Rebel Wilson poursuit les producteurs de Deb pour vol et inconduite sexuelle

Rebel Wilson contre-attaque La Déb les producteurs Amanda Ghost, Cameron Gregor et Vince Holden, les accusant d’un « schéma troublant » de « vol, d’intimidation et d’inconduite sexuelle ».

La plainte croisée intervient des mois après que Ghost, Gregor et Holden ont poursuivi Wilson pour diffamation en juillet après qu’elle les ait initialement accusés de harcèlement sexuel et de détournement de fonds dans une vidéo Instagram. Le trio de producteurs a allégué dans leur procès que Wilson avait menti en tentant de sortir son film. La Déb – que Wilson a réalisé, produit et joué – au Festival international du film de Toronto 2024, et a également obtenu un crédit d’écriture pour le film.

La nouvelle poursuite de Wilson allègue que Ghost harcelait sexuellement l’actrice principale du film, Charlotte MacInnes, et « forçait MacInnes à vivre dans son appartement-terrasse de Bondi Beach avec elle », où « Ghost prenait une douche et un bain avec MacInnes ». Il a également affirmé que « Ghost a été entendu faire des remarques ouvertement sexuelles à MacInnes sur le tournage ».

Dans une déclaration à Le journaliste hollywoodienMacInnes a déclaré : « Il n’y a aucune vérité dans les allégations faites à mon sujet. J’ai fait une déclaration à l’équipe du film lorsque cela a été dit pour la première fois en septembre 2023, et je le répète maintenant pour tirer un trait sur cela. Faire de fausses accusations porte atteinte aux vraies victimes, et je ne ferai pas l’objet d’un récit fabriqué.»

Dans le procès de Wilson, Ghost, Gregor et Holden sont également accusés d’avoir comploté pour gonfler le budget du film et empocher les fonds excédentaires, selon la plainte. La poursuite indique qu’ils « ont détourné 900 000 dollars australiens du budget du film pour les partager entre eux ».

Lorsque Wilson a rapporté les allégations au producteur exécutif Danny Cohen, qu’il aurait ignorées, selon la poursuite, c’est à ce moment-là que le trio de producteurs « a orchestré une campagne de représailles malveillantes et inflexibles dirigée contre elle ».

Wilson a affirmé que les menaces et les tactiques d’intimidation persistantes l’avaient amenée à embaucher « des agents de sécurité personnels sur le plateau de tournage ». La Déb« , pour qu’elle puisse terminer le tournage. La plainte alléguait également que Gregor avait menacé de « mettre fin » au projet et de « licencier environ 300 membres de la distribution et de l’équipe », à moins qu’elle ne signe un document « déclarant qu’elle retirait sa plainte concernant les allégations d’inconduite sexuelle de Ghost ».

L’avocat de Wilson, Bryan Freedman, a écrit dans un communiqué : « Amanda Ghost, Cameron Gregor et Vince Holden ont tenté de manipuler le récit en intentant imprudemment une action en justice farfelue. Leur vrai problème ? Seule une fraction de leur conduite scandaleuse a été révélée jusqu’à présent. Dans leur désespoir de changer l’histoire, ils ont négligé de considérer que cette stratégie ne ferait que conduire au dépôt par RW d’une plainte incidente qui démontre une pléthore de leurs fautes choquantes dont il existe de nombreux témoins. De nombreuses personnes courageuses se sont manifestées et ont eu des relations similaires avec Amanda Ghost. Bien que regrettable, ce n’était pas une surprise. Restez à l’écoute, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il y a beaucoup plus à venir.

THR a contacté les représentants de Cohen, Ghost, Gregor et Holden pour commentaires.