Récapitulatif de la fête d’anniversaire de BOSSIP 2023

Le Hot 107.9 Birthday Bash d’Atlanta défend son trône en tant que plus grand concert d’été avec surprise après surprise et hits sur hits.

L’un des signes que l’été est en cours est le concert Birthday Bash de Hot 107.9. Cela a toujours été un événement familial rempli d’invités surprises spéciaux et de vos artistes préférés réunis en une seule soirée. Cette année n’a pas été différente car les gens ont voyagé de partout dans le sud pour une nuit dont on se souviendra. D’habitude pour un concert radio, l’émission chauffe une heure avant la fin mais Birthday Bash était en feu du début à la fin.

T Royal, Superstar Pride, Lola Brooke et Gloss Up ont tous aidé à ouvrir Birthday Bash 2023 et ont préparé la foule pour les festivités de la nuit. Cependant, un premier match en particulier a amené la foule à 100 personnes. Baby Drill est un nouveau talent, mais ses racines à Atlanta ont fait réagir la foule mot pour mot.

Birthday Bash célèbre 50 ans de hip-hop

Cette année marque les 50 ans du hip-hop et bien qu’Atlanta ne l’ait peut-être pas créé, il y a contribué plus que toute autre ville au monde. Hot 107.9 a rendu hommage au hip-hop avec Jadakiss, Rocko, Pastor Troy, Fabo, Yung LA et Crime Mobb.

Après avoir rendu hommage au hip-hop Birthday Bash, il l’a emmené dans le nord jusqu’à Memphis Tennessee. NLE Choppa, Finesse 2tymes, et Glorille tous ont tué la scène. NLE Choppa a fourni la première grande surprise de la soirée en faisant sortir Sexyy Red pour interpréter son hit « Pound Town ».

Finesse 2tymes et Glorilla ont tous les deux explosé la scène, mais Birthday Bash a réservé d’autres surprises.

DaBaby est monté sur scène vêtu d’une tenue de pompier en tant que commissaire des incendies non officiel de l’événement. Il a fait sauter le toit de l’arène de State Farm et a même joué dans la foule et avait toutes les caméras en l’air et tout le monde debout.

Fire Marshall DaBaby n’a pas été la seule surprise, TI est monté sur scène pour un rapide aperçu de tous ses classiques. La foule est allée mot pour mot avec TI lui donnant cet amour de sa ville natale que seules les foules de Birthday Bash peuvent fournir.

21 Savage offre une performance classique en tête d’affiche d’anniversaire

La tête d’affiche de Birthday Bash était 21 Savage d’Atlanta. 21 est passé de menacer les rues d’Atlanta à devenir un homme d’affaires et l’un des plus grands rappeurs. La soirée d’anniversaire en tête d’affiche était un symbole de croissance pour tous les participants. 21 Sauvage et son DJ DJMarcB ont ramené leur chimie sur scène à la maison et ont donné un spectacle d’enfer. Savage a ouvert son set avec « Red Opps » et vous pouviez à peine entendre la musique sous les acclamations de la foule.

Étant d’Atlanta Savage a compris ce que les invités surprise signifiaient pour Birthday Bash et le garçon a-t-il livré. Son premier invité surprise n’était autre que Cardi B. Cardi l’a rejoint sur scène pour interpréter « Bartier Cardi ». Bien sûr, ce disque est un peu vieux, alors Cardi a béni la foule avec un nouveau disque. Latto la rejoint sur scène pour interpréter « Put It On Da Floor Again ».

Comme vous pouvez le deviner, la combinaison de Latto et Cardi avait la foule sur dix. La foule n’a pas manqué un mot de chaque couplet et a fait trembler le bâtiment. Par la suite, 21 a continué à prouver pourquoi personne d’autre que lui ne pouvait faire la une des journaux. Il a parcouru les tubes de son album de collaboration avec Drake et plusieurs de ses longs métrages des deux dernières années.

Pour clôturer le spectacle, Savage a stupéfié la foule en faisant venir J. Cole pour interpréter « Alot ». Cole a donné une performance solo avant que Savage ne mette complètement le feu en interprétant « Rich Flex ». Savage n’a pas eu à dire un mot, la foule de Birthday Bash a rappé sa partie et a ensuite chanté la partie de Drake pour la ramener à la maison. Il est prudent de dire que la couronne de Hot 107.9 a été défendue lors de la première soirée / jam / concert de l’été. Chaque personne présente est repartie avec le sentiment d’en avoir eu pour son argent.