Rebondissement majeur dans l’affaire Caroline Crouch alors que son père affirme qu’elle a été assassinée par son mari après avoir fait la découverte d’un médicament d’horreur

CAROLINE Crouch a été brutalement assassinée par son mari parce qu’elle a découvert qu’il trafiquait de la drogue, a affirmé son père.

La maman britannique, 20 ans, a été étouffée à mort par le pilote d’hélicoptère grec Babis Anagnostopoulos, 34 ans, en mai 2021.

Caroline Crouch a été assassinée par son mari Babis Anagnostopoulos Crédit : Instagram

Le père du jeune homme de 20 ans affirme avoir été tué après avoir découvert la drogue de Babis Crédit : Réseaux sociaux

Il a été emprisonné à vie pour avoir assassiné Caroline devant leur bébé et a cruellement tué son chien bien-aimé avant de simuler un cambriolage bâclé.

Le père au cœur brisé de Caroline, David Crouch, 79 ans, s’est exprimé publiquement pour la première fois à la télévision grecque.

Il a affirmé de manière explosive que son partenaire “stupide” Babis avait tué sa fille parce qu’elle avait menacé de le quitter s’il continuait à faire du trafic de drogue.

M. Crouch a déclaré à la chaîne de télévision ANT1: “Je vous dis pourquoi il a assassiné Caroline devant son enfant … il était impliqué dans un gang de drogués.

“Il y avait un restaurant où Caroline et Babis avaient l’habitude d’aller et l’homme qui possédait le restaurant était impliqué dans la drogue.

“Il a parlé à Babis et il lui a dit que le gang dans lequel il était impliqué avait besoin d’un pilote d’hélicoptère.

“Babis était très stupide. Au lieu de se taire, il l’a dit à Caroline.

“Maintenant, Caroline était une personne très honnête et a dit qu’elle n’aurait rien à voir avec ça et que s’il continuait avec ce trafic de drogue, elle partirait immédiatement et irait aux Philippines.”

L’ancien directeur du gaz, M. Crouch, qui vit sur l’île grecque d’Alonissos où Caroline a grandi avec sa femme Suzanne, a expliqué que lorsque Babis a dit au gang que sa femme avait découvert qu’il avait reçu l’ordre de “la faire taire”.

M. Crouch a ajouté: “Il a ensuite dit aux gens, au gang, qu’il ne pouvait pas le faire et ils lui ont demandé pourquoi et je vous ai juste dit à quel point il était stupide, il a dit” J’ai dit à ma femme et elle a dit si je continue à faire elle va me quitter” et ils ont dit que tu ne peux pas le dire à ta femme, tu dois la faire taire, si elle te croit elle le saura toujours et un jour elle va parler et donc nous aurons pour se débarrasser d’elle.

«Et donc, à la fin, il l’a tuée. C’est la seule raison pour laquelle il l’a tuée parce qu’il pensait que s’il ne le faisait pas, lui et Caroline seraient tués par le gang de la drogue.”

M. Crouch a affirmé que le pilote maintenant emprisonné avait tout avoué dans une lettre dactylographiée qu’il lui avait envoyée.

Caroline a été violemment étouffée à mort alors qu’elle dormait près des babis en mai 2021 dans un meurtre qui a envoyé des ondes de choc à travers la Grèce.

La fille du couple, alors âgée de 11 mois, Lydia, a été retrouvée allongée à côté du corps de sa mère décédée.

Pendant 37 jours, Babis a fait semblant que sa jeune femme avait été brutalement assassinée par un gang qui avait pénétré par effraction dans leur maisonnette à la périphérie d’Athènes en les ligotant avant qu’ils ne saccagent la maison.

Il a sangloté devant les journalistes, s’est rendu sur la tombe de sa femme avec leur fille et a même réconforté les parents dévastés de Caroline.

Ce n’est qu’après huit heures d’interrogatoire qu’il a finalement renoncé à la mascarade et a avoué lui-même le crime.

Dans le rapport d’un coroner, la mort de Caroline a été décrite comme angoissante au milieu de preuves irréfutables qu’il a fallu au moins cinq minutes au jeune de 19 ans pour mourir entre ses mains.

Avant d’être condamné à la prison à vie l’année dernière, Babis avait été décrit comme “dangereusement narcissique” et capable de commettre à nouveau le même crime par un psychiatre qui a comparu comme témoin expert pour la défense.

C’était la seule raison pour laquelle il l’avait tuée parce qu’il pensait que s’il ne le faisait pas, lui et Caroline seraient tués par le gang de la drogue. David Crouch

M. Crouch a révélé que sa petite-fille Lydia n’était plus à Alonissos, où sa mère est enterrée, mais vivait très “heureusement” à l’étranger dans les Philippines où elle était prise en charge par sa belle-fille “célèbre artiste” et son éminent mari d’affaires.

La petite fille, qui appelle désormais sa belle-fille “maman” et joue avec ses trois enfants, n’avait toujours aucune idée de la mort de sa vraie mère, a-t-il déclaré à la chaîne de télévision grecque.

Il a déclaré: “Caroline était très, très proche de sa demi-soeur et elles se parlaient très fréquemment au téléphone et s’envoyaient des messages.

“En ce moment [Lydia] ne pense pas que sa mère a été assassinée, elle pense juste que sa mère est morte… elle ne comprend pas vraiment la mort.

“Nous n’avons jamais parlé de son père, elle n’a jamais posé de questions sur son père et nous n’en avons donc jamais parlé.”

Un ami de la famille a déclaré au Sun que M. Crouch avait délibérément attendu que Lydia soit en sécurité à l’étranger avant de rendre publiques les affirmations.

Ils ont déclaré: «David pense au monde de sa petite-fille et ne veut que le meilleur pour elle, tout comme il a toujours voulu le meilleur pour Caroline.

“Il a attendu longtemps ce jour.”

M. Crouch, qui a décrit son ancien gendre comme un “lâche” qui s’est assuré qu’il a attaqué sa femme alors qu’elle dormait, s’est donné pour mission de ne plus jamais être en contact avec la “merveilleuse petite fille” de Babis. dont il a assassiné la mère.

La mission s’étend aux parents de Babis ayant la garde de Lydia.

Il a dit : « Ma belle-fille a trois de ses propres enfants et [Lydia] joue continuellement avec eux.

“Elle appelle ma belle-fille ‘maman’ et son mari ‘papa’ et elle considère les enfants de ma belle-fille comme des frères et sœurs.

“Il serait donc ridicule à mon avis de la faire rester chez les parents d’un homme qui a assassiné sa mère.”