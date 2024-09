Récapitulatif de « A Very Royal Scandal », épisode 1

Photo : Christopher Raphael/Blueprint/Sony Pictures Television

En novembre 2019, après des années de rumeurs entourant sa relation avec Jeffrey Epstein – et des accusations selon lesquelles il aurait eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre, une victime présumée de trafic de drogue âgée de 17 ans – qui ont pris une nouvelle importance après la mort du financier en disgrâce, le prince Andrew a décidé de mettre les choses au clair. Il s’est assis pour une Entretien de 49 minutes avec la journaliste Emily Maitlisl’animateur brillamment combatif de l’émission d’actualité du soir Newsnightau cours de laquelle il a déclaré qu’il ne regrettait pas sa relation avec Epstein. Ceci parmi des détails plus étranges qui sont rapidement devenus des mèmes ridicules : qu’il ne pouvait pas transpirer à cause d’un dysfonctionnement de l’adrénaline, pour l’une, et plus notoirement, qu’il n’aurait pas pu coucher avec Giuffre le jour où elle l’a prétendu parce qu’il était à une soirée pizza dans la ville provinciale de Woking. Comme la plupart s’en souviennent – cela s’est passé il y a moins de cinq ans – cela ne s’est pas bien passé pour le fils préféré de la reine : il a rapidement été suspendu de ses fonctions publiques et a ensuite démissionné de toutes ses fonctions publiques.

Les liens présumés d’Andrew avec Epstein remontent à des années. C’est peut-être pour cette raison que chaque épisode de Un scandale très royalqui rappelle les événements avant, pendant et après l’interview, s’ouvre sur le bruit d’un tic-tac, une bombe à réputation prête à exploser. C’est le troisième volet de la série vaguement liée Un scandale très X La série, qui a débuté en 2018 avec l’histoire de Jeremy Thorpe, un député accusé d’avoir eu une liaison homosexuelle avec un homme plus jeune qu’il a ensuite été accusé d’avoir comploté pour le meurtre, avec Hugh Grant en tête d’affiche. Les allégations dont traite la nouvelle série sont odieuses, ce qui est facile à oublier au milieu de l’absurdité de tout cela, mais il est difficile de nier l’attrait tabloïd d’un mélodrame aussi obscène – un prince royal accusé de crimes sexuels au milieu de liens avec le prédateur sexuel le plus notoire d’Amérique.

N’oublions pas que Un scandale très royal n’a même pas été le premier à dramatiser ce moment particulièrement sombre de la mémoire monarchique récente. Netflix a été le premier à s’intéresser à l’affaire Andrew avec un film d’une heure et 40 minutes intitulé Scoopdans lequel Gillian Anderson jouait le rôle de Maitlis dans la période précédant l’interview qui a détruit le statut familial, professionnel et social du prince Andrew. (Il était joué par Rufus Sewell. Les deux transformations étaient étrangement proches de leurs sujets.) Scoop est sorti en avril de cette année et a reçu une réponse critique tiède en tant que nouveau produit de l’ère du streaming, et peu de gens en ont parlé depuis.

Néanmoins, Un scandale très royal est là, et le premier épisode sert à nous rafraîchir la mémoire d’événements qui se sont produits si récemment et qui ont été transformés en divertissement léger il y a seulement cinq mois. Scoop nous avons vu la montée en puissance et les conséquences de l’interview d’Andrew en grande partie du point de vue d’une productrice de télévision de rue jouée par Billie Piper, son personnage est ici relégué à l’arrière-plan en faveur de Maitlis et Andrew, dont les histoires sont colorées tout au long de l’épisode. Luther et L’AffaireRuth Wilson et le caméléon Michael Sheen, qui collectionne les personnalités publiques pour jouer comme Pokémon. (Il a interprété le journaliste David Frost dans Frost/Nixonle manager de football — euh, de soccer — Brian Clough dans Les Damnés Uniset le Premier ministre Tony Blair dans trois films différents.)

Je pense que la raison principale pour laquelle les gens regarderont cette émission sera de voir comment Wilson et Sheen dépeignent leurs sujets, car la transformation est la moitié de la vente de ces choses : Lincolnce que nous voulions vraiment voir, c’était Daniel Day-Lewis devenir le célèbre président au chapeau haut de forme, et s’il y avait n’importe lequel appel à regarder L’heure la plus sombrec’était dans l’engraissement artificiel de Gary Oldman, dont le maquillage et la panoplie de prothèses ont joué un rôle non négligeable dans son obtention d’un Oscar. À la fin de La Couronney avait-il quelque chose de plus palpitant que le duel des Diana ? Nous adorons les imitations, même si les sujets sont un présentateur de nouvelles célèbre et un membre de la famille royale en disgrâce. Alors, à quel point sont-ils transformés ? C’est un sujet sur lequel nous reviendrons avec la reconstitution de la tristement célèbre interview à venir (alerte spoiler, mais c’était toujours va être recréé, et tous ces épisodes arrivent en même temps). Mais, pour l’instant, Sheen ressemble à un Sheen aux cheveux blancs plus corpulent, bien que ses manières soient étrangement précises ; Wilson ne ressemble en rien à Maitlis, mais la voix est très précise, même si elle est caricaturale. J’écoute beaucoup le podcast de Maitlis, Les agents de presseet je pense que je pourrais les distinguer si je les écoutais les yeux fermés, mais c’est marginal.

L’épisode commence donc dans les instants qui précèdent la fameuse interview, une affaire effrénée en effet : Maitlis, en retard à la réunion qui la propulsera dans la stratosphère, soulevant des sacs de vêtements de rechange en cas de dysfonctionnement de dernière minute de sa garde-robe, se précipite dans le palais de Buckingham. Pendant ce temps, un Andrew grandiose et pompeux se dirige vers la salle d’interview. En descendant l’un des couloirs ornés du palais, accompagné de sa fidèle assistante Amanda Thirsk (Joanna Scanlan), il lance à un domestique curieux un brusque « va te faire foutre », ce que nous connaîtrons comme un tic déterminant dans la performance de Sheen. L’image miroir des deux est une subversion de ce qu’ils ressentiront sous les lumières de l’interview. Andrew est calme, mesuré, dominateur, combatif et confiant. Maitlis transpire. Elle se dirige vers la salle de bain, non pas pour faire pipi nerveusement, mais pour grignoter du chocolat. (Dans une interview sur Les agents de presse avec son co-animateur Lewis Goodall, Maitlis a déclaré qu’avant qu’elle et Andrew ne commencent, elle était surtout nerveuse à cause des gargouillements audibles de son estomac.)

Il y a un rapide retour en arrière en 2011, dans lequel Andrew apprend par un assistant que le journal tabloïd Courrier quotidien L’homme enquête sur l’agression présumée de Giuffre, qu’il a oubliée par hasard, et ils ont une photo du couple dans « ce qui semble être » la maison de Ghislaine Maxwell. Il s’agit d’un homme imprégné de privilèges hérités, bien sûr – à peu près le privilège le plus hérité que l’on puisse acquérir légalement – ​​et il est très révélateur qu’il écarte simplement l’accusation comme il le ferait avec une mouche bourdonnant autour de son sandwich au concombre. Vous pariez sur cette photo plus tard ? Ne soyez pas stupide. Vous ne pouvez pas parier sur des événements historiques (récits fictifs) !

Retour au présent – ​​2019, pour être clair – et Maitlis écoute un reportage radio sur l’accord de Brexit voué à l’échec de Theresa May pendant que son mari prépare les enfants pour l’école. Plus tard, lors d’une séance de présentation à la BBC, la question d’une interview avec Andrew est évoquée ; Maitlis y plaide, mais seulement si Epstein est sur la table. Nous découvrons Maitlis comme une obsédée de l’actualité percutante qui, comme une grande partie du public britannique à la fin des années 2010, est fatiguée de la monotonie du Brexit et n’a pas peur de demander des comptes à ses invités sur le sujet. Newsnightmême si un roulement d’yeux inoffensif lui vaut des ennuis. « Je me suis un peu énervée », dit-elle à son mari adoré à propos de cette gaffe irritée lorsqu’elle rentre à la maison à Dieu sait quelle heure, en se servant un verre de vodka glacée. La série n’hésite pas à établir des parallèles entre Maitlis et Andrew, et ce sentiment ardent d’être sous le feu des projecteurs est quelque chose qu’ils ont tous deux ressenti.

Un autre parallèle important se produit dans la description de leur vie domestique, car nous passons également du temps avec la famille immédiate (et plus célèbre) d’Andrew : ses enfants, la princesse Beatrice (Honor Swinton Byrne) et la princesse Eugénie (Sofia Oxenham) et son ex-femme, Sarah Ferguson (Claire Rushbrook). Nous rencontrons les enfants lors d’un événement pour le projet favori d’Andrew, Pitch @ Palace, qu’il a mis en place comme un réseau pour les jeunes entrepreneurs en herbe au Royaume-Uni. L’effet est d’humaniser Andrew, et il est remarquable dans le premier épisode que la performance de Sheen ne trahisse pas le sentiment que l’acteur pense que son sujet est coupable ; il serait peut-être facile de le dépeindre comme un ogre odieux, mais dans ces scènes, il n’est qu’un père embarrassant (qui se trouve être le fils du monarque alors en place, mais vous savez). Plus tard, alors que Maitlis étudie les liens financiers d’Andrew avec Epstein, un flashback de décembre 2010 montre Andrew rencontrant Epstein – ouais, un gars joue Epstein, Pouah — dans son manoir de New York pour lui demander de l’argent pour aider Ferguson à régler une dette, avant qu’ils ne soient photographiés en train de se promener dans le parc. À ce moment-là, comme le mentionne Andrew, Epstein avait déjà été condamné pour prostitution infantile en Floride.

Dans le présent, Epstein est retrouvé mort, comme l’a informé Andrew par téléphone Thirsk. « Est-ce bon pour moi ou mauvais ? », demande-t-il dans une autre réplique parlant de son intérêt personnel. Plus tard, la situation devient bien pire, car une enquête pour la série documentaire de Channel 4 Dépêches — l’épisode était dans la vraie vie intitulé « Le Prince et le pédophile » — met à nu les liens entre Andrew et son ami aujourd’hui décédé. Avec la demande croissante d’un antidote aux relations publiques, Thirsk suggère qu’ils reconsidèrent l’idée de la Newsnight L’interview se déroule sans aucune formalité administrative autour de la question d’Epstein. Oh, l’ironie amère : son attaché de presse, qui pense à juste titre que c’est une très mauvaise idée de mettre le prince naïf devant une journaliste célèbre pour ses propos cinglants pendant une heure, se fait virer pour avoir eu la témérité de souligner tout cela, et ainsi les roues se mettent en branle pour l’interview de sa vie. Maitlis et son équipe rencontrent Thirsk et Andrew, qui amène avec lui Beatrice – sa fille, mais peut-être plus important pour l’image de la pièce, une autre femme. À la fin de la réunion, Andrew demande si l’un des membres de l’équipe de la BBC a été victime d’abus. C’est un moment curieux : une tentative d’empathie d’un narcissique, peut-être ? Pas même. Il veut juste être sûr que Maitlis n’est pas trop partiale envers son accusatrice.

Peu de temps après le départ de Maitlis et de l’équipe de la BBC, on apprend que l’interview a été approuvée, ce qui aura lieu dans quelques jours, et ils se précipitent pour se préparer. (Wilson gère brillamment un échange avec le rédacteur en chef de Maitlis sur la paire de talons hauts à porter pendant l’interview, décidant de la paire qui agitera le plus les tabloïds : « Fuck the Mailce sont des talons sexy ! ») Mais l’épisode se termine sur un cliffhanger — enfin, ce le serait si nous ne savions pas déjà que l’interview a finalement eu lieu — avec la révélation que la série d’enquête de la BBC Panorama a un épisode à venir dans lequel Giuffre se souvient de sa rencontre avec Andrew. (« Elle dit qu’il transpire comme un cochon » étant une réplique citée qui préfigure bien la déclaration à venir d’Andrew selon laquelle il ne peut pas transpirer du tout.) Il ne sera pas diffusé avant l’interview, mais s’il y a une fuite, l’interview sera sûrement annulée.

Pendant ce temps, Andrew part faire une promenade à cheval en soirée avec Béatrice. « Les gens oublient que j’ai été à la guerre », se vante-t-il. « Je vous le promets, je vais faire exploser cette histoire. »