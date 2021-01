Rebel Wilson a révélé qu’elle avait eu des problèmes pendant le tournage de Straight Talking de Ant Middleton au Mexique.

La star des demoiselles d’honneur, 40 ans, a souffert de douleurs aux côtes brutales après avoir été assommée par une « vague anormale ».

L’actrice australienne s’est retrouvée en eau profonde tandis que l’ancien officier de SBS Ant poussait à ses limites en trois jours.

Mais alors que Rebel a pu faire face aux dures demandes d’Ant, c’est un sac à main errant qui a blessé la star hollywoodienne.

«Nous avons fait toutes ces choses folles dans la série comme nager avec les requins, faire de l’équitation et conduire des poussettes dans les dunes, mais le lendemain de la fin du tournage, je suis allée à la plage pour faire des photos ‘chaudes’ pour Instagram», se souvient-elle dans Graham de ce soir. Norton Show.

«Une vague anormale est venue et nous a jetés, nous et le sac à main de mon ami, dans l’océan.







«J’ai couru comme Baywatch pour sauver le sac et j’ai été frappé contre les rochers, me frôlant le bras et me blessant brutalement les côtes.

«J’ai fait toutes ces choses dangereuses avec Ant et un voyage à la plage a été ma chute.

Levant le couvercle sur son expérience sauvage avec la star de SAS Who Dares Win, Rebel a révélé qu’elle n’avait aucune idée des compétences d’interrogatoire d’Ant.







L’humoriste dit à l’animateur Graham qu’elle n’a été informée par les producteurs que quelques heures avant le début du tournage.

«Je n’en savais rien. Ils ne me l’ont dit que lorsque je suis entré dans la nature mexicaine.

«Je ne sais pas quels secrets j’ai dû abandonner, mais je suis tout de même assez franc, donc il n’a pas eu à serrer si fort.







«J’étais partant pour l’aventure et j’ai découvert l’interrogatoire et toutes les choses dangereuses plus tard.

Ant, qui est surtout connu comme l’hôte de SAS: Who Dares Wins, a interviewé l’actrice au Mexique pour le deuxième spectacle de sa série Straight Talking, qui le voit sortir les célébrités de leur zone de confort.

L’année dernière, il s’est rendu dans le désert namibien avec Liam Payne de One Direction.

Ant Middleton & Rebel Wilson: Straight Talking est diffusé le 14 janvier à 21h sur Sky One