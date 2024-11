Récapitulatif audacieux et beau : Steffy Fires Hope !

Tous les produits et services présentés sont choisis indépendamment par les éditeurs. Cependant, Soaps.com peut recevoir une commission sur les commandes passées via ses liens de vente au détail, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

« Essayez-vous de le séduire à nouveau? » demande Steffy, reprenant là où l’épisode d’hier s’est arrêté. Et bien sûr, les choses semblent mauvaises, avec Hope en quelque sorte posée sur Finn. (Au fait, pourquoi Finn a-t-il amené l’ordinateur de sa femme au bureau d’études au lieu, vous savez, de celui dans lequel elle travaille ? Oh, c’est vrai… point de l’intrigue !)

Hope insiste sur le fait que Steffy a complètement mal compris la situation. Mais comme elle ne peut pas révéler exactement son implication avec Carter, les choses ne se passent pas particulièrement bien. Steffy est pleine à craquer et furieuse contre sa rivale de longue date. « Je le jure devant Dieu, si les prochains mots qui sortent de ta bouche sont ‘Tu te trompes totalement’, je vais perdre la tête ! » Steffy claque. Et pourquoi, se demande-t-elle, Hope porte-t-elle de la lingerie, si ce n’est pour Finn ? Pour qui d’autre cela aurait-il été ?

Plus: La star de B&B taquine les répliques

Hope dit que parfois, les choses ne sont pas ce qu’elles paraissent, mais Steffy n’est pas ravie de cette réponse. «C’était juste une pièce pathétique pour mon mari», ironise Steffy. « Tu es comme ta mère! » Rappelant à Hope son avertissement passé, Steffy dit : « Tu as fini, Hope. Je veux que tu partes aujourd’hui !

De l’autre côté du couloir, Ridge insiste auprès de Taylor sur le fait qu’il fait confiance à Carter, mais ne comprend pas pourquoi diable il veut faire de si grands changements chez Forrester… et pourquoi maintenant ? Alors qu’ils continuent de discuter de l’espoir pour l’avenir, Brooke entre, indiquant clairement qu’elle continuera à soutenir sa fille et sa lignée.

Plus: B&B est sur le point de répéter un rebondissement désagréable

La conversation revient rapidement à Taylor accusant Hope d’être après Finn. Lorsque le sujet de Thomas revient, chaque femme a une vision différente de ce qui s’est passé là-bas. Mais le sujet principal est l’attirance de Hope – passée, présente ou future – pour Finn. Brooke essaie d’expliquer où se trouvaient la tête et le cœur de Hope, insistant sur le fait que les choses sont différentes maintenant. Ridge, se rappelant soudain qu’il a la capacité de parler, intervient, mais cela ne désamorce pas les tensions entre ses ex-épouses préférées.

À Il Giardino, Sheila a transformé le restaurant en une fête d’Halloween… avec des têtes coupées et des haches ensanglantées. « Elle s’est un peu emportée », dit Deacon à Carter qui arrive, et tous deux rient. Parce que qui n’aime pas l’idée d’une tueuse en série qui se déchaîne lors de ses grandes fêtes, n’est-ce pas ?

Carter devient un peu mal à l’aise alors que Deacon et Sheila discutent de leur vie sexuelle extrêmement active. Une fois qu’elle sort pour préparer une pizza, Carter rit qu’on ne sait jamais à quoi s’attendre de Sheila. (Vous savez, la femme qui a tiré sur la fille de son meilleur ami ? Et son mari ? Et sa grand-mère ? Et sa mère ?) Deacon demande à Carter ce qui se passe entre lui et Hope. Carter indique clairement qu’il est totalement #TeamHope. « Je crois que le monde est meilleur parce que l’espoir y est », admet Carter.

Plus: Le défilé de mode de Jacqueline MacInnes Wood

Sheila l’interrompt pour présenter un plateau de biscuits pour les orteils. Une fois qu’elle ressort, Deacon dit à Carter qu’il est ravi des récents changements survenus dans Hope. « De grandes choses nous attendent chez Forrester », dit-il, « et j’espère que Hope en fera partie ! »

Dans les derniers instants, Deacon remercie encore une fois Carter d’avoir soutenu Hope. Le directeur de l’exploitation admet qu’il n’est pas très intéressé par l’affaire Forrester contre Logan, promettant qu’il continuera à soutenir Brooke et sa fille. Pendant ce temps, Taylor dit à Ridge qu’elle craint que Hope ne s’enlise. Mais le véritable drame se déroule au bureau de design, où le refus de Hope d’admettre qu’elle essayait de séduire Carter a un dénouement stupéfiant : Steffy la vire ! Hope proteste, mais Steffy – en mode patron rime avec sorcière – aboie : « Qui dirige cette entreprise ? Je fais. Et si je dis que tu as fini, tu as fini !

Plus: Des rebondissements conduisent le « Bridge » dans des eaux troubles

Après avoir dit à Hope de faire ses valises parce qu’elle et sa ligne sont terminées, Steffy fait irruption dans le bureau principal et dit à ses parents qu’elle vient de renvoyer Hope. Alors que Ridge se rend compte que cela va créer une situation extrêmement délicate pour lui, Steffy dit : « Je vais avoir besoin que tu me soutiennes là-dessus, papa. Je vais avoir besoin de votre soutien !

Suivant L’audacieux et le beau : Ridge fait un geste étonnant en soutenant Steffy, jetant l’équilibre des pouvoirs dans le chaos.

Joyeux Halloween ! Découvrez notre galerie des meilleurs costumes et déguisements de savons ci-dessous.