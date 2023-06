Rébellion en Russie : les forces du chef mercenaire retournent en Ukraine

Un commandant mercenaire russe rebelle a déclaré samedi qu’il avait ordonné à ses troupes d’arrêter leur marche sur Moscou et de se retirer dans des camps de terrain en Ukraine, semblant désamorcer une crise qui s’aggravait dramatiquement et qui représentait le défi le plus important pour le président Vladimir Poutine au cours de ses plus de deux décennies au pouvoir. .

Moscou s’était préparée à l’arrivée des forces du groupe Wagner, une armée privée dirigée par Yevgeny Prigozhin qui combat aux côtés des troupes russes régulières en Ukraine, en érigeant des points de contrôle avec des véhicules blindés et des troupes à la périphérie sud de la ville. La Place Rouge a été fermée et le maire a exhorté les automobilistes à rester sur certaines routes.

Mais Prigozhin a annoncé que, alors que ses hommes n’étaient qu’à 200 kilomètres (120 miles) de Moscou, il avait décidé de les refouler pour éviter de « faire couler le sang russe ».

Il n’a pas précisé si le Kremlin avait répondu à sa demande d’évincer le ministre de la Défense Sergueï Choïgou. Il n’y a eu aucun commentaire immédiat du gouvernement de Poutine.

Le revirement fait suite à une déclaration du bureau du président biélorusse Alexandre Loukachenko disant qu’il avait négocié un accord avec Prigozhin après avoir discuté de la question avec Poutine. Prigozhin a accepté d’arrêter l’avancée dans un règlement proposé comprenant des garanties de sécurité pour les troupes de Wagner, a déclaré le bureau de Loukachenko, sans donner plus de détails.

Poutine avait promis de dures conséquences aux organisateurs du soulèvement armé mené par son ancien protégé, qui a fait sortir ses forces d’Ukraine, s’est emparé d’une installation militaire clé dans le sud de la Russie et s’est avancé vers Moscou.

Dans un discours télévisé à la nation, Poutine a qualifié la rébellion de « trahison » et de « trahison ».

« Tous ceux qui ont préparé la rébellion subiront un châtiment inévitable », a déclaré Poutine. « Les forces armées et d’autres agences gouvernementales ont reçu les ordres nécessaires. »

Il n’était pas immédiatement clair quelles concessions, le cas échéant, Poutine aurait pu faire à Prigozhin.

S’il acceptait l’éviction de Choïgou, Prigojine sortirait de la crise en grand vainqueur d’un coup porté à l’autorité de Poutine. Si Prigozhin abandonne cette demande, Poutine pourrait lui attribuer des contrats gouvernementaux plus lucratifs comme ceux sur lesquels il a bâti sa fortune.

Cependant, il serait gênant et politiquement dommageable pour Poutine de faire marche arrière après avoir qualifié Prigozhin de traître.

Certains observateurs ont émis l’hypothèse que Prigozhin pourrait faire des concessions telles que placer le groupe Wagner sous l’autorité fédérale, ou qu’il pourrait déplacer les activités de la force vers l’Afrique, où ses mercenaires ont été actifs ces dernières années.

Tôt samedi, l’armée privée de Prigozhin a semblé contrôler le quartier général militaire de Rostov-on-Don, une ville à 660 miles (plus de 1 000 kilomètres) au sud de Moscou, qui gère les opérations russes en Ukraine, a déclaré le ministère britannique de la Défense.

Une vidéo nocturne de la ville publiée sur les chaînes d’applications de messagerie russes montrait les troupes de Wagner s’apprêtant à se retirer, saluées par des cris de « merci ! » et « bien fait ! » dans une expression apparente de soulagement suite aux attentes d’une bataille sanglante. Des vidéos précédentes avaient montré des habitants criant aux mercenaires de Wagner de partir.

Les troupes et l’équipement de Wagner se trouvaient également dans la province de Lipetsk, à environ 360 kilomètres (225 miles) au sud de Moscou.

Les autorités ont déclaré un « régime antiterroriste » à Moscou et dans sa région environnante, renforçant la sécurité et restreignant certains mouvements. Dans la périphérie sud, les troupes ont érigé des points de contrôle, disposé des sacs de sable et installé des mitrailleuses. Les équipages ont creusé des tronçons d’autoroutes pour ralentir la marche.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a averti que la circulation pourrait être restreinte dans certaines parties de la capitale et a déclaré lundi jour chômé pour la plupart des habitants.

Les développements dramatiques sont survenus exactement 16 mois après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine, le plus grand conflit européen depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a tué des dizaines de milliers de personnes, déplacé des millions et réduit des villes en ruines.

Les Ukrainiens espéraient que les combats internes russes créeraient des opportunités pour son armée de reprendre le territoire saisi par les forces russes.

Ben Barry, chercheur principal pour la guerre terrestre à l’Institut international d’études stratégiques, a déclaré que même avec un accord, la position de Poutine a probablement été affaiblie et « ces événements auront été d’un grand réconfort pour le gouvernement ukrainien et l’armée ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a déclaré samedi soir, peu avant que Prigozhin n’annonce sa retraite, que la marche a révélé la faiblesse du Kremlin et « a montré à tous les bandits, mercenaires, oligarques russes » qu’il est facile de capturer des villes russes « et, probablement, des arsenaux ».

Passant au russe dans son discours vidéo quotidien, Zelenskyy a déclaré que « l’homme du Kremlin » avait « très peur ». Il a réitéré ses appels à l’Occident pour qu’il fournisse à l’Ukraine des avions de combat F-16 et des missiles balistiques tactiques ATACMS.

Le Service fédéral de sécurité russe, ou FSB, a appelé à l’arrestation de Prigozhin vendredi soir après avoir déclaré la rébellion armée. Il n’était pas clair si ces accusations seraient abandonnées.

Prigozhin avait juré plus tôt que ses combattants, dont il a dit qu’ils étaient au nombre de 25 000, ne se rendraient pas parce que « nous ne voulons pas que le pays vive dans la corruption, la tromperie et la bureaucratie ».

« Concernant la trahison de la patrie, le président s’est profondément trompé. Nous sommes des patriotes de notre patrie », a-t-il déclaré dans un message audio sur sa chaîne Telegram.

Il a posté une vidéo de lui-même au quartier général militaire de Rostov-on-Don et a affirmé que ses forces avaient pris le contrôle de l’aérodrome et d’autres installations militaires de la ville sans faire de morts ni même « un seul coup de feu ».

La rébellion est survenue alors que la Russie « livre la bataille la plus difficile pour son avenir », a déclaré Poutine, l’Occident imposant des sanctions à Moscou et armant l’Ukraine.

« Toute la machine militaire, économique et d’information de l’Occident est menée contre nous », a déclaré Poutine.

Les chaînes de télévision contrôlées par l’État ont mené leurs bulletins d’information avec la déclaration de Poutine et ont rapporté la situation tendue à Rostov-sur-le-Don. Les radiodiffuseurs ont également diffusé des déclarations de hauts responsables et législateurs russes exprimant leur soutien à Poutine, condamnant Prigozhin et l’exhortant à reculer.

L’homme fort tchétchène Ramzan Kadyrov, qui dans le passé s’est rangé du côté de Prigozhin dans ses critiques de l’armée russe, a également exprimé son soutien à « chaque mot » de Poutine.

« La mutinerie doit être réprimée », a déclaré Kadyrov.

Les troupes de Wagner ont joué un rôle crucial dans la guerre d’Ukraine, capturant la ville orientale de Bakhmut, une zone où les batailles les plus sanglantes et les plus longues ont eu lieu. Mais Prigozhin a de plus en plus critiqué la haute direction militaire, l’accusant d’incompétence et d’affamer ses troupes de munitions.

En annonçant la rébellion, Prigozhin a accusé les forces russes d’avoir attaqué les camps de Wagner en Ukraine avec des roquettes, des hélicoptères de combat et de l’artillerie, tuant « un grand nombre de nos camarades ».

Prigozhin a allégué que le général Valery Gerasimov, chef d’état-major général, avait ordonné les attaques à la suite d’une réunion avec Choïgou au cours de laquelle ils avaient décidé de détruire l’entrepreneur militaire.

Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps.

Prigozhin, 62 ans, ancien condamné, entretient des liens de longue date avec Poutine et a remporté de lucratifs contrats de restauration au Kremlin qui lui ont valu le surnom de « chef de Poutine ».

Il a attiré l’attention aux États-Unis lorsque lui et une douzaine d’autres ressortissants russes ont été accusés d’avoir mené une campagne secrète sur les réseaux sociaux visant à fomenter la discorde avant la victoire de Donald Trump à l’élection présidentielle de 2016. Wagner a envoyé des sous-traitants militaires en Libye, en Syrie, dans plusieurs pays africains et éventuellement en Ukraine.

Même avec la confrontation apparemment désamorcée, elle semblait susceptible d’entraver davantage l’effort de guerre de Moscou en Ukraine, alors que les forces de Kiev sondaient les défenses russes dans les premières étapes d’une contre-offensive.

Orysia Lutsevych, responsable du Forum ukrainien du groupe de réflexion Chatham House à Londres, a déclaré que les combats internes pourraient créer de la confusion et une division potentielle entre les forces militaires russes.

« Les troupes russes en Ukraine pourraient bien maintenant opérer dans le vide, sans instructions militaires claires, et des doutes quant à qui obéir et suivre », a déclaré Lutsevych. « Cela crée une opportunité militaire unique et sans précédent pour l’armée ukrainienne ».

Les pays occidentaux ont suivi de près l’évolution de la situation. Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu avec ses homologues des autres pays du G7 et le représentant des affaires étrangères de l’Union européenne, a déclaré son porte-parole, ajoutant que Blinken « a réitéré que le soutien des États-Unis à l’Ukraine ne changera pas ».



Dans un tweet samedi matinla ministre canadienne des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a déclaré que les ministres des Affaires étrangères du G7 avaient tenu un appel pour discuter des développements du jour au lendemain en Russie.

« Nous continuons de surveiller de près la situation. Si vous êtes un ressortissant canadien en Russie, veuillez respecter nos conseils aux voyageurs et nos consignes de sécurité », a déclaré Joly.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont tenu un appel ce matin pour discuter des développements du jour au lendemain en Russie. Nous continuons de suivre de près la situation. Si vous êtes un ressortissant canadien en Russie, veuillez respecter nos conseils aux voyageurs et nos consignes de sécurité. — Mélanie Joly (@melaniejoly) 24 juin 2023



Le premier ministre Justin Trudeau a également tweeté: « J’ai été informé des événements qui se déroulent en Russie. L’Incident Response Group se réunira aujourd’hui pour discuter des derniers développements. Nous sommes en contact avec nos alliés et continuerons à suivre la situation de près. »

J’ai été informé des événements qui se déroulent en Russie. Le groupe de réponse aux incidents se réunira aujourd’hui pour discuter des derniers développements. Nous sommes en contact avec nos alliés et continuerons de suivre la situation de près. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 24 juin 2023

La Lettonie et l’Estonie, deux pays de l’OTAN qui bordent la Russie, ont déclaré qu’ils renforçaient la sécurité à leurs frontières.

Le Kremlin a déclaré que Poutine s’était entretenu par téléphone avec les dirigeants de la Turquie, de la Biélorussie, du Kazakhstan et de l’Ouzbékistan au sujet des événements.

Bien qu’il y ait eu des spéculations selon lesquelles Poutine aurait quitté Moscou, son porte-parole Dmitri Peskov l’a démenti.



——



L’écrivain d’Associated Press Danica Kirka à Londres a contribué.