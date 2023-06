REC Limited et BAI organiseront un camp d’entraînement de deux semaines avant les championnats juniors d’Asie

REC Limited, une société de financement d’infrastructures publiques de premier plan, a conclu un partenariat avec la Badminton Association of India (BAI) pour un camp d’entraînement de deux semaines avant les championnats juniors d’Asie.

Actuellement, le soutien de REC Limited est utilisé pour fournir une aide précieuse à l’équipe indienne de 18 membres qui se préparent pour les championnats continentaux juniors qui se tiendront en Indonésie du 7 au 16 juillet.

Les joueurs suivent un vaste camp d’entraînement de deux semaines au stade Tau Devi Lal à Panchkula dans le cadre du soutien de REC Limited.

« Je tiens à exprimer ma plus grande gratitude pour cette collaboration exceptionnelle entre REC Limited et BAI. L’engagement démontré par REC Limited et la Sports Authority of India (SAI) pour faciliter cette collaboration renforcera remarquablement le développement du badminton en Inde », a déclaré le secrétaire général de la BAI, Sanjay Mishra.

« Je suis convaincu qu’avec des parties prenantes aussi compétentes et engagées, BAI sera en mesure de créer une voie solide et une excellence future pour le jeu dans le pays, ce qui contribuera grandement à produire des talents et à construire un écosystème solide pour le badminton en Inde. »

Grâce à ce partenariat, REC Limited étendra son soutien pour stimuler les programmes de développement et de formation ainsi que pour aider à atteindre l’excellence tout en menant des projets de base et le système de soutien nécessaire.

Vivek Kumar Dewangan, CMD REC Limited, a déclaré : « Nous sommes fiers de notre partenariat RSE avec le National Sports Development Fund (NSDF) visant à promouvoir l’excellence dans le badminton, l’athlétisme et la boxe en Inde. »

Grâce à ce partenariat, REC Limited aidera également BAI à alimenter l’écosystème du badminton en organisant des programmes de formation pour les entraîneurs, le personnel de soutien et d’autres programmes auxiliaires pour les athlètes juniors afin de recevoir un soutien technique, scientifique et psychologique et d’obtenir l’exposition nécessaire pour les compétitions internationales.