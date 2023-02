REC dépensera Rs 30 Crore pour soutenir la Fédération indienne de boxe

Rural Electrification Corporation pour stimuler la croissance de la boxe indienne pour les 3 prochaines années. BFI organisera un camp d’entraînement international avant les Championnats du monde de boxe 2023 dans le cadre de l’accord de partenariat.

Leading Maharatna Company sous le ministère de l’Énergie, Rural Electrification Corporation (REC) soutiendra la Boxing Federation of India (BFI) pour donner une impulsion majeure au développement de la boxe indienne au cours des trois prochaines années.

La société dépensera 30 crores INR, dans le cadre de son initiative RSE, sur une période de trois ans dans le but de développer le sport en Inde.

Dans le cadre de l’accord de soutien, BFI utilisera les fonds pour organiser un camp d’entraînement international à New Delhi du 3 au 12 mars avant les prochains Championnats du monde de boxe féminine IBA 2023.

“Nous sommes ravis d’avoir REC comme acteur majeur dans notre mission de développer la boxe indienne et d’amener le jeu vers de nouveaux sommets. L’engagement de REC envers l’édification de la nation constitue leur valeur fondamentale et cela n’est pas différent de la vision et de l’objectif de BFI de transformer l’Inde en une puissance de boxe à l’échelle mondiale », a déclaré le vice-président et chef du marketing de BFI, Debojo Maharshi.

Grâce à ce partenariat, REC fournira également un soutien dans l’organisation de camps internationaux pour les boxeurs nationaux de toutes les catégories d’âge et contribuera également au développement de base en permettant aux académies de formation et aux entraîneurs au niveau de l’État de façonner l’avenir de la boxe indienne.

L’accord de soutien comprend également l’intensification des progrès de base en encourageant les jeunes boxeurs et en offrant des bourses aux talents individuels de tous les groupes d’âge, identifiés par le biais des championnats nationaux.

“Ce partenariat renforcera nos efforts pour identifier de nouveaux talents et amener le jeu dans les coins les plus reculés du pays d’une manière beaucoup plus enracinée. Notre objectif est également d’explorer si l’Inde peut accueillir plus de camps internationaux et inviter des équipes étrangères, tout comme le prochain camp avant les championnats du monde, ce qui aidera les boxeurs non seulement à s’acclimater, mais aussi à obtenir des combats très importants avant le tournoi crucial », a-t-il ajouté. ajoutée.

La boxe indienne a connu une immense ascension au cours des dernières années, remportant 140 médailles dans les meilleurs tournois internationaux et l’Inde a également grimpé des places pour se classer troisième parmi toutes les nations de boxe dans le classement mondial récemment.

