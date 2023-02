Rebel Wilson partage la première photo du visage de Baby Royce – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Marcio José Sanchez/AP/Shutterstock

Rebelle Wilson était une adorable maman adorée sur la première photo du visage de sa fille ! Le Parfait l’actrice a profité de ses histoires Instagram le samedi 4 février pour partager une belle photo de bébé Royce, qu’elle a accueilli en novembre. En un clin d’œil, vu ici via Page 6, Rebel berce le doux nouveau-né, qui regarde sa mère avec rien d’autre que de l’amour dans les yeux. Trop mignon!

Plus à propos Rebelle Wilson

La comédienne australienne s’est récemment confiée sur la signification du surnom complet de sa fille : Royce Lilian Elizabeth Wilson. “Lillian et Elizabeth sont tous deux des noms de famille portés par des femmes de ma famille que j’admire”, a déclaré Rebel. Personnes. “Elizabeth, qui est aussi mon deuxième prénom, après feu la reine.”

Quant au prénom unique de Royce, Rebel a expliqué: “Je voulais un nom original commençant par la lettre R et j’ai donc finalement atterri sur celui-là.” Elle a également jailli de tenir Royce pour la première fois, disant que c’était “écrasant et excitant”. Elle a ajouté: “Mon amour pour elle déborde. Elle est magnifique et parfaite. Je me suis dit : ‘Wow, c’est un miracle tellement précieux.’ »

En novembre, la star s’est également rendue sur son Instagram pour annoncer l’arrivée de son bébé, qui a été accueilli par mère porteuse. “Je ne peux même pas décrire l’amour que j’ai pour elle, c’est un beau miracle !” elle a écrit à côté d’un cliché du précieux tot. «Je suis éternellement reconnaissant à tous ceux qui ont été impliqués (vous savez qui vous êtes), cela a pris des années à se préparer… mais je voulais particulièrement remercier ma magnifique mère porteuse qui l’a portée et l’a mise au monde avec tant de grâce et de soin. Merci de m’avoir aidé à fonder ma propre famille, c’est un cadeau incroyable.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Pendant ce temps, Rebel a récemment mis fin aux rumeurs selon lesquelles elle était fiancée à sa petite amie Ramona Agruma! « Merci pour les bons vœux, mais nous ne sommes PAS fiancés ! » elle a écrit sur un selfie de l’adorable couple à Disneyland. Les fans ne peuvent pas être blâmés pour les avoir expédiés en mariage, car le couple semble être un match parfait.

Quelques jours après que Rebel ait révélé qu’elle sortait avec Ramona, une source a EXCLUSIVEMENT dit HollywoodLa Vie tous les détails de la romance brûlante, disant que l’adorable couple est pratiquement “inséparable” après s’être rencontré entre amis ! “Ils ont rencontré les familles et les amis de l’autre et ont fait d’innombrables voyages ensemble”, a détaillé l’initié. “Ramona inspire Rebel à être la meilleure possible. Ils s’entraînent ensemble, préparent des dîners ensemble et ils sont pratiquement ensemble 24h/24 et 7j/7.

Lien connexe En rapport: L’histoire des relations de Rebel Wilson : de Jacob Busch à ses fiançailles avec Ramona Agruma

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.