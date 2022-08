Rebel Wilson Rocks Black Sports Bra, Leggings to Gym in LA: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : SL, Terma / BACKGRID

Après sa tournée européenne estivale romantique avec sa nouvelle petite amie Ramona Agruma, Rebelle Wilson a été vu en train de se rendre au gymnase ! La Demoiselles d’honneur L’acteur, 42 ans, est apparu sur des photos dans le quartier chic de Los Feliz, Los Angeles, portant des leggings noirs élégants et un soutien-gorge de sport assorti alors qu’elle se dirigeait vers une salle de sport locale le mardi 9 août. Rebel portait également une visière noire et a terminé le look avec des couleurs vives. baskets roses et une paire d’Airpods.

Plus à propos Rebelle Wilson

Rebel fait la fête depuis qu’elle a annoncé sa nouvelle relation avec Ramona via Instagram le 9 juin. On les a vus se blottir à Paris, en Italie, en Islande et en Turquie pendant l’été. Leurs activités pendant le long voyage éclair comprenaient la navigation de plaisance, des promenades en hélicoptère et un certain nombre de dîners romantiques.

Le couple rayonnant a été photographié alors qu’il assistait à un événement le lundi 8 août, dans une nouvelle photo publiée pour les 11,3 millions d’abonnés Instagram de Rebel. « Nuit au Malibu ! Félicitations @benstiller pour votre nouveau spectacle exquis Rupture!” Rebel a sous-titré une photo avec Ramona et Ben Stiller, hochant intelligemment la tête à son emblématique Nuit au musée films.

Rebel Wilson: Photos de la star de “Pitch Perfect” alors qu’elle fait ses débuts avec une nouvelle petite amie pendant le mois de la fierté

La Parfait L’apparition publique de l’actrice avec Ramona de retour à la maison renforce leur relation déjà solide. En fait, une source nous a dit en juillet que le couple ne faisait que se rapprocher – et envisageait même de fonder une famille ensemble. “Rebel a commencé son voyage de fertilité toute seule, c’est à quel point elle tient à devenir mère, mais elle est ravie d’avoir trouvé un partenaire qui veut la même chose”, a déclaré une source proche de l’actrice. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT le mois dernier. “Rebel est une personne tellement attentionnée, elle adore prendre soin des gens, tout le monde dit à quel point elle sera une maman formidable.”

Et une source nous a dit dans des commentaires séparés qu’ils étaient “inséparables”. “Rebel et Ramona ont passé plusieurs vacances ensemble, mais c’est leur première escapade depuis la sortie de Rebel, donc c’est assez spécial pour elle”, a déclaré un copain EXCLUSIVEMENT à HollywoodLife dans un rapport du 6 juillet. “Elle sait qu’elle a pris la bonne décision et est submergée par l’amour et le soutien qu’elle a reçus de tout le monde. Rebel est profondément amoureuse de Ramona, et elle sait qu’elle ressent la même chose. Rebel ne se voit pas avec quelqu’un d’autre et elle croit vraiment qu’elle est son âme sœur.