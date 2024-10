Un expert royal a déclaré que David Beckham était désormais meilleur ami avec le prince William qu’avec le prince Harry.

David et sa femme Victoria auraient commencé à se séparer de Harry et Meghan avant le mariage du couple après que des informations aient été divulguées à la presse sur la manière dont Victoria avait aidé Meghan.

Les Beckham ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas divulgué cette information, mais que cela avait créé un fossé entre les couples.

L’expert royal Richard Eden pensait alors qu’un geste de Harry et Meghan aurait pu briser davantage la relation.

Il a écrit dans le Daily Mail : « David a toujours été un ardent royaliste, qui défendait le discours de la reine chaque Noël, vêtu de ses plus beaux habits du dimanche. Des années plus tard, il a fait la queue pendant 12 heures pour voir le cercueil de la reine alors que son corps gisait. en état.

« Il n’est donc peut-être pas surprenant que les attaques des Sussex contre la famille royale n’aient pas impressionné les Beckham.

« David et Victoria accordent tous deux une grande importance à la famille et ne transformeront jamais leurs relations comme Harry et Meghan l’ont fait », m’a dit l’un de leurs associés.

« ‘La vérité est que Victoria n’a jamais vraiment aimé Meghan. Elle était amicale et accueillante avec elle mais ne se soucie pas de rester en contact.' »