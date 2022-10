Reber et Eckerd se combinent pour 204 verges au sol, 4 touchés alors que l’Oregon déroute Rock Falls – Shaw Local

ROCK FALLS – L’Oregon a démarré lentement la première série offensive contre Rock Falls vendredi soir à Hinders Field, commettant deux pénalités pour commencer le drive avant de tâtonner le ballon sur la ligne des 3 mètres des Rockets.

Mais les Hawks se sont rapidement ressaisis, et pour le reste de la première mi-temps, ils n’ont pas pu être arrêtés, remportant le match de la Big Northern Conference 46-0 après avoir marqué cinq touchés en première mi-temps.

[ Photos from Rock Falls vs. Oregon football ]

“Je pense que l’équipe s’est en quelque sorte réunie et a dit que nous en avions assez”, a déclaré le receveur de l’Oregon Josh Crandall, commentant la réponse de son équipe après la série d’ouverture difficile. «Nous sommes juste allés là-bas, nous avions raison. Tout ce que nous cherchions, c’était de dominer, et c’est ce que nous avons fait.

Le porteur de ballon de l’Oregon Gabe Eckerd a couru pour des gains de 17, 10, 16, 6 verges lors du deuxième entraînement offensif, clôturant la série avec un touché de 1 verge et donnant aux Hawks une avance de 6-0 avec 47 secondes à faire au premier quart .

«Après toutes les pénalités, je pense que nous avons pris un temps mort. Nous nous sommes en quelque sorte remis ensemble », a déclaré Eckerd. « Nous n’aurions pas dû avoir ces pénalités pour commencer. Ce n’étaient que des erreurs stupides. Mais après que nous ayons éliminé les pénalités, nous avons vraiment réussi à faire avancer les choses comme nous aurions dû commencer.

Noah Reber (9) de l’Oregon gagne des verges contre Rock Falls vendredi soir à Hinders Field. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Noah Reber a prolongé l’avance de l’Oregon à 14-0 avec 9:36 à jouer en première mi-temps, faisant tourner un tacle et se précipitant au milieu pour une course de touché de 6 verges.

À peine 46 secondes plus tard, Hunter Bartel a sauté une voie de touche pour une interception, un champ inversé et a renvoyé le ballon à 52 mètres sur la ligne de touche droite pour le score. L’Oregon a pris les devants 22-0 après le choix de six.

Eckerd a marqué son deuxième touché du match sur un plongeon de 10 verges au milieu avec 2:11 à jouer à la mi-temps. Ce jeu a prolongé l’avance des Hawks à 30-0.

“Je pense que c’était une grande partie de la ligne, et leur tacle n’était pas génial”, a déclaré le porteur de ballon de l’Oregon Gabe Eckerd, attribuant le mérite de son succès précipité. «C’était juste de gros trous et un champ ouvert. Et c’était une très bonne exécution sur tous les jeux.

Avec six secondes à faire avant la mi-temps, Reber a arraché une course de touché de 61 verges, enlevant le tacle droit avant de le couper à l’intérieur et de courir au milieu pour le score. L’Oregon menait 38-0 à la mi-temps.

Kohle Bradley de Rock Falls (à droite) coupe au milieu contre l’Oregon vendredi soir à Rock Falls. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Lors du coup d’envoi d’ouverture de la seconde mi-temps, Keegan Diehl a récupéré son propre échappé et l’a renvoyé sur la ligne de touche gauche sur environ 85 mètres pour un touché. Ce jeu a poussé l’avance à 46-0 et plafonné le score.

Reber a couru pour 106 verges et deux touchés, tandis qu’Eckerd a terminé avec 98 verges au sol et deux touchés.

“Ça fait du bien. Chaque fois que nous obtenons une victoire, nous la chérissons. Et chaque fois que nous perdons, nous cherchons le prochain match », a déclaré Crandall. « Il suffit de continuer à avancer après chaque match. Ce match est terminé maintenant, et nous regardons à côté de North Boone.

Kohle Bradley a rythmé Rock Falls au sol avec 44 verges au sol, avec une longue course de 25 verges.