avec un spécial de trois heures . Pour ce premier nouvel épisode avec l’animatrice invitée Jean Smart (une légende elle-même), c’était comme si la série avait beaucoup pour y arriver, et à peine assez de temps avec seulement 90 minutes pour couvrir tout ce qui s’est passé au cours de l’été, voire des deux dernières semaines.

Moo Deng, Eric Adams, le débat Harris-Trump, l’été de Chappell Roan et Charli XCX, le candidat au poste de gouverneur de Caroline du Nord Mark Robinson : l’émission avait tout pour plaire. Et il y avait un hôte de jeu dans Smart, un récent lauréat d’un Emmy pour « Hacks » qui est toujours géniale, mais qui n’a pas été particulièrement servie avec le genre de sketchs que l’on s’attendrait à ce que quelqu’un de sa stature obtienne pour un grand match d’ouverture de la saison.

Quelque chose dans le rythme de certains croquis ne correspondait pas aux compétences de crackerjack de Smart en matière de one-liners (d’une netteté remarquable dans « Hacks »), comme une scène sur un écrivain romantique qui a pimenté un manuel de mathématiques pour les enfants . Ne mettez pas Smart dans votre émission et ne lui imposez pas de lire de longues portions de texte d’un livre devant son visage. On ne lui donnait pas grand-chose à faire pendant début d’un show Charli XCX appelé « The Talk Talk Show », animé par Bowen Yang (comme XCX), où elle a utilisé un fort accent allemand pour incarner une icône de la mode. Et dans une fin d’épisode plus proche sur le « Les vraies femmes au foyer de Santa Fe », le sketch concernait davantage les fajitas cuites à la vapeur que les femmes au foyer présentées.

Bien mieux, c’était une parodie de Documentaire de CNN sur « I Love Lucy » dans lequel Smart jouait une actrice dramatique qui assumait le rôle titre avant le casting de Lucille Ball (avec Marcello Hernandez dans le rôle de Desi Arnaz), et une parodie de la « Pyramide à 100 000 $ » mettant en vedette Smart comme Tonia Haddix (avec une marionnette singe) de « Chimp Crazy ».

C’était le genre de semaine où les sketchs réguliers passaient au second plan face à une ouverture à froid très forte et à une « mise à jour du week-end » avec tout un été de nouvelles étranges à se régaler. C’était aussi une semaine avec une nouvelle séquence de générique d’ouverture et l’introduction de trois nouveaux acteurs (mais vous n’en avez pas vu beaucoup dans cet épisode), après les départs de Chloé Troast, Punkie Johnson et Molly Kearney.

L’invité musical Jelly Roll, présenté par Smart et la co-star de « Hacks » Hannah Einbinder (la fille de Laraine Newman, membre original de la distribution de « SNL »), a interprété « Menteur .» Il est revenu plus tard dans la série avec « Série de victoires .» Avant les derniers câlins, une carte de titre honorée Tom McCarthy ancien chef de la sécurité de NBC décédé en juillet. À une époque, il était impliqué dans une enquête des services secrets à propos du matériel que le comédien John Mulaney a joué dans la série.

On pourrait dire que 13 minutes, c’est beaucoup trop long pour une ouverture à froid de « SNL », mais celle-ci était remplie de tant de blagues et de tant d’invités de passage faisant des imitations parfaites – après un été de spéculation de qui jouerait quel politicien – qu’il n’a jamais dépassé la durée de son accueil.

Après une brève introduction par le beau David Muir (Andrew Dismukes), Maya Rudolph est revenue en tant que candidate à la présidentielle et vice-présidente Kamala Harris, maintenant avec tout un tas de nouvelles astuces, y compris le rire caractéristique, l’obligatoire « tombé d’une noix de coco ». tree », quelques mouvements de danse et de superbes répliques, comme comparer sa campagne avec le tube « Espresso » de Sabrina Carpenter : « Les paroles sont vagues mais l’ambiance gifle », a-t-elle déclaré.

Puis sont arrivées les stars invitées. Comme certains s’y attendaient, Jim Gaffigan a fait un Tim Walz parfait, le gouverneur du Minnesota et colistier de Harris, clouant la voix et les midwestismes (« Je n’ai pas été aussi excité depuis que j’ai obtenu une réduction de 10 % sur un souffleur de feuilles chez Ménards ! »). Andy Samberg était maladroit et joueur dans le rôle du second gentleman Doug Emhoff, qui a plaisanté en disant qu’en tant que premier gentleman, il décorerait la Maison Blanche pour Noël sur le thème « Hanoukka ».

James Austin Johnson est resté dans le rôle de l’ancien président Trump, cette fois derrière une vitre pare-balles et riffant sur Sean « Diddy » Combs (« Ils prennent vos animaux de compagnie et font des freak-offs… ils font un Diddy. »), a rejoint par Bowen Yang en tant que colistier JD Vance.

Mais la vraie surprise a été le retour de Dana Carvey sur « SNL » pour encore une fois se forger une impression indélébile d’un homme politique pendant la saison électorale. Il a joué le président Biden, une impression qu’il a perfectionnée son podcast avec David Spadeet l’a si bien réussi que vous vous demandez pourquoi cette performance dans le sac n’était pas présentée dans la série il y a quatre ans. « Et devinez quoi, et au fait, le fait est que, sans blague, je suis sérieux, en ce moment », a déclaré Carvey en tant que Biden, et c’était parfait.

Le monologue de Smart était léger en blagues (mais elles étaient bonnes) et riche en vibrations. Elle a interprété une version de « Il se trouve que j’aime New York « , entrecoupé de commentaires sur la façon dont elle a commencé sa carrière dans la ville à peu près au même moment où » SNL « a commencé en 1975. Elle a dit qu’elle avait confondu les lettres avec » Saturday Night Laughs « . « Ensuite, j’ai regardé l’émission et je me suis dit : ‘Ça ne peut pas être vrai.' » Smart a plaisanté en disant qu’elle voulait faire la série depuis, mais : « C’est le premier samedi qui correspond à mon emploi du temps. » Il n’est pas difficile d’imaginer une chronologie alternative avec Smart dans cette distribution originale et sa carrière lancée de cette façon, mais disons simplement que les choses ont plutôt bien fonctionné pour elle malgré tout.

Meilleur sketch de la soirée : Spirit Halloween rebondira le 1er novembre

Qu’arrive-t-il à tous les K-Marts abandonnés, aux AutoZones condamnées et aux centres commerciaux vides à travers l’Amérique ? Pendant six semaines glorieuses, ils deviennent des magasins Spirit Halloween qui apparaissent en quelques minutes. Dans ce sketch pré-enregistré, les employés Chloe Fineman, Heidi Gardner et Michael Longfellow expliquent comment les magasins aident les communautés (et les pervers locaux autrement inemployables) et proposent des perruques qui vous donnent des éruptions cutanées, des machines à brouillard à usage unique et des costumes louches avec des noms pour éviter les poursuites. comme « Candy Slave » (Oompa Loompa) et « Fat Yellow Worker » (Minion). « Ce n’est pas Taylor Swift », dit une jeune fille à propos d’un costume contrefait. «Et toi non plus», lui dit Fineman. Après Halloween, tous les magasins disparaîtront instantanément. Désolé, aucun remboursement.

Aussi bien : laissez le singe gagner la « Pyramide à 100 000 $ »

Une pièce bien interprétée mettant en vedette Devon Walker dans le rôle de l’animateur Michael Strahan, Hernandez dans le rôle de Mauvais lapin Kenan Thompson dans le rôle de Robinson et Fineman dans le rôle de Fille Tuah Faucon (vrai nom Haliey Welch). Les blagues ont volé rapidement sur certaines activités très coquines auxquelles Robinson se serait livré et Haddix (Smart) répondant à toutes les questions concernant les singes. C’était rapide et très drôle.

Rien que pour le costume et les jets d’eau, il est tentant de remettre le prix cette semaine à Le portrait hilarant de Yang du célèbre bébé hippopotame Moo Deng mais Walker, en tant que maire de New York en difficulté, Eric Adams, avait beaucoup plus de viande sur les os que, disons, la cheville d’un gardien de zoo. Adams a continué à essayer d’impliquer Michael Che alors même qu’il déclarait son innocence et proclamait son amour pour les travailleurs de la ville : « Les danseuses, les filles de la bouteille, Fat Joe. » Walker-as-Adams a déclaré qu’il adorait voyager en Turquie, surtout compte tenu de son amour du Turkish Delight (une mallette provenant de Turquie contenant 100 000 $).