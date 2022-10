Récapitulatif de la nuit de Michael Bublé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Disney+

L’épisode du 24 octobre de Danser avec les étoiles est tout au sujet Michel Bublé! Le gagnant d’un Grammy commence la soirée avec une performance grésillante de “Sway”. Il sera également juge invité pour la toute première soirée Michael Bublé alors que les 10 couples restants danseront sur ses plus grands succès.

Plus de nouvelles ‘DWTS’:

Shangela et Gleb Savchenko faites sensation avec leur tango glamour à “Hollywood”. Len Goodman s’extasie sur le fait que la performance était “si pleine de contenu” et dit que c’est “la meilleure danse que j’ai vue cette saison” de Shangela. Shangela veut que Len lui dise si ses jambes étaient “croustillantes”. Elle sort un morceau de poulet frit de son costume puis un autre ! Tyra prend même une bouchée du poulet.

Michael dit que Shangela “a capturé l’essence” de sa chanson “si magnifiquement”. Derek Hough est d’accord avec Len que “le cadre de Shangela était incroyable”. Cependant, il note un petit faux pas. Bruno Tonioli dit que l’erreur était la “seule imperfection dans une performance par ailleurs stellaire”. Carrie Ann Inaba déclare: “C’était absolument ce qu’il fallait pour que vous gagniez ce concours.” Scores de Shangela et Gleb : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Michel = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 45 sur 50.

Trevor Donovan et Emma Slater éblouir avec leur foxtrot sur « Come Fly With Me ». Bruno dit à Trevor que la performance “était la plus fluide que vous ayez jamais été” et dit que c’était sa “meilleure performance à ce jour”. Carrie Ann est d’accord avec Bruno et adore la transformation qu’il a opérée au cours de la saison. Len pense que Trevor “aurait pu être un peu plus fluide”, mais il pense que Trevor a fait un “excellent travail”. Les scores de Trevor et Emma : Carrie Ann = 9 ; Len = 8 ; Michel = 8 ; Derek = 8 ; Bruno = 9. Note totale = 42 sur 50.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Gaby Windey et Val Chmerkovskiy apporter la chaleur avec leur rumba à “Home”. Derek s’extasie sur le fait que Gabby est une “danseuse sensationnelle” et jaillit que la routine était “absolument magnifique”. Bruno avoue avoir été « piégé » par la danse. “Pour moi, c’était parfait”, dit-il. Carrie Ann ne pense pas que la routine était aussi bonne que celle de la semaine dernière, mais elle était quand même géniale. Len dit qu’il a apprécié tous les détails de la performance. « Vous ne rentrerez pas chez vous avant une éternité », dit-il. Michael plaisante en disant que la performance était “de loin la version la plus sexy” de sa chanson. Gaby et Les scores de Val : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Michel = 9 ; Derek = 9 ; Bruno = 10. Note totale = 46 sur 50.

Vinny Guadagnino et Koko Iwasaki exécutez un cha-cha sur “Save The Last Dance For Me”. Bruno souligne que Vinny doit être “constant dans le timing” et n’a pas besoin de forcer autant les hanches. Carrie Ann reconnaît que le public l’aime et ressent sa joie. Alors que Len dit que c’était “agréable de voir un peu plus de contenu”, il admet que la performance était un “désordre”. Derek adore regarder Vinny et dit que le Jersey Shore star est clairement le “champion du peuple”. Scores de Vinny et Koko : Carrie Ann = 7 ; Len = 7 ; Michel = 8 ; Derek = 7 ; Bruno = 7. Note totale = 36 sur 50.

Lien connexe Lié: Gabriel Gomez : 5 choses à savoir sur l’interprète ASL de Daniel Durant

Jordin Sparks et Brandon Amstrong scintillent avec leur foxtrot sur “You Make Me Feel So Young”. Carrie Ann admet que Jordin la touche « chaque fois » qu’elle danse. Len dit que la performance avait une “belle musicalité” et qu’il “l’a beaucoup appréciée”. Bruno appelle Jordin un “naturel” dans la salle de bal. Scores de Jordin et Brandon : Carrie Ann = 9 ; Len = 8 ; Michel = 9 ; Derek = 8 ; Bruno = 9. Note totale = 43 sur 50.

Derek arrive sur la piste de danse avec sa fiancée Hayley Erbert et les danseurs professionnels pour une performance grésillante de “Higher”. Michael chante pendant que Derek et les danseurs jouent parfaitement.

Charli D’Amelio et Marc Ballas exécutera le foxtrot le plus féroce sur “Fever”. Len est tout au sujet de cette performance. “Honnêtement, c’était tout simplement fantastique”, admet-il. Michael raconte à Charli et Mark ce qu’il a écrit : “sans effort, envoûtant et expressivement érotique”. Derek déclare que c’était le “meilleur foxtrot de qualité que j’ai jamais vu dans cette émission… Je lui donnerais un 12 si je le pouvais!” Carrie Ann s’extasie sur le fait que “chaque ligne était comme un chef-d’œuvre”. Scores de Charli et Mark : Carrie Ann = 10 ; Len = 10 ; Michel = 10 ; Derek = 10 ; Bruno = 10. Note totale = 50 sur 50. Sa première note parfaite !

Heidi D’Amelio et Artem Chigvintsev grésillez avec leur samba sexy sur “It Had Better Be Tonight (Meglio Stasera)”. Michael appelle Heidi une “belle danseuse”. Derek dit que la performance était un “festin de contenu de samba”. Bruno s’extasie sur la précision d’Heidi, mais il veut la voir s’amuser davantage sur la piste de danse. Carrie Ann n’est pas d’accord avec Bruno. “Je pensais que tu t’amusais tellement”, a déclaré Carrie Ann à Heidi. Len dit que la performance était “formidable”. Les scores de Heidi et Artem : Carrie Ann = 9 ; Len = 9 ; Michel = 10 ; Derek = 9 ; Bruno = 9. Note totale = 46 sur 50.

Wayne Brady et Witney Carson n’a pas eu le chemin le plus facile vers Michael Bublé Night. Ils n’ont appris la routine que vendredi parce que Wayne était malade depuis plusieurs jours la semaine dernière. Le duo se rend dans la salle de bal pour effectuer un pas rapide sur “I Get A Kick Out Of You”. Derek qualifie la performance « d’impressionnante » après les deux jours de répétitions. Cependant, cela “semblait un peu houblonné” pour lui. Bruno dit que c’est “la première fois que vous vous trompez”. Carrie Ann ajoute qu’il “y a eu quelques erreurs” et elle veut voir Wayne et Witney plus synchronisés. Après seulement quelques jours de répétitions, Len dit qu’il s’attendait à ce que Wayne réussisse. Len pense que Wayne a fait exactement cela. Scores de Wayne et Witney : Carrie Ann = 8 ; Len = 9 ; Michel = 10 ; Derek = 8 ; Bruno = 9. Note totale = 44 sur 50.

Jessie James Decker a une confiance retrouvée après avoir remporté le marathon de danse. Jessy et Alan Bersten amusez-vous avec leur salsa sur “Come Dance With Me”. Bruno souligne que les « jambes de Jessie s’améliorent » chaque semaine. Carrie Ann admet que c’était “un peu rebondissant pour la salsa”, mais il aime à quel point Jessie s’amuse. Len est un grand fan des ascenseurs et dit que la performance “avait beaucoup de rythme”. Derek aime “l’esprit combatif” de Jessie. Jessie et Alan‘s scores : Carrie Ann = 8 ; Len = 8 ; Michel = 9 ; Derek = 8 ; Bruno = 8. Note totale = 41 sur 50.

Daniel Durant et Britt Stewart terminez la soirée avec un foxtrot sensationnel sur “Feeling Good”. Carrie Ann dit au couple: “C’était une façon si spéciale de terminer la soirée … Je suis tellement impressionné par vous.” Michael admet qu’il a un “béguin pour les hommes” pour Daniel. Bruno s’extasie sur « l’intensité » et la « conduite » de Daniel. Daniel et Britt‘s scores : Carrie Ann = 9 ; Len = 8 ; Michel = 9 ; Derek = 8 ; Bruno = 9. Note totale = 43 sur 50.

Michael Bublé Night : Résultats de la semaine 7

Le premier couple sûr est Gabby et Val. Shangela et Gleb sont ensuite déclarés sains et saufs. Les autres couples sûrs sont Heidi et Artem, Jordin et Brandon, Daniel et Britt, Charli et Mark, et Vinny et Koko. Le dernier couple sûr avant que les deux derniers ne soient révélés : Wayne et Witney.

Les deux derniers couples sont Trevor et Emma, ​​ainsi que Jessie et Alan. Il est maintenant temps pour les verdicts des juges. Bruno choisit de sauver Trevor et Emma. Derek décide de choisir Jessie et Alan. Carrie Ann suit Bruno et sauve Trevor et Emma. Tout dépend du vote de Len. Il sauve Trevor et Emma. Jessie James Decker et Alan Bersten ont été éliminés.