Récapitulatif d’Aaron Hernandez, épisode 5

« Sois toi-même. » C’est le conseil générique que chaque enfant entend en grandissant, un aphorisme général qui peut s’appliquer à presque tout. Mais savez-vous où cela ne s’applique pas ? Football professionnel. Avant même que les nouveaux joueurs n’aient commencé à s’entraîner, la NFL veut leur faire comprendre cela. Ces jeunes hommes représentent en théorie une histoire d’intégrité et d’excellence qui dure presque un siècle et il est de leur devoir de « protéger le bouclier », selon les mots célèbres du commissaire Roger Goodell. C’est plus facile à faire pour certains joueurs que pour d’autres.

Les débuts d’Aaron chez les Patriots sont une période relativement paisible, même s’il faut un certain temps à Bill Belichick pour savoir quoi faire de lui. Il n’est pas impressionné par le gag voyant d’Aaron consistant à collecter des serviettes sur le terrain d’entraînement alors qu’il est nu, et il rejette naturellement la nécessité des conseils de garde d’enfants d’Urban Meyer. «C’est une équipe d’hommes», dit-il à Aaron. « Soyez un homme. » La virilité, et la question de savoir comment la définir exactement, est un thème central de cette série depuis le premier flash-back sur l’enfance d’Aaron, et les paroles de Belichick font écho au refrain de son père.

« The Man » n’est pas un mauvais épisode de Aaron Hernándezvraiment; il n’y a rien ici d’aussi effrayant que l’histoire de l’agression sexuelle de la semaine dernière. Mais il n’y a rien d’aussi ciblé, granulaire et singulièrement bizarre que la plongée profonde de cet épisode dans le repêchage de la NFL et le Scouting Combine. Il s’agit d’un épisode moyen de cette série, une introduction générale à cette période de la vie d’Aaron, et il présente toutes les préfigurations surmenées et les dialogues directs habituels sur la façon dont Aaron doit adapter le moule. Mais j’apprécie vraiment le point de vue de Norbert Leo Butz sur Belichick jusqu’à présent, qui semble plus vécu et crédible que la plupart, sinon la totalité, des autres performances de ce spectacle. C’est un dur à cuire, mais aussi excentrique et ironique avec un drôle d’éclat dans les yeux chaque fois qu’il parle de l’historique des infractions.

Aaron continue de le tuer sur le terrain, qui est à peu près le seul endroit où il peut régulièrement se sentir lui-même. La gloire aide probablement ; il est le plus jeune joueur de la Ligue, et il mérite de faire une danse de touché légèrement déroutante « faites pleuvoir » s’il le souhaite. Il ne commence à perdre confiance que lorsque Belichick le force à jouer le rôle de porteur de ballon, un poste qu’il est convaincu de ne pas pouvoir occuper. C’est une thématique pratique parallèle à l’idée récurrente selon laquelle Aaron n’a pas eu le temps ni l’espace pour vraiment grandir tout en étant lui-même. Lorsque Belichick le réprimande pour s’être vanté auprès de la presse plus tard dans l’épisode, il répond : « J’étais juste moi, entraîneur », ce à quoi Belichick dit : « Ne le sois pas ». Le message est clair.

Aaron parvient cependant à insérer une cheville carrée dans un trou rond, pour la simple raison qu’il est incroyablement talentueux. Son énorme parcours contre les Broncos est un moment victorieux, immédiatement fragilisé par un coup dur qui le laisse désorienté, dérivant dans et hors de la lucidité même des heures plus tard. Aaron Hernández n’a pas consacré beaucoup de temps au CTE qui a probablement joué un rôle majeur dans la spirale descendante d’Hernandez, peut-être simplement parce qu’il est difficile d’extraire le drame d’un problème médical qui a été largement ignoré. Mais c’est une séquence efficace avec la mise en scène de Maggie Kiley qui nous plonge vraiment dans le point de vue d’Aaron. Même les légères gifles de félicitations de ses coéquipiers au casque semblent explosives.

En dehors du terrain, « The Man » ramène l’attention de la série sur la vie familiale d’Aaron. Aaron est peut-être célèbre à Boston et au-delà, mais c’est une mégacélébrité à Bristol. Inviter Shayanna à une fête avec les Krafts pourrait être égoïste – il doit prouver qu’il est un jeune homme respectable qui a fait le ménage et est prêt à grandir – mais il a une réelle affection pour elle. Alors qu’ils mangent de la pizza ensemble sur un viaduc et plaisantent sur la préférence des riches pour les petits plats, leur lien est évident. Ils veulent les mêmes choses, y compris une sortie de Bristol, une opportunité de s’éloigner du bagage familial et de tracer leur propre chemin. Les deux s’accordent bien. Le seul problème, en réalité, c’est qu’Aaron n’est pas vraiment attiré par les femmes.

Leur relation prospère de toute façon, et ce n’est que lorsque Shayanna passe du temps avec d’autres épouses et petites amies de la NFL qu’elle remet en question ses hypothèses sur l’appétit sexuel d’Aaron. Bien sûr, Aaron dit techniquement la vérité lorsqu’il la rassure qu’il n’y a pas d’autres femmes dans sa vie. Mais s’il disait au complet En vérité, il lui dirait probablement que passer la nuit avec Chris était ce qu’il avait ressenti le plus lui-même depuis longtemps. Quand Chris (qui a aussi une petite amie maintenant) demande à Aaron s’il aime Shayanna, il n’y a pas de réponse.

Alors qu’Aaron veut projeter l’image de quelqu’un qui s’entoure d’influences saines, la plupart de son système de soutien préféré vient de sa cousine Tanya et de ses amis louches de sa ville natale comme Carlos et Bo. Ce groupe comprend désormais leur revendeur de mauvaises herbes, Sherrod, qui est de toute évidence une mauvaise nouvelle. Les deux deviennent rapidement amis après un premier problème de communication, et après avoir entendu Aaron se plaindre de son beau-père, Jeff, Sherrod propose cet encouragement au mauvais moment : « Personne ne s’occupe de toi. »

Il y a quelque chose d’un peu superficiel dans la représentation de cette série d’influences positives et négatives concurrentes, ces dernières l’emportant inévitablement. Mais en mettant de côté le caractère ringard des références constantes à la prison et la nature artificielle de Sherrod disant à plusieurs reprises à Aaron de mettre le pied à terre, il y a quelque chose d’intéressant dans la comparaison qu’il fait entre la NFL et la prison. Si vous n’êtes pas prêt pour cette vie – et il est facile de voir que Aaron ne l’était pas – le manque de liberté peut être particulièrement étouffant.

Lorsqu’un jour Jeff frappe Terri au visage avec un couteau de cuisine, Aaron trouve un exutoire parfait pour sa colère, un scénario idéal pour exercer son contrôle et se sentir comme un homme. Utilisant l’arme de Sherrod, Aaron bat sauvagement Jeff à l’extérieur d’un bar, menaçant de le tuer s’il touche à nouveau Terri. Il est difficile de se sentir mal pour ce gars compte tenu de ce qu’il a fait à Terri, mais ce n’est pas la question. Chaque acte de violence rapproche Aaron d’un point de non-retour. Nous savons où cela se termine.

• Cette pièce d’ouverture dans le spectacle m’a touché pendant une seconde, ce que j’apprécie, mais ce n’est pas exactement un compliment pour Aaron Hernández qu’une manifestation antidrogue stupide ressemble à du statu quo.

• Jon Bon Jovi considère Belichick comme son « le meilleur ami du jeu » et l’entraîneur 2013 playlist de pompage a inclus deux chansons de Bon Jovi, donc ce n’est pas du tout exagéré qu’il écoute fort « It’s My Life ».

• Apparition loufoque mais drôle de Laith Wallschleger dans le rôle de Gronk.

• Le passage du temps devient un peu déroutant ici, mais je pense que la fin du match des Broncos est censée être le match éliminatoire vers la fin de la deuxième saison de Hernandez avec les Pats en janvier 2012. Hernandez a quitté le match avec une blessure à la tête après un sinon des débuts réussis en tant que seul porteur de ballon, puis a insisté : « Je suis prêt, bébé. Je me sens bien », une fois le match terminé.

• Le vrai Jeffrey Cummings a été reconnu coupable pour avoir frappé Terri au visage, même si le moment n’est pas tout à fait opportun. C’est aussi ce n’était pas son premier incident.

• L’image des clignotants de commutation est très troublante.