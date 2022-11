Rebondissez sur votre chemin vers une meilleure santé

Soutenez votre plancher pelvien.

Le trampoline peut offrir des avantages uniques aux femmes âgées en particulier, qui courent un risque plus élevé de développer des conditions telles que l’ostéoporose et l’incontinence urinaire que les hommes. Environ 70% des femmes américaines de plus de 60 ans souffrent d’une forme d’incontinence urinaire. Le segment le plus important, environ 53,1% des femmes de ce groupe d’âge dans une étude récente, subit une perte involontaire d’urine causée par une activité physique (ou rire, éternuer et tousser) qui augmente la pression abdominale.

Certaines preuves suggèrent que le trampoline peut préserver ou renforcer les muscles qui peuvent empêcher cela. Une petite étude publiée en 2018 a suggéré que les muscles du plancher pelvien sont très actifs lors du saut sur mini-trampoline et une autre, non encore publiée, indique que la fonction du plancher pelvien peut être améliorée par le rebond. Dans cette étude, 37 femmes ménopausées ont fait des séances d’entraînement de mini-trampoline de 30 minutes trois fois par semaine. Après 12 semaines, les femmes avaient de meilleurs scores d’incontinence urinaire et une densité minérale osseuse plus élevée. (Leur densité minérale osseuse est revenue à la normale lorsqu’ils ont cessé de rebondir régulièrement.)

Anja Fricke, étudiante diplômée à l’Université Massey de Wellington, en Nouvelle-Zélande, et auteure principale de l’étude, a déclaré que les femmes devraient commencer par des sauts simples tout en se tenant à une main courante si disponible. Commencez par des intervalles de huit minutes de sauts suivis de pauses de deux minutes. Pour activer particulièrement les muscles du plancher pelvien, Mme Fricke a suggéré de serrer un ballon de gymnastique souple ou un ballon de soccer léger pour enfants entre les jambes. puis sauter en poussant avec les deux jambes tout en gardant le ballon en place.

Préservez votre santé articulaire.

Le trampoline peut également être meilleur pour vos articulations que des exercices comme la course, le basket-ball ou le tennis, a déclaré Mme Fricke. Une grande partie de la force de saut et d’atterrissage est absorbée par la surface élastique du trampoline, ce qui facilite la tâche de vos articulations plutôt que de sauter au sol.

“Courir sur un tapis roulant peut être très dur pour les articulations et les genoux. Faire des sauts au sol peut être difficile », a déclaré Nicole Schott, entraîneuse personnelle chez Future à Cranberry Township, Pennsylvanie, qui a développé des cours de trampoline. Le rebond “vous permet de faire ces mouvements de plus haute intensité ou même plus complexes sans tuer votre corps.”

Embrassez votre enfant intérieur – ou sautez avec des vrais.

Myriam Gilles, 51 ans, rebondit depuis 2009 dans un studio rebondissant appelé The Ness dans le quartier de Tribeca à Manhattan. Les cours de 50 minutes mélangent chorégraphie de danse, exercices de poids des mains, redressements assis et planches, le tout sur le trampoline. “Je rebondis et je SoulCycle”, a déclaré Mme Gilles. “Ils sont juste plus doux pour le corps et ont un sentiment de communauté que j’aime.”

Elle a dit que le trampoline la relie également à des souvenirs lointains de son enfance à Brooklyn en sautant en double hollandais. “J’étais une de ces filles noires qui adoraient sauter à la corde. Je pense parfois qu’il y a quelque chose dans le trampoline qui me rappelle cela », a-t-elle déclaré.