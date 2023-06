Rébellion en Russie : la mutinerie avortée de Wagner brise le mythe selon lequel Poutine est infaillible | Nouvelles du monde

Au fur et à mesure des mutineries, la marche des mercenaires sur Moscou était anti-climatique, mais l’histoire se souviendra probablement du 24 juin comme du moment où l’emprise de Vladimir Poutine sur le pouvoir a commencé à s’effondrer.

Le président russe, l’air ébranlé, a été contraint de faire une déclaration télévisée pour faire rage contre ce qu’il a appelé un acte de trahison et menacer de punir sévèrement les auteurs.

Mais le Kremlin passe alors une sorte de pacte avec le chef de l’armée privée wagnérienne alors que ses hommes se trouvent à peine à 100 milles des portes de Moscou.

Il a vu Evgueni Prigojine dégagé de toute accusation criminelle et reçu un laissez-passer aller simple pour la Biélorussie voisinelaissant l’homme fort de la Russie toujours en poste mais visiblement affaibli.

Bien sûr, il cherchera à profiter de ce moment de vulnérabilité maximale pour réprimer toujours plus durement la dissidence et imposer son régime autoritaire.

Pourtant, les dernières 24 heures ont brisé le mythe selon lequel le dirigeant russe – la force dominante dans son pays depuis 23 ans – est infaillible aux yeux de ses alliés comme de ses ennemis.

Cela compte à un moment où Poutine doit déjà défier la gravité en défendant son invasion de l’Ukraine comme une guerre juste dans l’intérêt national, alors même qu’il perd des dizaines de milliers de soldats, dépense d’énormes quantités de puissance de feu et que son pays est sous le choc des sanctions mondiales.

Quel revirement pour un président qui pensait que Ukraine la guerre serait gagnée en quelques jours.

Au lieu de cela, près d’un an et demi plus tard, c’est son autorité qui est mise en doute, tandis que les forces ukrainiennes, appuyées par des armes occidentales, poursuivent une contre-offensive contre ses troupes.

Poutine s’est non seulement trompé sur l’Ukraine, mais aussi sur son éducation envers Prigozhin et ses mercenaires.

Le groupe Wagner, ses rangs renforcés par des milliers de condamnés, a obtenu l’autorisation de déferler dans l’est de l’Ukraine alors que les forces conventionnelles russes s’effondraient.

Le président a également donné à Prigozhin la liberté de lancer des tirades verbales contre le chef des forces armées russes, le général Valeriy Gerasimov, et Sergei Shoigu, le ministre russe de la Défense – une cible particulière pour la colère du patron de Wagner.

Ses insultes au sujet de leur incompétence à diriger l’effort de guerre auraient vu n’importe quel autre Russe être emprisonné pour avoir enfreint les règles strictes du pays concernant la critique de l’opération militaire spéciale en Ukraine.

Mais Prigozhin n’a pas été touché et s’est de plus en plus enhardi.

L’intention de Poutine avait apparemment été de dresser les factions rivales les unes contre les autres, en veillant à ce que ni ses chefs militaires ni son chef mercenaire ne deviennent assez puissants pour constituer une menace pour l’autorité du président.

C’est une tactique de diviser pour régner qui a défini son temps au pouvoir et – jusqu’à présent – s’est avérée efficace.

Mais ensuite, Prigozhin, dans une série de messages audio publiés sur les réseaux sociaux vendredi, est allé au-delà de l’éviscération de l’armée russe pour remettre en question l’ensemble des prémisses de la guerre du président.

C’était un coup direct à l’autorité de Poutine qui allait bien au-delà des mots.

Soudain, les combattants de Wagner ont traversé la frontière de l’Ukraine vers Russie pour s’emparer de la ville tentaculaire de Rostov-sur-le-Don, plaque tournante de l’effort de guerre, et se diriger vers Moscou.

Que la mutinerie ait finalement échoué n’a presque aucune importance.

La clé est que cela s’est produit dans un pays où le désordre est interdit.

Il est beaucoup trop tôt pour écrire la nécrologie politique de Poutine.

Il a toujours les forces de sécurité toutes puissantes à ses côtés, tandis que les chaînes de télévision et les journaux d’État restent obéissants et flatteurs.

Mais il ne fait aucun doute que les événements de ce week-end ont révélé des fissures au cœur du Kremlin dans le contrecoup ultime et auto-infligé de la guerre en Ukraine.