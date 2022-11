Rebel Wilson n’est pas fiancé à Ramona Agruma – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : HEDO / BACKGRID

Rebelle Wilson est ne pas Fiancé à Ramona Agruma! La Parfait star, 42 ans, a confirmé que les informations selon lesquelles elle était sur le point d’épouser le créateur de bijoux, également âgé de 42 ans, étaient fausses via Instagram. « Merci pour les bons vœux, mais nous ne sommes PAS fiancés ! » elle a écrit sur un joli selfie du couple à Disneyland. Le premier rapport de Page 6 avait indiqué que la paire portait des bagues en diamant lors de la fête d’Halloween de Casamigos il y a à peine une semaine.

Plus à propos Rebelle Wilson

La comédienne australienne a confirmé qu’elle était dans sa première relation avec une femme en juin 2021 après avoir taquiné qu’elle était “en couple”. Elle a partagé une jolie photo des deux via Instagram, en écrivant: «Je pensais que je cherchais un prince Disney… mais peut-être que ce dont j’avais vraiment besoin tout ce temps était une princesse Disney… #loveislove» avec des emojis arc-en-ciel et cœur. Elle a rencontré sa future femme après avoir eu 50 rendez-vous au cours de ce qu’elle a appelé son “année d’amour”.

“Je pense que je suis sorti avec environ 50 personnes cette année-là, mais certains d’entre eux étaient comme un rendez-vous et puis vous vous dites:” Oh non “” le Comment être célibataire l’étoile a dit sur le Tu es debout ? podcast. “Mais je voulais délibérément me pousser et sortir avec tout un tas de gens pour vivre cette expérience”, a-t-elle également expliqué.

Elle a révélé dans la même interview que les deux avaient été “mis en place” par un ami. “Il nous connaissait tous les deux depuis au moins cinq ans chacun et était du genre : ‘Oui, je pense que vous vous entendriez tous les deux.’ Et puis nous l’avons fait », a-t-elle partagé. “Je pense que cela accélère les choses plus rapidement, rencontrer quelqu’un d’une source de confiance. Je peux être sûr qu’ils sont ce qu’ils prétendent être, ce que vous ne savez pas vraiment sur les applications. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Depuis qu’ils ont commencé à se fréquenter, ils ont beaucoup voyagé, notamment en prenant des vacances romantiques à l’hôtel EDITION à Bodrum, en Turquie, pendant l’été.

“Nous avons parlé au téléphone pendant des semaines avant de nous rencontrer”, a-t-elle également déclaré à Personnes cette année avant de révéler l’identité de Romana. “Et c’était une très bonne façon d’apprendre à se connaître. C’était un peu old-school dans ce sens. Très romantique.”