Rébellion en Russie: les troupes du groupe Wagner seront absorbées par l’armée russe alors que le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin se dirige vers la Biélorussie | Nouvelles du monde

Certains mercenaires du groupe Wagner rejoindront l’armée russe officielle après que leur chef a annulé leur marche sur Moscou et accepté de déménager en Biélorussie.

Evgueni Prigojine a retiré ses troupes, qui se dirigeaient vers la capitale russe, affirmant qu’il souhaitait éviter de répandre le sang russe.

Ses mercenaires auraient été à seulement 120 miles de Moscou après que Prigozhin ait juré de « détruire quiconque se dresse sur notre chemin ».

Image:

Yevgeny Prigozhin pose pour des selfies alors qu’il quitte Rostov Pic: AP





Après des négociations avec le Kremlin, Prigozhin, précédemment connu sous le nom de « chef de Poutine », a appelé à un arrêt brutal de l’avancée, que de nombreux observateurs avaient qualifiée de tentative de coup d’État.

Le patron de Wagner transforme ses troupes – Dernière mutinerie en Russie

Dans le cadre de l’accord, dont tous les détails n’ont pas encore été révélés, il aurait été décidé que Prigozhin quitterait la Russie pour la Biélorussie et que certains de ses combattants Wagner seraient intégrés à l’armée russe.

Image:

Les troupes de Wagner auraient avancé vers le nord à 120 miles (200 km) de Moscou lorsque leur convoi a fait demi-tour. Les barres rouges indiquent les barrages routiers ou les défenses russes.





Les États-Unis auraient eu des renseignements selon lesquels Prigozhin construisait ses forces près de la frontière avec la Russie pendant un certain temps.

Les responsables ont informé les dirigeants du Congrès connus sous le nom de Gang of Eight de la montée en puissance plus tôt dans la semaine, a déclaré une personne proche du dossier.

La personne n’était pas autorisée à parler publiquement et a parlé à l’agence de presse Associated Press sous couvert d’anonymat.

Les préparatifs militaires soulèvent des questions sur l’explication de Prigozhin quant à la raison pour laquelle il a apparemment envoyé spontanément ses forces en Russie et s’il avait plutôt planifié depuis longtemps un défi à la direction militaire russe.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:57

Message audio du chef de Wagner annulant l’avance



Deborah Haynes, rédactrice en chef de la défense et de la sécurité de Sky News, a déclaré: « Tout cela ressemble à un peu de théâtre par opposition à la grave menace pour l’État qu’il semblait être plus tôt dans la journée.

« Vladimir Poutine a fait cette déclaration extraordinaire plus tôt en réprimant gravement les actions de Prigozhin et de ses partisans, mais maintenant, il semble que tout ait été pardonné.

« L’espoir que je suppose est que les choses puissent revenir à l’anormalité normale qu’est la vie en Russie en cette période de guerre en Ukraine.

« Mais les événements ont été si extraordinaires que je pense qu’il faudra beaucoup plus de temps pour démêler exactement ce qui s’est passé. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:46

Le groupe Wagner acclamé dans la ville capturée



Dans son message, Prigozhin a déclaré : « En 24 heures, nous avons atteint moins de 200 km de Moscou. Pendant ce temps, nous n’avons pas versé une seule goutte du sang de nos hommes.

« Maintenant, bien que le moment soit venu où le sang pourrait être versé. Par conséquent, conscients de la responsabilité que le sang russe pourrait être versé par l’une des parties, nous retournons nos colonnes et nous nous dirigeons dans la direction opposée, vers les camps de campagne, selon le plan. »

Après l’annulation de la mutinerie armée, le Kremlin a déclaré que toutes les charges pénales contre Prigozhin seraient abandonnées, que ses combattants Wagner ne seraient pas poursuivis et qu’il déménagerait en Biélorussie.

« Éviter l’effusion de sang était plus important que punir les gens », a déclaré un porte-parole du Kremlin, ajoutant que certains des combattants de Wagner pourront signer des contrats avec le ministère russe de la Défense.

Le bureau d’Alexandre Loukachenko a déclaré que la décision d’arrêter tout nouveau mouvement des combattants de Wagner avait été négociée par le président biélorusse, avec l’approbation du président Vladimir Poutine, en échange de garanties pour leur sécurité.

En savoir plus:

L’ancien vendeur de hot-dogs et voyou devenu patron de Wagner au centre de la mutinerie

Le patron des mercenaires de Wagner, Yevgeny Prigozhin, était un désastre qui attendait Vladimir Poutine

Poutine accuse un patron mercenaire de trahison

Le Kremlin a déclaré que M. Loukachenko avait proposé de servir de médiateur car il connaissait personnellement le chef mercenaire depuis environ 20 ans.

La Russie avait enrôlé 3 000 soldats d’élite tchétchènes pour les stationner à Moscou et avait placé des mitrailleuses à ses frontières, en vue de l’entrée de troupes privées dans la capitale.

Les médias pro-russes ont rapporté que 13 soldats russes avaient été tués dans le cadre de la mutinerie – mais Sky News n’a pas été en mesure de vérifier cette affirmation.

Auparavant, le président russe avait accusé le chef du groupe Wagner de trahison et de mener une « mutinerie armée ».

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:59

Poutine accuse Prigojine de trahison



Condamner les actions d’un ancien allié Prigozhinqui était mener une rébellion pour renverser le ministre russe de la DéfensePoutine a qualifié les actions du patron mercenaire de « coup de poignard dans le dos » pour les soldats et le peuple du pays.

Mais Prigozhin a nié une trahison et a qualifié ses combattants de « patriotes ».

Le convoi s’était auparavant déplacé rapidement du sud de la Russie et on pensait qu’il se trouvait autour de la région de Lipetsk avant la fin de l’avance.

Les médias russes avaient montré des groupes de policiers tenant des positions de mitrailleuses à la frontière sud de Moscou.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

Prigozhin a affirmé que lui et ses troupes avaient atteint Rostov-sur-le-Don après avoir traversé la russe frontière de Ukraine et pris le contrôle de sites clés, y compris l’aérodrome.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:56

« Confusion et perplexité » en Russie



La ville abrite le quartier général militaire russe qui dirige les forces d’invasion en Ukraine.

Le groupe de mercenaires aurait également saisi des installations de défense dans la ville de Voronej, à environ 500 km au sud de Moscou.

L’armée russe a mené des « mesures de combat » dans la région de Voronej « dans le cadre de l’opération anti-terroriste », selon son gouverneur Alexander Gusev.

Les forces de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre de la Russie en Ukraine, réussissant à prendre la ville de Bakhmut où se sont déroulées les batailles les plus sanglantes et les plus longues.