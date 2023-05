RÉCAPITULATIF | Après 70 ans, la Grande-Bretagne couronne un nouveau monarque

La journaliste royale de News24, Bashiera Parker, a couvert le couronnement du roi Charles III le samedi 6 mai.

Pour beaucoup, assister au couronnement du monarque britannique est un événement unique.

Elle récapitule l’occasion mémorable.

Le samedi 6 mai, j’ai vu le roi Charles III, accompagné de sa reine Camilla, se rendre du palais de Buckingham à l’abbaye de Westminster.

A l’intérieur de l’abbaye étaient assis divers membres de la famille royale, dont Prince-Harrytandis que le prince et la princesse de Galles et leurs trois enfants sont entrés avec le roi et la reine.

La cérémonie de couronnement comprenait traditionnellement la chorale chantant I Was Glad When They Said Unto Me.

L’hymne a été rythmé de telle manière que lorsque Charles et Camilla sont entrés dans l’abbaye après une attente de 70 ans, le chant accablant « Vivat Rex/Regina » a résonné dans l’église.

Traduit, cela signifie : « Vive le roi/reine ».

Le roi Charles III de Grande-Bretagne se promène en portant la couronne de Saint-Édouard lors de la cérémonie de couronnement à l’intérieur de l’abbaye de Westminster, dans le centre de Londres, le 6 mai 2023. Le couronnement est le premier en Grande-Bretagne en 70 ans, et seulement le deuxième de l’histoire à être télévisé. Charles sera le 40e monarque régnant à être couronné à l’église centrale de Londres depuis le roi Guillaume Ier en 1066. En dehors du Royaume-Uni, il est également roi de 14 autres pays du Commonwealth, dont l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Photo : Richard Pohle/AFP

La cérémonie elle-même a duré deux heures de 11h00 à 13h00 (12h00 à 14h00 en Afrique du Sud).

Charles a été proclamé le « roi incontestable » devant la congrégation, il a prêté serment de service, et quelque temps plus tard, après que le prince William eut trop a prêté allégeance à son père et Charles a été oint d’huile sainte, la couronne de saint Édouard a été placée sur sa tête.

Ce qui a suivi a été le couronnement de Camilla, quelques heures après que l’institution a mis à jour le site Web royal pour refléter que Camilla ne serait plus appelée Camilla, reine consort, mais simplement, reine Camilla.

Elle s’inclina devant le roi, puis s’assit à côté de lui.

Une fois la cérémonie de couronnement terminée, le roi, la reine et les membres de la famille royale ont suivi alors qu’ils se dirigeaient vers le palais de Buckingham dans le Gold State Coach.

Pour la première fois, le roi Charles III et la reine Camilla se tenaient sur le balcon du palais de Buckingham, où ils ont salué leurs sujets avant de voir le survol de la Royal Air Force.

Samedi soir, la famille royale aurait partager le moment où Charles et sa reine ont regardé au loin sur une photo extraordinaire prise par le photographe royal Chris Jackson.

Une photo prise et publiée le 6 mai 2023 par le palais de Buckingham montre la reine Camilla de Grande-Bretagne et le roi de Grande-Bretagne Charles III debout sur le balcon du palais de Buckingham pour voir le survol des flèches rouges de la Royal Air Force, après leur cérémonie de couronnement, dans le centre de Londres . Photo: CHRIS JACKSON / PALAIS DE BUCKINGHAM / AFP

La journée comprenait quelques moments plus légers, gracieuseté des jeunes membres de la famille royale, alors que George, Charlotte et Louis a volé la vedette le jour du couronnement.

Mais il était difficile de manquer les manifestations anti-monarchie le long du parcours de la procession qui ont mis un frein à une journée déjà humide et pluvieuse à Londres.

Cela dit, les royalistes du monde entier étaient bien conscients de l’importance de voir la Grande-Bretagne couronner son premier roi et sa première reine en 70 ans.

Sud-africaine, Caryl Hall, 55 ans, et ses enfants adolescents, sont sortis.

« Je suis excité. Il y a une bonne ambiance, une bonne ambiance – amicale, joyeuse, patriotique », a déclaré Hall, drapée dans un drapeau avec une couronne en plastique sur la tête.

« C’était dur de réveiller les adolescents mais cela fait partie de l’histoire. »

Dans des vidéos partagées, capturant l’atmosphère alors que les gens se frayaient un chemin dans les rues de Londres après le couronnement, des voix font écho aux chants entendus dans l’abbaye.

C’est un mélange de joie, de jubilation et de paroles qui ont filtré à travers l’église lorsque l’archevêque de Cantorbéry, Justin Welby, a abaissé la couronne de Saint-Édouard sur le nouveau monarque britannique après 70 ans :

« Dieu protège le roi Charles. Vive le roi Charles. Que le roi vive éternellement. »