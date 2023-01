Rebelles yéménites et saoudiens en pourparlers en coulisses pour maintenir la trêve

LE CAIRE (AP) – Au milieu de la plus longue pause des combats au Yémen – plus de neuf mois – l’Arabie saoudite et son rival, les rebelles houthis soutenus par l’Iran, ont relancé les pourparlers en coulisses, dans l’espoir de renforcer le cessez-le-feu informel et de mettre en place une voie pour une fin négociée à la longue guerre civile, selon des responsables yéménites, saoudiens et onusiens.

Le calme est fragile, sans cessez-le-feu officiel en place depuis la fin d’une trêve négociée par l’ONU en octobre. Il a été ébranlé par les attaques des Houthis contre les installations pétrolières et la rhétorique enflammée du gouvernement yéménite internationalement reconnu, allié à l’Arabie saoudite, qui se plaint d’avoir été jusqu’à présent exclu des pourparlers. L’absence de progrès pourrait conduire à un effondrement et à une reprise des combats tous azimuts.

Mais toutes les parties semblent chercher une solution après huit ans d’une guerre qui a tué plus de 150 000 personnes, fragmenté le Yémen et conduit le pays le plus pauvre du monde arabe à l’effondrement et à la quasi-famine dans l’une des pires crises humanitaires au monde. L’Arabie saoudite a redémarré les échanges indirects avec les Houthis en septembre, lorsqu’il est devenu clair que la trêve négociée par l’ONU ne serait pas renouvelée. Oman a agi en tant qu’intermédiaire.

“C’est une opportunité de mettre fin à la guerre”, a déclaré un responsable de l’ONU, “s’ils négocient de bonne foi et que les pourparlers incluent d’autres acteurs yéménites”. Comme d’autres responsables, le responsable de l’ONU s’est exprimé sous couvert d’anonymat en raison de la fragilité des pourparlers.

Un diplomate saoudien a déclaré que son pays avait demandé à la Chine et à la Russie de faire pression sur l’Iran et les Houthis pour éviter les escalades. L’Iran, qui a été régulièrement informé des pourparlers des Houthis et des Omanais, a jusqu’à présent soutenu la trêve non déclarée, a déclaré le diplomate.

La guerre du Yémen a commencé lorsque les Houthis sont descendus de leurs bastions du nord du Yémen et ont pris la capitale de Sanaa en 2014, forçant le gouvernement internationalement reconnu à fuir vers le sud puis à s’exiler en Arabie saoudite.

L’Arabie saoudite est entrée en guerre en 2015, à la tête d’une confrontation militaire avec les Émirats arabes unis et d’autres pays arabes. La coalition, soutenue par les États-Unis, a mené une campagne de bombardements destructeurs et soutient les forces gouvernementales et les milices dans le sud. Le conflit est devenu une guerre par procuration entre les ennemis régionaux, l’Arabie saoudite et l’Iran.

Aucune des deux parties n’a fait de gains territoriaux depuis des années. Les Houthis maintiennent leur emprise sur le nord, Sanaa et une grande partie de l’ouest fortement peuplé. Le gouvernement et les milices détiennent le sud et l’est, y compris les zones centrales clés avec la plupart des réserves de pétrole du Yémen.

La guerre a saigné au-delà des frontières du Yémen, les Houthis attaquant l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis avec des missiles balistiques et des drones chargés d’explosifs. Les rebelles ont également attaqué des navires dans la mer Rouge. Ils ont utilisé des armes provenant des stocks qu’ils ont saisis à Sanaa et des armes fournies par l’Iran, selon des experts indépendants et de l’ONU et des nations occidentales.

L’Arabie saoudite et les Houthis ont mené des négociations indirectes dans le passé, principalement pour des échanges de prisonniers ou des cessez-le-feu sporadiques.

Les pourparlers les plus ambitieux, en 2019, ont permis d’arrêter l’avancée du gouvernement sur le port de Hodeida, tenu par les Houthis, sur la mer Rouge. Mais les responsables saoudiens ont accusé les rebelles d’utiliser une trêve non déclarée pour faire des gains territoriaux et avancer sur la ville prisée de Marib, tenue par le gouvernement. Une bataille de plusieurs mois pour Marib s’en est suivie, au cours de laquelle les Houthis ont subi d’énormes pertes et ont finalement été repoussés fin 2021.

L’ONU a négocié une trêve plus formelle qui a commencé en avril 2022 et a été prolongée à deux reprises. Il s’est épuisé en octobre. Les attaques des Houthis contre les installations pétrolières dans les zones contrôlées par le gouvernement ont été la perturbation la plus importante de ces derniers mois, mais jusqu’à présent, les parties belligérantes n’ont pas repris les combats à part entière.

« Une escalade serait coûteuse sur tous les fronts », a déclaré un responsable du gouvernement yéménite. Pourtant, “tout se prépare pour le prochain cycle (de guerre) si les efforts de l’ONU et les pourparlers entre l’Arabie saoudite et les Houthis échouent”.

L’un des problèmes est que les tentatives passées de résolution ont été entravées par les intérêts conflictuels des puissances impliquées dans la guerre – l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Iran, a déclaré Abdel-Bari Taher, commentateur yéménite et ancien chef du Syndicat des journalistes.

« Ces pourparlers ne mèneront pas à des conclusions concrètes s’ils n’incluent pas toutes les parties yéménites dans le processus », a déclaré Taher.

Le négociateur en chef des Houthis, Mohammed Abdul-Salam, a déclaré que les visites à Sanaa de responsables omanais montraient le sérieux des Houthis. La visite la plus récente s’est terminée dimanche.

“Il y a des concessions mutuelles avec d’autres parties”, a-t-il déclaré, faisant apparemment référence à l’Arabie saoudite.

Le royaume a élaboré une feuille de route progressive pour un règlement, qui a été soutenue par les États-Unis et les Nations Unies, a déclaré le responsable de l’ONU. Dans ce document, la coalition fait un certain nombre de promesses clés, notamment de rouvrir davantage l’aéroport de Sanaa et d’assouplir le blocus sur Hodeida, a déclaré le responsable.

Les Houthis exigent que la coalition paie les salaires de tous les employés de l’État – y compris les militaires – à partir des revenus du pétrole et du gaz, ainsi que l’ouverture de tous les aéroports et ports sous contrôle Houthi. Un responsable houthi impliqué dans les délibérations a déclaré que les Saoudiens avaient promis de payer les salaires.

Le diplomate saoudien a toutefois déclaré que le paiement des salaires militaires était conditionné à l’acceptation par les Houthis de garanties de sécurité, y compris une zone tampon avec des zones tenues par les Houthis le long de la frontière yéménite-saoudienne. Les Houthis devraient également lever leur blocus sur Taiz, la troisième plus grande ville du Yémen, a-t-il déclaré.

Les Saoudiens veulent également que les Houthis s’engagent à se joindre aux pourparlers officiels avec d’autres parties prenantes yéménites, a déclaré le diplomate.

Le responsable houthi a déclaré que son camp n’avait pas accepté certaines parties de la proposition saoudienne, en particulier les garanties de sécurité, et refusait la reprise des exportations de pétrole depuis les zones contrôlées par le gouvernement sans payer les salaires. Les Houthis ont proposé une répartition des revenus pétroliers selon un budget d’avant-guerre, a déclaré le responsable. Cela signifie que les zones tenues par les Houthis reçoivent jusqu’à 80 % des revenus puisqu’elles sont les plus peuplées, selon le responsable.

Le diplomate saoudien a déclaré que les deux parties travaillaient avec des responsables omanais pour développer la proposition afin qu’elle soit “plus satisfaisante pour toutes les parties”, y compris les autres parties yéménites.

Tout cela a laissé le gouvernement internationalement reconnu sans voix, a déclaré un responsable du gouvernement yéménite. Il a déclaré que le conseil présidentiel du gouvernement craignait que l’Arabie saoudite “ne fasse des concessions inacceptables” pour parvenir à un accord.

Mais l’alliance yéménite anti-Houthi reste déchirée par des divisions internes, il y a donc peu de marge de manœuvre.

“Nous n’avons pas d’autre choix que d’attendre et de voir la conclusion de ces négociations”, a déclaré le responsable.

Samy Magdy, Associated Press