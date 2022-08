Récapitulatif de la date limite des échanges de la MLB : les Blue Jays débarquent à Merrifield ; Soto à Padres

Juan Soto rejoint Manny Machado et Fernando Tatis Jr. à San Diego. Jorge López, Michael Fulmer et Tyler Mahle vont au Minnesota. Noah Syndergaard, David Robertson et Brandon Marsh se dirigent vers Philadelphie, et Joey Gallo cherche un nouveau départ avec les Dodgers de Los Angeles.

Le jour de la date limite des échanges du baseball était une affaire pleine d’action – 27 échanges en tout – et personne ne s’est plus amusé que les Padres.

San Diego a fait sensation en acquérant Soto dans le cadre d’un accord massif avec les Nationals de Washington. Soto, qui n’a que 23 ans, rejoint Machado au milieu de l’ordre des Padres, et Tatis est sur le chemin du retour après avoir été mis à l’écart par une fracture du poignet gauche.

“C’est assez impressionnant d’avoir ces trois types de gars dans une équipe dans la même formation”, a déclaré Wil Myers, le joueur le plus ancien des Padres. “Heureux de voir ce trio, espérons-le dans la semaine ou les deux prochaines.”

Les Blue Jays de Toronto ont obtenu le joueur de deuxième but Whit Merrifield dans un échange avec Kansas City – on ne sait pas si Merrifield prévoit d’être vacciné contre le COVID-19 afin de jouer au Canada – et ont fortifié leur enclos en ajoutant Anthony Bass et Zach Pop dans un accord avec les Marlins de Miami. Les Brewers ont ajouté le releveur Trevor Rosenthal dans un échange avec San Francisco.

Les Cardinals et les Yankees ont échangé de grands ligueurs, avec le voltigeur de centre gagnant du Gold Glove Harrison Bader se rendant à New York en échange du partant gaucher Jordan Montgomery. Les Braves d’Atlanta se sont préparés pour la défense de leur titre en envoyant l’ancien plus proche Will Smith aux Astros de Houston pour le droitier Jake Odorizzi, puis en acquérant le releveur Raisel Iglesias dans le cadre d’un accord avec les Angels de Los Angeles.

San Diego a acquis Soto et le joueur de premier but Josh Bell de Washington pour le gaucher recrue MacKenzie Gore, le joueur de premier but / DH Luke Voit et les espoirs James Wood, CJ Abrams, Robert Hassell III et Jarlin Susana.

Après avoir débarqué Soto, un talent générationnel qui a aidé Washington à remporter les World Series 2019, San Diego a également acquis le joueur de champ intérieur Brandon Drury de Cincinnati. Les Padres ont envoyé l’arrêt-court de la ligue mineure Victor Acosta aux Reds pour Drury, 29 ans, qui a réalisé un sommet en carrière de 20 circuits cette année.

“L’atmosphère ici est qu’ils veulent gagner, et pas seulement aller aux séries éliminatoires, mais gagner une Série mondiale”, a déclaré Josh Hader, plus proche des étoiles, qui a été obtenu par San Diego lundi dans un autre gros contrat avec Milwaukee.

Eric Hosmer faisait partie de l’accord Soto avant d’opposer son veto à cette décision, et San Diego a fini par échanger le joueur de premier but à Boston avec deux ligueurs mineurs et de l’argent en échange du gaucher de la ligue mineure Jay Groome.

Les Twins ont renforcé leur équipe de lanceurs avec trois métiers, acquérant López dans le cadre d’un accord avec les Orioles de Baltimore et Mahle dans le cadre d’un échange avec la reconstruction de Cincinnati. Fulmer est venu de Detroit pour le droitier des ligues mineures Sawyer Gipson-Long.

López, 29 ans, est au milieu d’une saison en petits groupes, avec une MPM étincelante de 1,68 et 19 de ses 20 arrêts en carrière. Mahle, 27 ans, a une fiche de 5-7 avec une MPM de 4,40 en 19 départs. Fulmer a une MPM de 3,20 et deux arrêts en 41 apparitions.

« Ça change complètement la vie. Je suis juste très reconnaissant envers les Orioles et ce qu’ils ont fait, et je suis content que cela entame un nouveau chapitre avec les Twins du Minnesota », a déclaré López lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes.

Les Twins, qui ont pris une avance d’un match dans l’AL Central avant le match de mardi soir contre Detroit, ont une MPM d’équipe de 5,30 depuis la pause des étoiles.

Baltimore a reçu les lanceurs des ligues mineures Cade Povich, Yennier Cano, Juan Nuñez et Juan Rojas du Minnesota pour López. Cincinnati a obtenu le plus grand nombre de perspectives – les joueurs de champ intérieur Christian Encarnacion-Strand et Spencer Steer, et le lanceur gaucher Steve Hajjar.

Les Yankees et les Cardinals lorgnent sur octobre et sont devenus un métier de baseball à l’ancienne. Un rapide joueur de 28 ans originaire de Bronxville, New York, Bader n’a pas joué depuis le 26 juin en raison d’une fasciite plantaire au pied droit. À son retour, il jouerait probablement sur le terrain central partagé avec Andrew Benintendi nouvellement acquis dans un mouvement qui remettrait Aaron Judge à droite et verrait Aaron Hicks et Benintendi partager le temps à gauche, avec Giancarlo Stanton comme frappeur désigné.

Montgomery, qui pourrait faire ses débuts avec les Cardinals contre les Yankees ce week-end, a une fiche de 22-20 avec une MPM de 3,94 en six saisons dans la ligue majeure.

À la recherche de sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2011, Philadelphie a ajouté Robertson à son enclos des releveurs dans un échange avec les Cubs de Chicago, et a obtenu Marsh et Syndergaard des Angels de Los Angeles.

Philadelphie a envoyé le lanceur de la ligue mineure Ben Brown aux Cubs pour Robertson, 37 ans, l’un des meilleurs releveurs du marché avant la date limite. Les Phillies ont obtenu Marsh des Angels en échange de l’espoir d’attraper Logan O’Hoppe, puis ont acquis séparément Syndergaard pour les voltigeurs Mickey Moniak et Jadiel Sanchez.

Robertson a une fiche de 3-0 avec une MPM de 2,23 et 14 arrêts en 36 apparitions cette année. Le droitier a finalisé un contrat d’un an de 3,5 millions de dollars avec les Cubs le 16 mars.

Marsh est un joueur de 24 ans qui frappe à gauche et lance à droite avec une projection de vitesse et de puissance. Il s’est classé parmi les meilleurs espoirs de Los Angeles avant de faire ses débuts dans les majors la saison dernière, mais il a connu des difficultés dans les ligues majeures.

Syndergaard, l’ancienne star des Mets, a une fiche de 5-8 avec une MPM de 3,83 à sa première saison complète depuis 2019 en raison de la chirurgie de Tommy John.

Également en mouvement: Gallo a été échangé par les Yankees de New York aux Dodgers pour le droitier de la ligue mineure Clayton Beeter, et Darin Ruf est passé des Mets de New York aux Giants pour JD Davis et trois espoirs de lanceurs.

Jay Cohen, l’Associated Press

