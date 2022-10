Récapitulatif de la finale de la saison 2 de Kevin Can F ** k Himself: une fin bienvenue

À présent, il est clair que la seule fin satisfaisante possible pour AMC Kevin peut se baiser est pour Kevin, en fait, de se faire foutre. En ce sens (alerte spoiler), la deuxième et dernière saison du “split-com” est un succès. Mais comme on dit, il s’agit du voyage, pas de la destination. Et ce voyage était un peu plus sinueux que sinueux, son expérimentation de genre peut-être mieux limitée à une seule saison.

Kevin Can F ** k Himself met en vedette Annie Murphy dans le rôle d’Allison McRoberts, une femme de sitcom époustouflante piégée à Worcester avec son idiot de mari, Kevin (Eric Peterson). Allison vit à Prestige Drama Land sauf quand Kevin est là. Ensuite, elle est dans le domaine de Kevin, Sitcom Land. C’est un monde d’hommes, et ce monde est brillamment éclairé, sans conséquence et ponctué d’une piste de rire obséquieuse.

Prestige Drama Land, en revanche, ressemble plus à des frères et sœurs AMC Breaking Bad et Des hommes fous: single-cam, piste sans rire, couleurs sourdes, un sentiment général de malaise et de réalisme sans guillemets.

Les deux mondes présentent des hijinks maladroits et des coïncidences absurdes, et c’est la juxtaposition des traitements de genre qui rend ces similitudes apparentes. Mais c’est aussi ce qui fait que les détails de l’intrigue et des personnages semblent presque hors de propos. Générique, au sens littéral : d’un genre.

Robert Clark/Stalwart Productions/AMC



Le reste de la distribution est tiré du panthéon des personnages de la télévision, qui subvertissent ou doublent leurs archétypes, selon le monde dans lequel ils vivent : la voleuse de scènes Mary Hollis Inboden est l’acolyte brutale d’Allison, Patty. ; Alex Bonifer joue le frère lent d’esprit de Patty, Neil, qui est aussi le meilleur ami de Kevin; Brian Howe est le père grincheux de Kevin, Pete; et Candice Coke est Tammy, la petite amie flic de Patty.

Dans la première saison de l’émission, Allison a enrôlé Patty pour l’aider à échapper à son mariage de la seule manière qu’elle connaissait : en mettant un coup sur Kevin. La finale de la saison se termine sur un suspense – Neil a découvert leur stratagème ! – mais pas avant qu’il ait lamentablement échoué, en partie parce que les Kevins sont les cafards des personnages de télévision. Neil, rien sinon loyal, attaque Allison. Alors Patty, fidèle à sa manière, présente le crâne de Neil à une poêle à frire – un événement croisé Sitcom Land / Prestige Drama Land.

La saison 2 reprend là où la série s’est arrêtée. Neil est vivant, mais blessé. Maintenant, Allison n’est pas seulement coincée dans un mariage oppressant, elle risque également une peine de prison si Neil parle. Alors elle enrôle Patty pour l’aider à échapper à son mariage le seul autre façon qu’elle sait faire : en simulant sa propre mort. L’hilarité s’ensuit. Sorte de.

Alors pourquoi Allison ne divorce-t-elle pas de Kevin ? C’est une question injuste, pour être clair, le genre de victimes d’abus sont trop souvent amenés à s’adresser. Sous la comédie, Kevin Can F ** k Himself envoie un message clair: nous devons croire les victimes même si nous ne pouvons pas comprendre les outils insidieux et souvent invisibles de l’oppression – l’éclairage au gaz, l’abus financier – et reconnaître que nous ‘ ne suis pas capable de marcher un mile dans leurs chaussures.

Mais qu’est-ce qu’une émission de télévision si ce n’est l’occasion de porter les chaussures d’un personnage fictif ?

Robert Clark/Stalwart Productions/AMC



Des indices tout au long de la série tentent de justifier l’approche, dirons-nous, “non conventionnelle” d’Allison pour quitter Kevin. Il a dépensé toutes leurs économies sans son consentement, il a signalé le vol de sa voiture alors qu’elle ne répondait pas à son téléphone. Et la saison 2 ajoute un complot parallèle sur la tante Diane d’Allison (Jamie Denbo) qui n’a pas réussi à fuir son propre mari violent, comme un contrepoint évident au camp “pourquoi ne part-elle pas simplement”.

Mais parce que le Kevin que nous voyons n’est pas celui que Kevin Allison connaît, c’est comme si nous glissions nos pieds dans les chaussures d’Allison et que nous l’écoutions ensuite décrire à quoi ressemble la marche, sans jamais nous lever nous-mêmes du canapé à fleurs des McRobert.

Les machinations d’Allison commencent à ressembler à un fouillis de rythmes d’histoire superficiels esquissés comme une excuse pour interroger les tropes de la télévision. Il est difficile de s’investir dans un cambriolage de l’hôtel de ville ou un quasi-accident avec un entrepreneur de pompes funèbres alors que la série est clairement plus intéressée par les conventions de sitcom. C’est intéressant, bien sûr, d’une manière cérébrale. Mais vous n’arriverez probablement pas jusqu’au bord de votre siège.

Les questions qui m’obsédaient n’étaient pas de savoir si Allison réussirait à voler le certificat de décès de Gertrude Fronch. Non, je suis toujours essayant juste de comprendre pourquoi diable la moitié de la série est une sitcom et l’autre un drame de prestige.

Le principal défaut de Kevin Can F ** k Himself est également sa plus grande aspiration: les enjeux. Les enjeux de la sitcom sont faibles. Le public fait confiance à une conclusion satisfaisante pour chaque segment de 22 minutes, après quoi les personnages reviennent à leur moi statique à temps pour le prochain épisode. Il y a plus de place pour le développement du personnage dans un drame, cependant, lorsque les événements d’un épisode se prolongent dans le suivant.

Le problème découle de la tentative de la série de compliquer notre compréhension de la femme mécontente, révélant les enjeux importants qui étaient là depuis le début : le roulement des yeux d’une femme de sitcom est l’épisode dissociatif d’une femme dramatique. L’homme-enfant impuissant d’une sitcom est le maître d’un drame en matière d’incompétence stratégique. Dans Sitcom Land, Allison est taquinée, aiguilletée, légèrement moquée; dans Prestige Drama Land, elle est maltraitée.

“Je t’ai accidentellement frappé au visage une fois que. Combien de fois dois-je dire que je suis désolé?”, ironise Kevin. La chute d’une sitcom est le vrai coup de poing d’un drame.

La piste de rire est apparemment là pour accuser le public d’avoir supporté des personnages comme Kevin pendant si longtemps. Mais cela finit par ressembler trop à un encouragement – ​​ou à une permission – pour rire.

Un exemple : Kevin n’aime pas la nouvelle petite amie de son père (Lauren Weedman), alors il jette ses aides auditives dans une tasse à café, dans laquelle Allison boit accidentellement. Ce n’est pas une pièce de théâtre à rire aux éclats (les scénaristes font un travail fantastique en pantomimant l’humour sans réellement rendre les scènes de sitcom drôles), mais c’est le genre de manigances télévisées que vous pourriez être tenté de balayer comme, eh bien, des manigances.

Robert Clark/Stalwart Productions/AMC



À la mi-saison, je suppliais positivement de voir Prestige Drama Land Kevin. Mais le soulagement n’arrive que dans les toutes dernières minutes. Ce n’est pas nécessairement “trop ​​peu, trop tard” – c’est en fait un moment de catharsis, voir Kevin tel qu’il est vraiment, le monstre dévoilé – mais c’est trop tard.

Ce n’est que lorsque Kevin s’est finalement foutu que j’ai compris ma relation amour-haine avec la série. Et j’ai réalisé que Kevin Can F ** k Himself est beaucoup plus amusant à penser, à lire et à parler qu’à regarder.