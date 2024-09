Rebel Wilson révèle qu’elle connaissait son avenir de réalisatrice

Le Deb C’est le premier film de Rebel Wilson en tant que réalisatrice, et l’actrice dit qu’elle a toujours su qu’une comédie musicale serait son premier film en tant que réalisatrice.

Avant la première du film au Festival international du film de Toronto 2024, L’agitation La star a déclaré : « En fait, cela ne pouvait être qu’une comédie musicale, je pense, en raison de la quantité de travail, de passion et d’amour qu’il faut y mettre, je pense que pour moi, cela ne pouvait être qu’une comédie musicale. »

Se souvenant du moment où elle est tombée amoureuse du genre, Rebel a déclaré Personnes« C’est une histoire un peu longue », ajoute-t-il, « mais nos chiens étaient les stars de ma famille et notre chien avait auditionné pour une comédie musicale intitulée 42nd Street. »

« Et le chien s’est rendu aux rappels et était censé courir vers l’actrice sur commande. »

Mais, au contraire, le chiot s’est soulagé sur scène, et « nous n’avons pas obtenu le poste », se souvient-elle.

En fin de compte, c’est l’animal de compagnie qui a remporté le rôle et le Oreille absolue Un ancien élève a raconté qu’il s’était assis dans le public de la production de la 42e rue pour voir la performance de l’animal.

« C’est en allant là-bas, a déclaré la femme de 44 ans, qu’elle s’est rapprochée du genre. Et donc, en tant que jeune fille de 14 ans, en pleine puberté, sans aucune place dans le monde, traversant une période difficile au lycée et tout ça. »

« J’ai vu cette comédie musicale — ces chants, ces danses, cette joie, cette lumière et cette splendeur — et depuis, j’adore les comédies musicales. »

« J’ai donc pensé que pour me retirer du monde du cinéma pendant un certain temps et réaliser un film, il fallait que ce soit une comédie musicale », a-t-elle poursuivi. « Et je pensais qu’il fallait que ce soit australien, parce que c’est très authentique pour moi et mon passé. D’où le nom The Deb. »