Rebond des actions Apple : investir dans la force technologique et les flux monétaires

John Kosar, président et stratège de marché en chef chez Asbury Research, a déclaré au podcast “Investing with IBD” d’Investor’s Business Daily que ses indicateurs de marché préférés, les Asbury Six, signalent un marché plus fort. Mais même si les investisseurs peuvent se permettre de prendre des risques sur certains titres comme le Fonds SPDR du secteur technologique sélectionné (XLK), d’autres ETF devront peut-être attendre.

Tout sur les Asbury Six

L’Asbury Six place les indicateurs des ETF, notamment l’étendue du marché, le volume, la performance relative, les flux d’actifs, la volatilité et le taux de variation des prix, dans une note positive ou négative, et les regroupe pour créer un score qui indique la santé du marché.

Les indicateurs sont mis à jour quotidiennement pour refléter les changements progressifs du marché, explique Kosar. “Lorsque vous vous présentez à votre examen médical annuel, vous êtes coiffé et vous portez de beaux vêtements”, a déclaré Kosar. Mais le médecin « vérifie votre cœur, vos poumons, vos réflexes et votre pouls ».

“Je veux voir la santé du marché”, a-t-il déclaré. “La façon dont vous regardez à l’intérieur peut être différente de la façon dont vous regardez à l’extérieur.”

Kosar dit qu’il a vu le marché atteindre son plus bas vers le 27 octobre. “Un jour ou deux après avoir atteint le plus bas, les deux jours suivants, j’ai commencé à voir l’individu [indicators] “Les indicateurs des Asbury Six commencent à passer au vert un par un jusqu’à ce que finalement l’indicateur lui-même tourne”, a déclaré Kosar. Le lent changement des indicateurs d’Asbury Six signifiait que sous le capot, le marché des ETF traitait l’incertitude et déterminait s’il s’agissait d’un panne, un changement de tendance et/ou une opportunité d’achat.

Mais une fois que les indicateurs ont commencé à se mettre en place, Kosar dit qu’il s’est assuré qu’il y avait de l’argent en réserve, prêt à investir dans des titres comme les ETF. “[The indicators] m’a donné la confiance nécessaire pour pouvoir poursuivre nos recherches et que le moment est venu de remettre cet argent au travail.

Mieux que les actions Apple, mais tous les ETF ne sont pas investissables

Cependant, même un avis de tendance haussière ne signifie pas une frénésie totale pour Kosar. Il y a une différence entre voir le fond et y retourner en toute hâte.

L’astuce consiste plutôt à sélectionner les secteurs qui surperforment et à éviter les moins performants. C’est là que les ETF comme le XLK prennent de la valeur.

Ces ETF offrent aux investisseurs une exposition à des noms technologiques comme les actions Apple. Le fabricant d’iPhone dispose actuellement d’un énorme Poids de 23,16% dans le fonds XLK ETF, selon State Street. Aux côtés de Microsoft (MSFT), XLK a tendance à évoluer avec les tendances haussières du secteur technologique.

Kosar dit qu’il utilise son modèle SEAF pour déterminer où investir. SEAF signifie Flux d’actifs des ETF sectoriels, qui, selon Kosar, identifie les opportunités d’ETF en suivant où l’argent circule. “D’abord, l’argent bouge, puis tout ce que vous regardez sur le graphique commence à bouger”, a déclaré Kosar.

Des modèles comme le SEAF et l’Asbury Six permettent à Kosar de prendre une longueur d’avance et de voir les signaux d’achat plus rapidement. “Je cherchais un moyen de participer plus rapidement à ces tendances”, a déclaré Kosar. “Suivre l’argent m’a permis de faire ça.”

