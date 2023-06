Rébellion en Russie : comment s’est déroulée la révolte du groupe Wagner | Nouvelles du monde

Le groupe Wagner a organisé une rébellion en Russie, dans ce qui a été le plus grand défi national à Vladimir Poutine depuis qu’il a pris le pouvoir.

Les mercenaires russes ont déferlé sur la majeure partie du chemin vers Moscou avant que leur chef Yevgeny Prigozhin n’annule l’avance et ne leur ordonne de faire demi-tour pour « éviter l’effusion de sang ».

Voici comment s’est déroulée l’une des journées les plus dramatiques de l’histoire récente de la Russie.

Vendredi

Evgueni Prigojinele patron du groupe Wagner, publie une vidéo intensifiant sa querelle avec la Russie hauts gradés militaires et rejette pour la première fois la principale justification de Vladimir Poutine pour envahir Ukraine.

Dans une série d’enregistrements audio publiés sur Telegram, l’homme connu sous le nom de « chef de Poutine » déclare que le « mal » des dirigeants militaires russes « doit être arrêté » et que ses mercenaires « marcheront pour la justice » contre l’armée russe.

Le service de sécurité russe du FSB répond en ouvrant une enquête pénale contre Prigozhin, affirmant qu’il a appelé à une « mutinerie armée ».

Le commandant adjoint de la campagne russe en Ukraine, le général Sergei Surovikin, exhorte Wagner à renoncer à son opposition à la direction militaire et à retourner dans ses bases.

Samedi

Prigozhin dit que ses hommes ont traversé la frontière entre l’Ukraine et la Russie et sont prêts à aller « jusqu’au bout » contre

l’armée russe.

Les combattants de Wagner entrent dans la ville de Rostov, dans le sud de la Russie.

La Maison Blanche annonce qu’elle surveille la situation et consultera ses alliés et partenaires sur les développements.

Le gouverneur de l’oblast de Rostov dit aux habitants de rester calmes et de rester à l’intérieur car il devient clair que les forces de Wagner ont pris le contrôle de la ville de Rostov.

Le ministère russe de la Défense appelle les combattants de Wagner à abandonner Prigozhin, affirmant qu’ils ont été « trompés et entraînés dans une aventure criminelle ».

Une source de sécurité russe affirme que les mercenaires Wagner ont pris le contrôle de toutes les installations militaires de la ville de Voronej, à environ 300 miles au sud de Moscou.

Poutine fait une allocution télévisée jurant d’écraser ce qu’il appelle une mutinerie armée. Il accuse Prigozhin de « trahison » et d’un « coup de poignard dans le dos ».

Le dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, un proche allié de Poutine, a déclaré que ses forces étaient prêtes à aider à réprimer la rébellion en utilisant des méthodes dures si nécessaire.

Les gouvernements européens, dont la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne et l’Italie, publient tous des déclarations indiquant qu’ils surveillent de près les développements en Russie.

Des hélicoptères militaires russes ouvrent le feu sur un convoi de mercenaires rebelles déjà à plus de la moitié du chemin de Moscou dans une avancée fulgurante après avoir pris Rostov pendant la nuit.

Volodymyr Zelensky dit que « la faiblesse de la Russie est évidente » et que plus longtemps Moscou gardera ses troupes et ses mercenaires en Ukraine, plus le chaos sera invité chez lui.

Sergei Naryshkin, le chef du service de renseignement étranger russe SVR, dit qu’il est clair que la tentative de Prigozhin de déstabiliser la société et de déclencher une guerre civile fratricide a échoué.

Les soldats de Moscou ont installé une position de mitrailleuse à l’extrémité sud-ouest de la capitale, des photographies montrent également des policiers armés se rassemblant au point où l’autoroute M4 – sur laquelle se déplacent des mercenaires de Wagner – atteint la capitale russe.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’entretient par téléphone avec Poutine et l’exhorte à agir avec bon sens. La Biélorussie publie une déclaration réaffirmant sa position pro-russe.

La Maison Blanche a déclaré que Joe Biden s’était entretenu avec les dirigeants français, allemand et britannique et qu’ils avaient réaffirmé leur soutien à l’Ukraine. Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken dit également s’être entretenu avec les ministres des affaires étrangères du G7 et le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères.

Poutine signe une loi autorisant des détentions de 30 jours pour avoir enfreint la loi martiale dans les endroits où elle a été imposée, le

Rapports de l’agence de presse RIA.

Les mercenaires wagnériens se voient promettre une amnistie s’ils déposent les armes « mais ils doivent le faire vite », rapporte l’agence de presse TASS, selon l’homme politique Pavel Krasheninnikov.

Le ministère russe des Affaires étrangères publie une déclaration mettant en garde les pays occidentaux contre l’utilisation de la mutinerie du groupe Wagner « pour atteindre leurs objectifs russophobes ».

Le bureau du président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré avoir négocié un accord avec Prigozhin qui a accepté de désamorcer la situation.

Prigozhin dit qu’il a ordonné à ses combattants avançant sur Moscou en convoi de faire demi-tour et de retourner à leurs bases pour éviter l’effusion de sang. Il est convenu qu’il ne sera pas poursuivi pour la tentative de coup d’État et qu’il quittera la Russie pour la Biélorussie.

Les images montrent les troupes de Prigozhin et Wagner acclamées alors qu’elles quittent Rostov.