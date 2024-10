RÉCAPITULATIF de la famille royale : Meghan a mis en garde contre sa « naïveté » | Royale | Nouvelles

Meghan Markle a été avertie que les dernières allégations concernant son comportement présumé envers le personnel « ne disparaîtront jamais », car la duchesse a « riposté » tellement de fois que le « récit d’intimidation » lui sera toujours associé.

La duchesse de Sussex a été au centre des discussions ce mois-ci après que le Hollywood Reporter a publié un rapport citant un cadre actuel qui prétendait qu’elle agissait comme une « dictatrice en talons hauts » et que ses collègues étaient « terrifiés » par elle et par elle. comportement dévalorisant à leur égard, tout en la surnommant « Duchesse Difficile ».

Le rapport a été suivi par l’article de couverture de Us Weekly qui à son tour citait divers employés et anciens employés nommés et anonymes du couple Sussex qui se sont précipités à la défense de Meghan et l’ont félicitée pour sa « gentillesse », peu de temps avant que de nouvelles affirmations ne soient publiées par le Daily Beast. qui alléguait que Meghan faisait en sorte que les gens « se sentent comme de la merde ».

Kevin O’Sullivan, de Parler à la télévisiona déclaré dans son émission : « Qu’est-ce qu’elle [Meghan] a fait, dans sa naïveté – elle pense qu’elle sait tout sur Hollywood, elle ne le comprend pas, elle ne le comprend pas – ce qu’elle a fait, elle a propulsé le récit d’intimidation dans un mouvement perpétuel. Elle l’a récupéré tellement de fois qu’il ne disparaîtra plus jamais. Chaque fois que quelqu’un pense à elle, elle peut nier que c’est juste, tout le monde deviendra ‘intimidateur’. »

Les dernières allégations font suite à de précédentes allégations d’intimidation qui ont été formulées contre la duchesse en 2018, qu’elle a longtemps et avec véhémence nié.

