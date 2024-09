Rebel Wilson serre les lèvres avec Ramona Agruma lors d’un mariage privé en Italie

Wilson rebelle Le mariage de avait l’air parfait… avec elle et sa désormais épouse Ramona Agruma portant des robes de mariée assorties – et ayant l’air totalement ravies alors qu’elles se penchaient pour s’embrasser.

L’actrice et sa flamme fashionista se sont mariées samedi en Sardaigne, ont initialement indiqué des sources. Personnes … et maintenant il y a des photos du moment où les deux se sont penchés pour le premier baiser officiel du mariage.

Les deux se tiennent la main sur la photo… se penchant pour un moment digne d’une photo – des fleurs dans chacun de leurs cheveux et des robes blanches gonflées.

Le duo dynamique se regarde dans les yeux… et Rebel montre ses blancs nacrés alors qu’ils se tiennent devant l’autel.

Rebel a accueilli sa fille, Roycevia une maternité de substitution entre l’annonce de sa relation et leurs fiançailles… et Ramona a servi d’autre parent pour Royce.