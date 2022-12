Récapitulatif complet des dates et des heures de coup d’envoi avec chaque match du Boxing Day en direct sur talkSPORT, ainsi que Liverpool contre Leicester et Wolves contre Man United à venir

Le football de Premier League est de retour et talkSPORT est à nouveau au cœur de toute l’action ce Noël.

La saison de Premier League 2022/23 a été suspendue le mois dernier alors que la Coupe du monde occupait le devant de la scène, mais maintenant, c’est au-dessus de l’objectif des clubs de haut niveau de grimper au classement ou de rester au sommet.

talkSPORT aura une foule de matchs de Premier League en direct cet hiver

Les équipes de Premier League auront ensuite trois matchs en l’espace de 10 jours alors que les patrons de la ligue cherchent à rattraper le temps perdu au cours de la période festive traditionnellement mouvementée.

Le réseau talkSPORT aura TOUS les matchs Prem en direct du lendemain de Noël au 30 décembre, puis deux autres matchs le soir du Nouvel An.

Nos commentaires en direct de ce Noël comprendront Arsenal contre West Ham, Chelsea contre Bournemouth, Manchester United contre Nottingham Forest et Liverpool contre Leicester et bien plus encore.

Donc, pour savoir si Arsenal reste en tête ou si les Wolves peuvent inverser la tendance, gardez-le talkSPORT.

Voici un récapitulatif complet de toutes les dates et heures de coup d’envoi du football festif cet hiver…

Calendrier des fêtes de Premier League

lundi 26 décembre

Brentford 2-2Tottenham

Crystal Palace 0-3 Fulham

Everton 1-2 loups

Leicester 0-3 Newcastle

Southampton 1-3 Brighton

Aston Villa 1-3 Liverpool

Arsenal 3-1 West Ham

mardi 27 décembre

Chelsea contre Bournemouth (17h30) EN DIRECT sur talkSPORT

Manchester United contre Nottingham Forest (20h00) EN DIRECT sur talkSPORT

mercredi 28 décembre

Leeds contre Manchester City (20h00) EN DIRECT sur talkSPORT

vendredi 30 décembre

West Ham contre Brentford (19h45) EN DIRECT sur talkSPORT 2

Liverpool v Leicester (20h00) EN DIRECT sur talkSPORT

samedi 31 décembre

Wolves contre Manchester United (12h30) EN DIRECT sur talkSPORT

Bournemouth contre Crystal Palace (15h00)

Fulham contre Southampton (15h00)

Manchester City contre Everton (15h00)

Newcastle contre Leeds United (15h00)

Brighton contre Arsenal (17h30)

dimanche 1er janvier

Tottenham contre Aston Villa (14h00)

Nottingham Forest contre Chelsea (16h30)

lundi 2 janvier

Brentford contre Liverpool (17h30) EN DIRECT sur talkSPORT

mardi 3 janvier

Everton contre Brighton (19h45)

Leicester contre Fulham (19h45)

Arsenal contre Newcastle (20h00)

Manchester United contre Bournemouth (20h00) EN DIRECT sur talkSPORT

mercredi 4 janvier

Southampton contre Nottingham Forest (19h30) EN DIRECT sur talkSPORT 2

Leeds contre West Ham (19h45)

Aston Villa contre Wolves (20h00) EN DIRECT sur talkSPORT

Crystal Palace contre Tottenham (20h00)

jeudi 5 janvier

Chelsea contre Manchester City (20h00)