L'Espagne se dirigeait vers ses premiers points perdus de la Ligue des Nations jusqu'à l'introduction tardive de l'attaquante Jenni Hermoso.

Vendredi a vu le retour de la Ligue féminine des nations (WNL) alors que la phase de groupes inaugurale arrivait à mi-parcours. Voici quelques-uns des principaux points de discussion des jeux.

Hermoso frappe alors que les champions du monde repartent tard

Après avoir remporté la Coupe du monde 2023 cet été, les choses sont loin d’être roses pour l’Espagne. Après les départs bien documentés de Luis Rubiales et Jorge Vilda de leurs postes respectifs de président de la RFEF et de sélectionneur de l’équipe nationale, l’Espagne a nommé l’assistante de Vilda, Montse Tome, au poste d’entraîneur-chef. Mais ce qui se passe en dehors du terrain continue d’éclipser ce qui s’y passe.

En tête du groupe 4 de Ligue A avec deux victoires sur deux avant le match contre l’Italie, La Roja se dirigeaient vers leurs premiers points perdus de la Ligue des Nations jusqu’à l’introduction tardive de l’attaquante Jenni Hermoso. Au cœur des retombées des Rubiales, Hermoso a été exclu de la première équipe espagnole de Tome pour les deux premiers matches de la Ligue des Nations – ce qui a suscité de nombreux sourcils – mais a été rappelé dans l’équipe ce mois-ci. Et le joueur de 33 ans a suivi le scénario jusqu’au bout, sortant de l’impasse à la 89e minute pour annuler tout le travail acharné de l’Italie et sceller une victoire 1-0.

Avant cela, l’Espagne avait eu du mal à briser les lignes défensives italiennes. Le Azurre eux-mêmes traversent une période de bouleversements qui a vu Andrea Soncin prendre les rênes et se tourner vers un style plus traditionnel – et n’a pas fait autant de choses qu’ils auraient pu avec le ballon. En effet, il y avait un schéma familier pour les supporters de longue date de l’Espagne, car l’équipe gaspillait et se concentrait trop sur la conservation du ballon plutôt que sur un tir. Mais ils restent aux commandes du groupe.

Hrubesch remet l’Allemagne sur les rails

Il y a eu beaucoup de confusion en Allemagne ces derniers temps, l’entraîneur-chef absent Martina Voss-Tecklenburg étant apparemment passé d’un congé de maladie prolongé à des vacances au milieu de questions sur son avenir. Mais Horst Hrubesch, 72 ans, est une fois de plus monté au créneau.

Hrubesch n’est pas étrangère à l’équipe féminine d’Allemagne, ayant pris les commandes il y a cinq ans lorsque l’équipe souffrait d’une crise d’identité après le départ anticipé de Steffi Jones et les a aidées à se qualifier pour la Coupe du monde. Et, tout comme la dernière fois qu’il était à la tête du club, le football allemand s’est grandement amélioré et il semble que tout le monde soit sur la même longueur d’onde.

C’est avec cette nouvelle clarté que l’Allemagne s’est mise au travail contre le Pays de Galles pour sceller une victoire dominante 5-1 qui maintient la pression sur le Danemark en tête du Groupe 3 de la Ligue A. La vague de buts tardifs des hôtes à Sinsheim pourrait en être l’histoire. de la journée – avec trois tirs devant la gardienne Olivia Clark dans les huit dernières minutes pour donner un peu de brillance au score alors que le match touchait à sa conclusion – mais les partenariats reforgés de l’Allemagne sont le principal sujet de discussion.

Des tests plus difficiles sont à venir (ils ont réussi 35 tirs contre 4 pour le Pays de Galles) mais le navire navigue déjà sur des eaux plus calmes sous Hrubesch. Le match à domicile contre le Danemark le 1er décembre pourrait bien décider de la première place.

McCabe ne peut pas arrêter de marquer

Katie McCabe est en pleine forme pour le club et le pays. Stephen McCarthy/Sportsfile via Getty Images

Sur une certaine larme pour Arsenal cette saison avec trois buts en quatre matchs, la capitaine de la République d’Irlande Katie McCabe a transféré cette bonne forme à l’équipe nationale. Star du spectacle lors d’une victoire complète 5-1 contre l’Albanie à Dublin, elle a marqué trois buts et a également aidé les deux frappes de Kyra Carusa.

Loin d’une victoire de routine ou d’un tour du chapeau, les contributions de McCabe comprenaient une paire de frappes tonitruantes de l’extérieur de la surface – une marque de fabrique du joueur de 28 ans – ainsi qu’un sprint de 60 mètres, se faufilant à travers les défenseurs pour relancer Carusa.

L’Albanie est classée 72e au monde, mais la performance individuelle de McCabe ne fait aucun doute à un moment où l’Irlande tente de résoudre ses propres problèmes hors du terrain après le départ de Vera Pauw. Trois victoires sur trois dans le groupe 1 de la Ligue B, ainsi que 12 buts marqués contre un encaissé, c’est un bon début.

Les Pays-Bas adorent le style

Les Pays-Bas se créeront toujours des occasions : cela dépend en partie de la façon dont ils jouent et s’entraînent, et en partie du talent au sein de l’équipe, en particulier au milieu de terrain et dans les zones avancées. Cependant, le Orange n’arrivent pas toujours à tenter leur chance et à voir les matchs se terminer. Et, après une défaite en quart de finale en prolongation lors de la Coupe du Monde (bien que contre l’Espagne, futur champion), ils ont lancé leur campagne en Ligue des Nations avec une défaite de dernière minute contre la Belgique dans le Groupe 1 de la Ligue A le mois dernier.

Mais un vainqueur de dernière minute contre l’Angleterre les a mis dans une meilleure position et ils se sont assurés de faire en sorte que leurs chances comptent lors d’une victoire 4-0 contre l’Écosse qui les place en tête de la différence de buts. Capables de contourner facilement l’équipe de Pedro Losa Martinez, les hôtes contrôlaient totalement le but de Daniëlle van de Donk à la 12e minute et deux buts de Lineth Beerensteyn en seconde période ont assuré une victoire confortable. Les Pays-Bas commencent enfin à ressembler un peu plus à l’équipe qui a acquis une telle notoriété en 2017.

Et il y a eu d’autres bonnes nouvelles avec l’introduction à la 83e minute de la meilleure buteuse néerlandaise de tous les temps Vivianne Miedema, alors que l’attaquante a fait deux apparitions tardives en une semaine après son retour à l’action pour Arsenal dimanche contre Bristol City après 11 mois d’absence. par blessure.

La Suède flatte pour tromper

Classée première au monde selon la FIFA, la Suède a poursuivi sa forme terne contre une équipe suisse améliorée pour remporter une victoire serrée 1-0 grâce à la tête de Magda Eriksson à la 43e minute.

D’une manière générale, la Suède a été plutôt décevante à Göteborg, incapable d’affirmer son autorité sur un match qui aurait pu lui donner un peu d’élan tout en poursuivant l’Espagne dans le Groupe 4 de la Ligue A. Même si la Suède s’est améliorée après la pause, alors qu’elle marquait déjà un but d’avance sur l’Espagne. Bien, l’équipe n’avait toujours pas le flair offensif cher à l’entraîneur Peter Gerhardsson. Avec une équipe italienne résolument défensivement mardi prochain, il est peut-être temps pour Gerhardsson de voir quels autres tours il a dans son sac.

Renard montre sa stature

À 33 ans, la défenseure centrale française Wendie Renard est toujours aussi importante. L’octuple vainqueur de la Ligue des Champions est l’une des figures les plus reconnaissables du football féminin, non seulement pour sa stature dans le jeu mais aussi pour sa stature réelle : à 6 pieds 2 pouces, Renard est difficile à manquer.

L’une des (pas si) armes secrètes de Lyon et de la France au fil des ans a été la capacité aérienne de Renard dans les deux surfaces et même aujourd’hui, 12 ans après sa première sélection en France, les équipes ne parviennent pas à marquer de manière appropriée la longue défenseure et ne peuvent pas faire grand-chose lorsqu’elle se lève pour un en-tête.

En effet, alors que la Norvège a ramené son match du Groupe 2 de Ligue A à 1-1, elle est tombée dans le piège de Renard et n’a pas réussi à mobiliser le défenseur sur le corner fouetté de Salma Bacha, lui permettant de rentrer chez elle de la tête à la 69e minute.

La France aurait pu se faciliter la tâche et convertir quelques occasions supplémentaires, mais une fois de plus Renard était là pour garantir la poursuite de son début de tournoi sans défaite.

Kirby revient pour l’Angleterre

L’Angleterre aurait-elle pu marquer plus lors du 1-0 contre la Belgique à Leicester ? Oui. Le devraient-ils ? Et oui.

Pour les Lionnes, qui ont concédé un but tardif la dernière fois contre les Pays-Bas, obtenir trois points au tableau lors du choc du Groupe 1 de la Ligue A était la clé. Le match a peut-être été dominant du point de vue anglais (23 tirs à 12 ; 72 % de possession à 28 %), mais aussi criblé d’occasions manquées. Néanmoins, un point positif majeur a été le retour à l’action internationale de la préférée des fans, Fran Kirby.

La milieu de terrain inspirante était hors de compétition pour son équipe nationale depuis plus d’un an en raison d’une blessure et, même si elle ne se contentera pas de revenir dans le onze de départ, son retour donne à l’entraîneur Sarina Wiegman une marge de rotation indispensable et permettra à Ella Toone. un repos.