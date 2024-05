Récapitulatif de « Hacks », saison 3, épisode 9 : « Bulletproof »

Astuces Blindé Saison 3

Épisode 9 Note de l’éditeur



5 étoiles



***** Photo : Jake Giles Netter/Max

Cette finale de la saison trois est consacrée aux ruptures (plus un beau maquillage). Un seul couple ressort vraiment de cet épisode plus proche qu’avant. Tout le monde se sépare ou reste ensemble dans des circonstances loin d’être idéales (chantage). C’est du showbiz, bébé.

Avez-vous déjà pensé au fait que certaines personnes sont simplement mieux loties en tant qu’ex ? C’est dommage que vous ne puissiez pas passer directement à cette partie, mais c’est agréable de voir Deborah et Marty faire un petit tango dans son bureau après qu’elle ait rendu le passe-partout du Palmetto et lui ait dit qu’elle déménageait à Los Angeles pour hôte Tard dans la nuit. Il est tellement content pour elle ! Elle va lui apprendre à débloquer ses hanches ! Il est toujours marié à Victoria, qui est en finale d’un tournoi de backgammon payant, mais c’est comme il se doit.

Je pensais que Deborah et Kathy allaient commencer par quelque chose à très faibles enjeux, comme le café, pour reconstruire leur relation. Mais à la place, ils ont prévu un week-end entre sœurs, auquel Deborah doit bien sûr renoncer à la dernière minute à cause d’elle. Tard dans la nuit engagements. Le tout se réduit à un dimanche après-midi, que Deborah passe au téléphone, même au mausolée que Kathy voulait visiter mais où il s’avère que leurs parents ne sont plus enterrés : Deborah les a fait déplacer lorsqu’un terrain d’angle s’est ouvert. juste à côté d’elle à Vegas. Et elle ne l’a jamais dit à Kathy !! Ou même lui DEMANDER !?! Une vraie merde de sociopathe parce que tu sais que Deborah sait que Kathy vient probablement ici tout le temps. Je suis fier que Kathy ait suivi une thérapie, où elle a appris cette analogie utile avec le fait d’essayer d’acheter du lait à la quincaillerie et où, je suppose, elle a développé le courage qui lui a permis de dire, vraiment sans méchanceté, qu’elle ne le faisait pas. Je ne veux pas essayer d’être ami avec Deborah après tout. « Pourquoi ai-je passé toute ma vie à essayer de réparer quelqu’un d’aussi horrible ? » Elle se demande. Je crois que le thérapeute de Kathy appellerait cela une avancée décisive.

De retour au ranch, Deborah regarde d’anciennes images d’elle-même et voit le nom de Biff Cliff au générique : la légende qui dirigeait la chaîne est toujours vivante car « des hommes comme lui vivent des centaines d’années ». et des centaines des années », dit-elle à Ava. (Lecture parfaite de Jean Smart. Mon Dieu, quel PRO.) Deborah devient anxieuse maintenant qu’elle est sur le point d’obtenir ce qu’elle a toujours voulu. Elle est prête à ressusciter le passé. Lorsque son dimanche s’ouvre parce que sa sœur ne veut plus d’elle dans sa vie – quel endroit émotionnel tout à fait calme et normal pour lancer cette visite – elle se rend chez Biff pour découvrir pourquoi il l’a rejetée toutes ces années auparavant. .

Qu’apprend-elle ? Rien qu’elle ne savait déjà, sauf que son pilote était le plus exigeant de tous les temps. Mais cela ne suffisait pas, car (je paraphrase ici) Deborah était une femme, ce qui est pire que d’être un homme adulte qui sortait avec un jeune de 14 ans. En tant que femme, Deborah doit espérer que RIEN ne donnera à personne une excuse pour lui dire non, vu qu’elle part déjà par derrière, car être une femme est dégoûtant et triste. Peu importe que les circonstances de son départ initial semblent assez extrêmes et qu’il est peu probable qu’elles se reproduisent – il est peu probable qu’elle brûle la maison de Kathy. encore — Déborah, apprendrons-nous, retient de cette rencontre que ses meilleurs gestes Tard dans la nuit seront les plus prudentes qu’elle puisse prendre.

Alors peut-être qu’elle a parlé trop tôt lorsqu’elle a demandé à Ava de revenir à Tard dans la nuit en tant que rédacteur en chef. Dans un moment charmant, Ava montre à Deborah tout ce sur quoi elle a travaillé pendant qu’elle travaillait soi-disant sur son propre matériel : ce ne sont que des trucs pour elle. Tard dans la nuit montrer. Ava a toujours cru en Deborah. Ils n’ont jamais été aussi solides. Conformément aux lois de la bonne télévision, cela signifie que leur relation est sur le point de s’effondrer. Mais comment?!

Encadré : En parlant de choses qui s’effondrent, Marcus part, probablement pour ce travail chez QVC, et Damien n’est pas prêt à prendre le relais. (J’adore que le vrai coffre-fort soit dans le fond de la piscine. Génial !) « JE NE VEUX PAS SAVOIR QUAND UN TRIMESTRE FISCAL SE TERMINE ET UN AUTRE COMMENCE », sanglote Damien, et tu sais quoi ? Moi aussi, je serais une personne plus heureuse sans cette connaissance, et je garderai Damien dans mes pensées et mes prières.

Ava lui dit Au contraire patron qu’elle quitte. Tout se passe si amicalement. Il lui fait même une contre-proposition : et s’il lui confiait la rédaction en chef de Au contraire? À mon avis, cet échange fait beaucoup de travail pour nous amener à croire qu’Ava est qualifiée pour être rédactrice en chef n’importe où. Cela semble être un grand saut, non ? Bien sûr, elle devrait faire partie de l’équipe de l’émission de Deborah, mais elle n’écrit que depuis Au contraire pendant, genre, une saison, non ? Ou ai-je raté quelque chose ? On a l’impression que cette offre existe essentiellement dans le monde de la série pour donner de la crédibilité à l’affirmation d’Ava selon laquelle elle mérite le rôle de scénariste en chef dans Tard dans la nuit au-delà de ses capacités de Deborah-Whisperer. Je ne suis pas en colère contre ça; juste curieux de savoir ce que vous en pensez tous.

Ava met la charrue avant les bœufs à propos de tout cela, même en prenant de nouvelles photos dans la tête. C’est donc un véritable coup de poing lorsqu’elle apprend de Deborah que le poste de rédacteur en chef reviendra à Steve, le même « vieux mec blanc croustillant qui est là depuis 20 ans ». Deborah rapporte qu’il s’agit d’un mandat de la direction. HMM. Ava fait donc toujours partie du staff, mais c’est une rétrogradation, puisqu’elle a refusé l’autre poste de scénariste en chef. Cela aurait peut-être été la fin, sauf qu’elle rencontrait Winnie à un voiturier et qu’elle se défendait avec passion, on lui disait, à la légère, que Deborah pouvait embaucher qui elle voulait. Ce qui, que savez-vous, n’était pas Ava après tout.

Devrions-nous faire un détour par Kayla et Jimmy avant de nous lancer dans la grande confrontation ? Jimmy a pris des réunions dans un Coffee Bean qu’il connaît aussi eh bien, y compris le coup sec spécial dont vous avez besoin pour donner à la poignée de la porte de la salle de bain pour l’ouvrir. Mais Kayla a réussi à rencontrer un client : Bella Donaldson, une ancienne enfant de Disney qui prouve qu’elle est une adulte en jouant dans un film de Darren Aronofsky. Jimmy reproche à Kayla de faire un travail « aux enjeux trop élevés », mais il est ravi de rencontrer Bella, que Kayla connaît depuis l’école.

Lors de la réunion, Kayla est inhabituellement nerveuse lorsque Bella (Kathryn Newton, de De gros petits mensonges et Lisa Frankenstein notoriété, qui est également golfeur professionnel! La gamme [golf pun!]) arrive, et nous apprenons bientôt que Bella était la brute de Kayla. Je sais que certains d’entre vous ont eu l’impression que Kayla était un personnage à une seule note. Pourtant, je pense que cette saison lui a donné beaucoup plus à faire et, dans cette scène en particulier, Meg Stalter est vraiment à la hauteur. Le petit grimace chaque fois que Bella l’appelle « Pepperoni Stick » ; la façon calme et désespérée dont elle essaie de dissuader Bella de raconter des histoires humiliantes de leur adolescence, y compris une « farce » qui a laissé Kayla avec une commotion cérébrale. (« Est-ce pour ça que tu t’habilles comme ça ? ») D’après l’épisode de Noël, nous savons que les parents de Kayla peuvent être assez négligents ; de Bella, on apprend que Kayla a passé son douzième anniversaire à regarder beauté américaine avec la mère de Bella. Le déni persistant de Kayla selon lequel ce qui lui arrive n’est pas une « dynamique hilarante, où j’étais toujours le plus drôle et elle se moquait toujours de moi » ne tient pas la route avec Jimmy, qui quitte galamment la réunion, à la grande horreur de Kayla, qui a travaillé dur pour le mettre en place. Brûlant de honte d’être gênée devant la personne dont l’opinion compte le plus pour elle, Kayla accuse Jimmy de la considérer comme une connerie désespérée. « Tu ne te soucies pas vraiment de ce que je pense. »

Kayla doit quitter Los Angeles pour se vider la tête. Mais comme elle a acheté son billet d’avion avec la carte d’entreprise, Jimmy sait exactement où la trouver. Cela nous amène à l’un des meilleurs moments de toute la saison : Jimmy fait le grand romantique – excusez-moi, c’est juste un travail platonique !!! — geste de la poursuivre dans l’avion pour la supplier de rester avec lui. Kayla est une grande penseuse hors des sentiers battus ! Et oui, à l’intérieur de la boîte se trouvent des éléments comme des calendriers et des SMS à la bonne personne, mais elle peut avoir un assistant pour cela ! Kayla est MANAGER. J’ai complètement perdu pied face aux supplications croissantes de Jimmy auprès de la femme qui essayait de filmer ce qu’elle pensait être une proposition visant à refroidir ses jets, surtout lorsqu’il s’est mis à genoux parce qu’une hôtesse de l’air a dit qu’il ne pouvait pas se tenir dans l’allée. Kayla expose ses exigences : elle a son propre assistant et son propre bureau, et elle peut lui montrer trois des vidéos drôles qui elle fait chaque matin. C’est une affaire ! Ils s’embrassent dans l’avion !

Vous sentez-vous tout chaud et flou à l’intérieur ? Eh bien, tant pis, car il est temps d’avoir d’énormes retombées et une trahison majeure. Procurez-vous peut-être un paquet de cigarettes et une White Claw, puis revenez au récapitulatif.

Fraîchement sortie de sa conversation amicale avec Winnie, Ava confronte Deborah. Deborah insiste sur le fait que Steve est le seul choix parce que le réseau doit se sentir « à l’aise » avec celui qu’elle a choisi – que même si elle peut techniquement embaucher qui elle veut, ce n’est pas vraiment ce que le réseau moyens. Deborah, qui a attendu des décennies avant d’être vaccinée, n’a jamais compris pourquoi Ava pense que le chemin ne devrait pas être aussi semé d’embûches pour les femmes qui arrivent aujourd’hui. Deborah aurait sauté sur l’occasion d’être « la femme derrière l’homme derrière la femme », mais Ava n’est pas là. Avec Steve, affirme Ava, le spectacle sera ce qu’il a toujours été, sauf avec une robe.

Ava explose contre Deborah pour avoir encouragé son ambition, mais seulement jusqu’à ce que Deborah en soit gênée. Pour la deuxième fois en deux jours, Deborah se fait dire en face qu’elle est égoïste. Sa réponse, qu’elle regrettera sûrement, est : « Oui, je le suis, et vous devez l’être. »

Ici, l’épisode tire son titre : Tard dans la nuit, dit Deborah, doit être « à l’épreuve des balles ». Des trucs fantastiques d’Hannah Einbinder ici quand elle commence à pleurer et que Deborah (qui a aussi des larmes dans les yeux, je dis juste !) lui demande d’arrêter de pleurer. Ava lance un ultimatum et Deborah dit qu’elle est également prête à perdre Ava sur l’autel de ce rêve, et le visage d’Ava s’effondre. Ava se rend compte que Deborah ne fera jamais pour elle ce qu’Ava a fait pour Deborah, alors elle jette au visage de Deborah qu’elle est toujours seule et qu’elle mourra de cette façon aussi. Ouf.

Ava rencontre Jimmy dans son nouveau bureau – il l’a déjà fait évaluer professionnellement ! – et lui dit qu’elle ne sait pas quoi faire. « Maintenant, les gens recherchent uniquement des émissions qui existent déjà avec une petite modification ou d’énormes succès mondiaux », lui dit Jimmy, et pour cette raison et bien d’autres, il l’encourage à continuer à travailler pour Deborah. Soyez rédacteur pour le moment ; j’espère qu’elle obtiendra la promotion plus tard. Deborah et Ava ont besoin l’une de l’autre, selon Jimmy.

Mais plus tard, Ava a une idée. Une idée bien plus sombre. J’ai l’impression que ça lui est arrivé après avoir acheté les cigarettes mais avant le Champagne, non ?

Le premier jour de travail, Deborah (plaque d’immatriculation : LADIVA98) est en avance au travail. Mais Ava est plus tôt. La joie de Deborah s’éteint presque instantanément, alors qu’Ava rapporte froidement sa dernière révélation : « Je me rends également compte que ce serait vraiment très mauvais si les gens se rendaient compte que vous avez couché avec le PDG de l’entreprise juste avant qu’il ne vous donne l’émission… Alors je je pense que je suis votre rédacteur en chef après tout. La fille a de la GLACE dans ses putains de YEUX. Ce n’est pas la même Ava qui a rampé à travers la caméra de la sonnette Ring pour obtenir des informations sur elle Fille loup ex! Deborah a un vrai moment du Dr Frankenstein – avez-vous-rencontré-votre-monstre quand Ava souligne que c’est ce que Deborah ferait. Tout pour le rêve.