Rebel Wilson avait l’air heureuse en amour alors qu’elle s’essayait au polo aux côtés de son nouveau copain l’héritier brasseur, Jacob Busch.

L’actrice de Pitch Perfect, 40 ans, avait l’air chic sans effort sur son cheval alezan alors qu’elle maniait habilement le maillet de polo.

Rebel portait un joli pull en mohair blanc cassé, avec de minuscules pompons, sur un jean bleu et des bottes en cuir noir à hauteur des genoux.

Elle a complété le look avec une écharpe noire Louis Vuitton et un casque rose, tout en portant ses longs cheveux blonds en vagues naturelles sur ses épaules.







(Image: GoffPhotos.com)



L’actrice australienne rayonnait alors qu’elle chevauchait avec son nouveau petit ami, qui a opté pour un look de polo plus traditionnel avec un haut bleu marine et un pantalon d’équitation crème.

Le nouveau couple a à peine pu se tenir la main pendant leurs vacances d’hiver dans la célèbre station de ski d’Aspen.

Ils ont été vus en train de se mettre à l'aise lors de l'événement de polo sur invitation VIP après avoir rendu public leur relation en septembre sur Instagram, puis fait leurs débuts sur le tapis rouge au Gala Planetary Health à Monaco.







(Image: GoffPhotos.com)









(Image: GoffPhotos.com)



Jacob est l’héritier de la brasserie Anheuser-Busch et dont la famille est estimée à environ 13,4 milliards de dollars (9,6 milliards de livres sterling).

Le couple a partagé d’adorables photos d’eux-mêmes aimés alors qu’ils se dirigent vers des vacances glamour à travers le monde.

En octobre, ils se sont envolés pour un voyage romantique au Mexique, où Rebel a pris son petit ami dans de nombreuses photos seins nus et les a gracieusement partagés avec ses 9,4 millions d’abonnés Instagram.

Cela a été une grande année pour Rebel qui a surnommé 2020 son «année de santé», ce qui l’a vue mettre son parcours de remise en forme au premier plan de son 2020.







(Image: Rebel Wilson / Instagram)











La star de N’est-ce pas romantique a perdu plus de 40 livres cette année et a atteint son poids cible de 75 kg un mois plus tôt.

Elle a franchement partagé son parcours de santé avec ses fans, y compris un récent flux de questions-réponses en direct sur Instagram où un abonné a profité de l’occasion pour lui poser des questions sur Jacob.

« Quelqu’un me demande si ‘le mec sexy sur votre Instagram est votre petit-ami' », a-t-elle dit pendant la diffusion en direct avant de répondre, « oui, c’est correct. »

«C’est une personne très privée, donc je n’aime pas trop en donner dans ce département.

« Mais je dirai que nous sommes sortis ensemble avant que je ne commence ce voyage de santé, ainsi que maintenant. »

Rebel a ajouté: « Cela va pour vous montrer, mesdames: vous n’avez pas besoin d’avoir une certaine taille pour avoir un petit ami. »