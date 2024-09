Récapitulatif de Agatha All Along : saison 1, épisode 3

Ce n’est que l’épisode trois de Agatha depuis toujoursmais nous sommes déjà arrivés à la première épreuve du clan. Alors que « À travers de nombreux kilomètres de tours et d’épreuves » s’ouvre, Agatha, Teen, Lilia, Alice, Sharon et Jen émergent sur la route des sorcières. L’ensemble est pratiquepas de CGI, et c’est assez impressionnant. L’équipe l’a construit pour être modulaire, afin de pouvoir déplacer les arbres et le décor à volonté pour lui donner un aspect différent à mesure que le clan avance sur la route. Visuellement, c’est un délice. Perpétuellement crépusculaire mais plein de couleurs et de textures riches, il donne un ton parfaitement effrayant et menaçant, digne d’être la principale métaphore visuelle de la série.

Après que Sharon se soit éloignée et que le sol commence à l’aspirer comme des sables mouvants, Agatha énonce la règle la plus importante : ne pas s’écarter de la Route. Comme Agatha est la seule à avoir déjà parcouru la Route, le groupe veut plus d’informations : à quoi peuvent-ils s’attendre en cours de route ? « La Route va nous tester, nous et nos connaissances du métier », répond Agatha. « Une épreuve pour chaque compétence. »

Comme beaucoup d’entre vous l’ont fait remarquer à juste titre dans mon récapitulatif des deux premiers épisodes, je me suis trompé sur le nombre d’épisodes de la série : il y en a neuf au total, et non six. Cela rend la structure globale de la série un peu moins évidente à mes yeux. Si chacune des cinq sorcières, à l’exception de Teen, obtient un épisode et un procès adaptés à ses talents spécifiques, cela signifie qu’il nous restera encore deux épisodes et plus de temps pour une fin Marvel conventionnelle avec une grande bataille riche en effets spéciaux.

Avant de partir sérieusement, Jen a encore quelques questions. « Comment pouvons-nous passer [the trials] « Sans aucun pouvoir ? » demande-t-elle. C’est une inquiétude légitime : Wanda a volé le pouvoir d’Agatha, et Jen est actuellement liée et incapable d’accéder au sien. Alice n’a jamais pratiqué la magie auparavant, Sharon n’est même pas une sorcière, et il devient rapidement évident que ce qui afflige Lilia est assez sérieux. En tant que groupe, ils sont extrêmement sous-puissants pour les défis auxquels ils sont sur le point de faire face. Teen souligne rapidement, cependant, que même s’ils manquent de puissance brute, ils ne sont pas sous-nivelés. Ils ont l’expérience nécessaire pour affronter ces combats de boss ; ils doivent juste être intelligents à ce sujet. « La sorcellerie, l’accent sur le » métier « », dit-il.

Jen, cependant, n’a pas l’intention de se laisser intimider ou encourager par un adolescent quelconque, alors elle répond : « Encore une fois, qui es-tu ? » « Je suis [name distorts]répond Teen alors que toute la bande est bouche bée. On dirait que le chat (noir) est sorti du sac. On obtient un rapide aperçu de ce qui affecte Teen : quelqu’un a placé un sceau sur lui, un type de sort qui le cache des autres sorcières. Teen n’a aucune idée de qui aurait pu faire ça ou pourquoi. Le reste de la bande se méfie immédiatement d’Agatha, mais elle redirige astucieusement leurs inquiétudes vers l’arrivée au bout de la route. Pour ce faire, ils doivent affronter les épreuves, et il semble que la première ait quelque chose à voir avec la magnifique maison de plage qui vient d’apparaître devant eux. L’ambiance luxueuse et calme de la maison, associée à ses protestations précédentes, laisse entendre qu’il s’agit de l’épreuve de Jen.

En s’approchant de la maison, Teen remarque que la porte d’entrée est marquée par la pleine lune. Experts en astrologie, c’est votre tour de briller : une recherche rapide m’indique que la pleine lune est associée à la guérison, mais je suis sûr qu’il y a beaucoup de nuances qui me manquent.

Le groupe subit une transformation dès qu’ils entrent dans la maison. Leurs vêtements et leur maquillage changent de leur style personnel à celui de célébrités en dehors des heures de travail, tout en blanc et crème et avec des attitudes qui ne veulent pas s’asseoir avec nous. « Je ressemble à l’une de mes clientes », dit Jen en faisant une grimace devant le miroir. « C’est D’énormes petits mensonges « Partout », commente Lilia, faisant allusion à l’hommage principal de cet épisode, De gros petits mensonges. On y retrouve aussi un peu de pastiche de Nancy Meyers. (La maison rappelle également l’escapade ultra-luxueuse de Diane Keaton à Hamptons dans Quelque chose doit changer.) Agatha depuis toujours ne profite cependant pas de l’occasion pour faire une critique sociale et se concentre uniquement sur les insécurités de Jen alors que le procès commence. Comme dans WandaVisionles hommages sont amusants mais ils sont aussi superficiels. Plutôt que d’intégrer le décor à l’histoire, il se pose simplement dessus comme un filtre Instagram.

À l’intérieur, ils trouvent une note avec une énigme qu’ils doivent résoudre : « Mon âge a de la valeur. Je ne suis pas drôle toute seule. Je joue avec ton esprit ; mes tours sont bien connus. » Sharon s’exclame : « Du vin ! » lorsqu’elle voit quelques bouteilles sur la table à manger, et vous ne le sauriez pas, c’est aussi la réponse à l’énigme. Ils doivent tous boire le vin, et Jen devine correctement qu’il est empoisonné. Elle doit préparer un antidote dans les 30 minutes ou le poison les tuera (sauf Teen, car il est mineur et ne fait techniquement pas partie du clan).

Avant d’ouvrir les bouteilles, Jen prend Teen à part et l’avertit qu’il devrait faire attention avec Agatha. Elle ne se soucie clairement pas vraiment de lui et est plus intéressée à remuer le pot (ou le chaudron) proverbial. Teen essaie de l’écarter, mais elle lâche une bombe qui ébranle même sa foi de fanboy en Agatha : elle dit qu’il y a une rumeur à propos d’Agatha, selon laquelle elle aurait échangé son propre fils contre Le livre des damnésPersonne ne sait ce qui lui est arrivé. Peut-être est-il mort, peut-être est-il un démon ou travaille-t-il pour Mephisto. « Je doute qu’elle ait même reconnu son propre fils s’il se présentait à sa porte », conclut-elle, avec toute la subtilité d’une enseigne de casino de Las Vegas. Associé à la conversation précédente sur le sceau de Teen, c’est un indice tellement évident qu’il doit s’agir d’une diversion. J’étais méfiante à l’égard de Agathe au début et j’ai été agréablement surpris par la fin du premier épisode, donc je donne volontairement à la série le bénéfice du doute cette fois-ci. Je ne pense pas qu’ils réussiront quelque chose de vraiment surprenant – comme tout le monde, je parie sur le fait que Teen est le fils de Wanda, Billy, alias Wiccan – mais je doute vraiment qu’il soit le fils d’Agatha.

Sharon est la première à plonger dans le vin, apparemment indifférente au poison. Ou peut-être ne comprend-elle toujours pas pleinement les enjeux de vie ou de mort auxquels ils sont confrontés. Ou, peut-être plus probablement, elle sait parfaitement à quel point ils sont en danger et essaie de l’ignorer. C’est peut-être pour cela qu’elle retourne si vite à un deuxième cours. Agatha essaie de s’en sortir sans boire, mais Teen découvre son verre encore plein et menace de le boire à la place. À la façon dont elle réagit si rapidement pour l’arrêter, elle a clairement une sorte d’instinct protecteur envers lui, même si elle prétend le contraire. Est-ce une preuve supplémentaire qu’il est le fils d’Agatha ou une autre diversion ?

Après que le visage de Sharon se soit transformé en cauchemar de Botox du marché noir, Jen identifie le poison : la vengeance d’Alewife. Pour l’antidote, elle aura besoin d’encens, d’un cadavre en décomposition depuis 30 millions d’années, de l’intestin d’un insecte eusocial et d’un œil de triton. Les autres partent à la recherche des ingrédients alors que le poison s’installe et que les symptômes commencent à apparaître rapidement. Ils ont des hallucinations : Sharon a un flashback où elle est sous le contrôle de Wanda, Alice voit sa mère, Jen sent un homme essayer de la noyer dans l’évier, Lilia voit une jeune fille parler italien et Agatha entend un bébé pleurer. Lorsqu’elle va inspecter le berceau du bébé, elle voit Le livre des damnés plutôt niché dans les draps.

Une fois tous les ingrédients réunis, Jen a un moment de doute alors qu’elle prépare la potion. Cette fois, c’est au tour d’Agatha de donner le discours d’encouragement. « Je t’ai toujours détestée », dit Agatha. « Mais je t’ai laissée tranquille, parce que ce que tu faisais était important. Pas ces conneries de Kale Kare, le vrai travail. Ils peuvent prendre ton pouvoir, Jen, mais ils ne peuvent pas prendre tes connaissances. » C’est un bon discours, en ce qui concerne les discussions sur le fait que nous sommes sur le point de mourir si tu ne te reprends pas, mais il sonne creux parce que nous ne savons pas en quoi consiste ce vrai travail. Nous n’avons pas plus de détails sur la relation d’Agatha et Jen, comme depuis combien de temps elles se connaissent ou pourquoi elles se détestent. Ce sont des informations dont nous avons besoin si nous voulons vraiment comprendre d’où vient Jen, mais même dans un épisode consacré à elle et à son pouvoir, l’histoire de Jen reste frustrante et opaque.

On ne se sent pas mérité quand Jen réussit à faire la bonne potion, mais ils la boivent tous à la dernière seconde. Comme Sharon a été la première à boire le vin, elle est déjà inconsciente au moment où ils ont fini avec l’antidote. Ils essaient de le lui verser dans la gorge, mais cela ne semble pas avoir d’effet. Mais ils n’ont pas le temps de s’en occuper, car maintenant qu’ils ont terminé l’épreuve, la maison se remplit rapidement d’eau. Il est temps de sortir rapidement par le four, qui s’est transformé en un toboggan qui mène à la route. Ils poussent Sharon vers le bas, puis sautent dedans un par un. Alors qu’ils se dépoussièrent en bas, Teen leur annonce une mauvaise nouvelle : Sharon est morte. Une épreuve terminée, un membre de moins. Si la tendance continue, il ne restera plus personne debout au moment où ils atteindront la fin de la route, sauf, peut-être, Teen.

