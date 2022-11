Rebel Wilson révèle la signification du nom de sa fille nouveau-née, la connexion avec la reine Elizabeth

Rebel Wilson a partagé mardi la signification du nom de sa fille nouveau-née Royce Lillian Elizabeth.

L’actrice de 42 ans a révélé la nouvelle de la naissance de sa fille via une mère porteuse plus tôt cette semaine, la décrivant comme un “magnifique miracle”.

“Je suis prête à donner à la petite Roycie tout l’amour imaginable. J’apprends vite… beaucoup de respect à toutes les mamans ! Fière d’être dans votre club”, a-t-elle écrit sur Instagram après avoir remercié sa mère porteuse.

À propos de son choix de nom, la star de “Pitch Perfect” a déclaré au magazine People : “Je voulais un nom original commençant par la lettre R et j’ai donc finalement atterri sur celui-là.”

REBEL WILSON ANNONCE UN BÉBÉ VIA UNE SUBSTITUTION

Les deuxièmes prénoms de sa fille sont “portés par des femmes de ma famille que j’admire”, a-t-elle déclaré. “Elizabeth, qui est aussi mon deuxième prénom, [was] après feu la reine.”

La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre à 96 ans. Wilson est originaire d’Australie, qui fait partie du Commonwealth britannique.

La femme de 42 ans a déclaré à People dans une interview précédente qu’elle avait reçu la “terrible” nouvelle lors du tournage d’un film il y a quelques années que “tous mes œufs récoltés jusque-là n’avaient pas survécu à la décongélation”.

Elle a appelé le tournage de “L’amande et l’hippocampe”, dans lequel elle a joué une femme qui lutte pour rester avec un mari qui a subi une lésion cérébrale traumatique tout en voulant avoir un bébé “émotionnel”.

“Tout cela a joué dans ma performance”, a-t-elle déclaré.

En 2020, Wilson a déclaré une “année de santé” et un objectif de perdre 80 livres inspiré par son souhait d’avoir un bébé. Elle a dit à People que son médecin lui avait dit qu’elle aurait de meilleures chances si elle perdait du poids.

“J’adorerais fonder une famille”, a-t-elle déclaré à l’époque. “Je me lance seule pour le moment à cause de l’horloge biologique. Si je rencontre la bonne personne, tant mieux, et elle pourra s’intégrer à Quoiqu’il arrive.”

En juin, elle a révélé qu’elle était en couple avec la créatrice Ramona Agruma, qui vient d’organiser sa baby shower.