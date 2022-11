Récapitulatif de la nuit d’Halloween – Hollywood Life

Voir la galerie





Il est temps de faire peur dans la salle de bal ! Halloween Night est l’un des meilleurs épisodes thématiques de chaque saison de Danser avec les étoiles, et cette saison ne fait pas exception. Les 9 couples restants exécuteront de nouvelles routines et seront divisés en groupes pour participer à une danse d’équipe terrifiante.

Jordin Sparks et Brandon Amstrong commencer la nuit la plus effrayante de DWTS avec leur tango sur “Oogie Boogie’s Song” de Ed Ivoire et Ken Page. Len Goodman appelle la routine une “performance fougueuse” et la “meilleure danse pour moi jusqu’à présent”. Derek Hough note que lorsque Jordin est “bon, c’est tellement bon”, mais il veut toujours voir plus de cohérence. Carrie Ann Inaba est d’accord avec Derek sur la cohérence. Cependant, admet que la performance était “très bonne”, mais elle “a eu du mal avec le score”. Scores de Jordin et Brandon : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 36 sur 40.

Lors de leurs répétitions d’Halloween, Marc Ballas raconte Charli D’Amelio qu’il a eu une poussée au bas du dos. Il fait entrer Pacha Pachkov répéter avec Charli au cas où. Mark est capable d’interpréter un superbe tango argentin avec Charli sur “Tanguera” de Fabio Hager Sexteto.

Derek admet qu’il aimait l’interprétation “douce, lisse, sensuelle” de Charli et Mark du tango argentin. Bruno Tonioli appelle la routine “génie”. Carrie Ann dit que Charli est “tellement incroyablement talentueuse”, mais elle veut défier Charli pour aller de l’avant. Elle veut voir plus d’intensité et d’intimité avec Mark. Len a tellement d’éloges pour la performance, disant que Charli “se déplaçait sur le sol avec une facilité sans effort”. Scores de Charli et Mark : Carrie Ann = 9 ; Len = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 39 sur 40.

Daniel Durant et de Britt Stewart semaine n’a pas commencé comme prévu. Daniel est tombé malade et a dû manquer quelques répétitions. Mais ils ont frappé la salle de bal avec un féroce Paso Doble pour “enterrer un ami” en Billie Eilish. Bruno dit à Daniel qu’il “a compté jusqu’au bout” et qu’il n’a “raté qu’une fraction de pas”. Carrie Ann dit que “certaines formes étaient un peu cassées” et que le jeu de jambes était parfois “un peu piétinant”. Len ajoute que la routine “manquait de certains des éléments clés que j’aime voir dans le Paso Double”. Mais il dit que Daniel et Britt ont donné une “bonne performance”. Derek n’est pas du tout d’accord avec Len. Il a adoré la performance. Scores de Daniel et Britt : Carrie Ann = 8 ; Len = 8 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 34 sur 40.

Shangela et Gleb Savchenko wow avec leur incroyable performance de jazz à de Taylor Swift “Look What You Made Me Do” déguisés en poupées effrayantes. Carrie Ann fait une standing ovation à Shangela et Gleb. Elle dit qu’elle “a adoré chaque minute” et dit à Gleb que c’est sa “meilleure chorégraphie à ce jour”. Len, faisant référence à Shangela lui donnant du poulet croustillant la semaine dernière, dit à Shangela : “Gagnant, gagnant, dîner au poulet.” Derek qualifie la performance de “sensationnelle” et Bruno ajoute que “Ryan Murphy n’aurait pas pu mieux l’assembler. Scores de Shangela et Gleb : Carrie Ann = 10 ; Len = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Score total = 40 sur 40. Leur premier score parfait !

Vinny Guadagnino et Koko Iwasaki deviennent toxiques avec leur Paso Doble pour “Get Ghost” par Marc Ronson, Trou de la passionet A$AP Ferg. Len admet qu’il n’a pas aimé la performance, mais “il n’y a eu aucune erreur pendant la routine” cette semaine. Bruno déclare qu’il n’y avait “rien de toxique dans ce que vous avez fait”, mais il conseille à Vinny d’incarner davantage les mouvements. Carrie Ann donne une note à Koko. Elle pense que “la chorégraphie est trop en bloc” pour Vinny et veut voir “plus de mouvements d’élan”. Scores de Vinny et Koko : Carrie Ann = 7 ; Len = 7 ; Derek = 8 ; Bruno = 8. Note totale = 30 sur 40.

Heidi D’Amelio et Artem Chigvintsev canaliser leur extraterrestre intérieur pour interpréter un tango sur “I WANNA BE YOUR SLAVE” en Måneskin. Ils commencent à jouer avec un élastique entre eux. Derek pense que c’était la “meilleure danse” d’Heidi et Artem à ce jour. Carrie Ann dit que Heidi a une “belle précision” comme Charli, mais elle pense que le début de la routine était le “pire”. Len convient que Heidi a toujours “de très bonnes performances” mais a l’impression d’avoir atteint un plateau. Les scores de Heidi et Artem : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Derek = 10 ; Bruno = 9. Note totale = 37 sur 40.

Gaby Windey dû s’adapter rapidement après Val Chmerkovskiy testé positif au COVID-19. Gabby danse un tango argentin sexy avec Alan Bersten à « Frissons » par Arrondissement 78 pi. Mikayla Lynn. “C’était incroyable”, dit Carrie Ann, ajoutant qu’elle sentait Gabby mettre tout son cœur dans la danse. Elle souligne également la grande chimie de Gabby et Alan. Len surveille toujours de près les mouvements de Gabby et a remarqué un “petit incident” pendant la routine. Il estime que la performance a été « trop précipitée ». Derek qualifie la performance de “brillante sanglante”. Notes de Gabby et Alan : Carrie Ann = 10 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 10. Note totale = 38 sur 40.

Wayne Brady et Witney Carson sont hors de ce monde avec leur routine contemporaine sur “Thème d’Halloween” par Arrondissement 78. Carrie Ann note qu’il y avait une “chorégraphie intense”, mais elle veut voir Suite de Wayne. Len dit que la performance comportait «une danse puissante et sans fioritures», mais il pense qu’il y avait une «similitude à ce sujet». Bruno s’extasie sur la “routine absolument intelligente”. Scores de Wayne et Witney : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 10. Note totale = 37 sur 40.

La dernière danse jumelée est de Trevor Donovan et Emma Slater. Ils interprètent un superbe contemporain de “Ghost (Acoustic)” de Justin Bieber. Len apprécie la façon dont Trevor est revenu “plus fort” après avoir atterri dans les deux derniers. Bruno appelle la routine la «plus belle romance gothique… qui était brillante». Carrie Ann fait écho à ce que dit Bruno, “C’était une performance incroyable.” Les notes de Trevor et Emma : Carrie Ann = 10 ; Len = 9 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 39 sur 40.

C’est maintenant l’heure de la ronde de danse en équipe. Les deux équipes s’efforceront d’obtenir une note d’équipe de 40 de la part des juges, qui sera ajoutée aux notes individuelles. L’équipe Wicked – composée de Vinny et Koko, Shangela et Gleb, Gabby et Val, Heidi et Artem, et Jordin et Brandon – danse sur “The Witches Are Back”m Hocus Pocus 2. Les scores de l’équipe Wicked : Carrie Ann = 8 ; Len = 8 ; Derek = 9 ; Bruno = 8. Note totale = 33 sur 40.

La prochaine étape est Team Scream, qui se compose de Trevor et Emma, ​​Charli et Mark, Wayne et Witney, et Daniel et Britt. Ils jouent sur “Heads Will Roll” de Yeah Yeah Yeahs. Les scores de l’équipe Scream : Carrie Ann = 10 ; Len = 9 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 39 sur 40.

Résultats de la soirée d’Halloween

La nuit d’Halloween est terminée, il est donc temps pour la dernière élimination. Le premier couple sûr est Daniel et Britt. Autres couples en sécurité : Trevor et Emma, ​​Gabby et Alan, Wayne et Witney, Vinny et Koko, Shangela et Gleb, et Charli et Mark. Cela signifie que les deux derniers sont Heidi et Artem, ainsi que Jordin et Brandon.

Les juges doivent sauver un couple. Carrie Ann choisit de sauver Heidi et Artem. Derek vote pour sauver Jordin et Brandon. C’est maintenant au tour de Bruno. Bruno suit Derek et vote pour sauver Jordin et Brandon. Tout dépend de Len. Len choisit de sauver Heidi et Artem. Puisqu’il y a égalité, le vote de Len compte double. Ça signifie Jordin et Brandon ont été éliminés le soir d’Halloween.