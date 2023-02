Rebel Wilson n’a pas été autorisé à perdre du poids pendant ‘Pitch Perfect’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : MEGA

Rebelle Wilson est devenue un nom familier après avoir joué la Fat Amy souvent chaotique mais adorable dans l’original Parfait film. Une partie de l’identité de son personnage, bien sûr, était en surpoids, et il s’avère que les producteurs du film ont pris ce détail très au sérieux alors qu’ils continuaient avec la franchise au succès fou (qui avait un spin-off de la série télévisée, intitulé Pitch Perfect : Pare-chocs à Berlin, débuts en 2022) et a inscrit dans le contrat de Rebel qu’elle devait maintenir son poids. “Je ne pouvais pas perdre énormément de poids parce que j’étais dans les contrats pour ce film”, a déclaré l’actrice de 42 ans le 15 février. Appelle son papa épisode. “Vous ne pouvez pas perdre, je pense que ce n’est pas plus de 10 livres, ou gagner plus de 10 livres.”

Quelques années après la fin de ses obligations de tournage, Rebel a décidé de se concentrer sur sa santé et a perdu 80 livres entre 2020 et 2021 après avoir déclaré 2020 comme son « année de santé » dans une publication Instagram brute partagée en janvier de cette année. En parlant de ce qui a déclenché ses efforts, elle se souvient : « Je suis allée voir un médecin spécialiste de la fertilité et il m’a dit : ‘Vous auriez de bien meilleures chances de fertilité si vous étiez en meilleure santé. Cela m’a vraiment frappé parce que je vivais une vie plus grande et fantastique. Elle a ajouté qu’elle « est devenue lentement en meilleure santé » après avoir évalué ses objectifs de vie.

Rebel a révélé dans une interview de novembre 2020 qu’elle s’était d’abord concentrée sur la modification de son alimentation. “Avant, je mangeais probablement 3 000 calories la plupart du temps, et parce qu’il s’agissait normalement de glucides, j’avais encore faim”, a déclaré le natif d’Australie. PERSONNES. “Donc, j’ai vraiment changé pour suivre un régime riche en protéines, ce qui est difficile car je ne mangeais pas beaucoup de viande. Je mange du poisson, du saumon et de la poitrine de poulet.

Le Année secondaire star a utilisé les grands espaces comme excuse pour bouger tout en travaillant sur son régime alimentaire. Dans une publication Instagram d’octobre 2020 (voir ci-dessous), elle a dit aux fans qu’elle adorait faire fonctionner sa fréquence cardiaque via des randonnées et des séances de sprint occasionnelles. “Joyeux dimanche tout le monde! Je me prépare pour une bonne semaine à venir…x cette semaine a été très chargée mais je me suis levé très tôt 3 fois (6h du matin…) et je suis parti en randonnée… j’ai même fait quelques sprints de 100 m pour augmenter encore la fréquence cardiaque (bien que mon ‘ sprint’ est probablement le ‘jog lent’ de quelqu’un d’autre …) mais je me sentais fier de moi et maintenant il ne me reste plus que 3 kg de mon objectif de poids ! déclara-t-elle fièrement.

Comme les fans le savent, Rebel est devenue maman en novembre 2022 via une mère porteuse avec son partenaire, le designer Ramona Agrumaón. “Au-delà de la fierté d’annoncer la naissance de mon premier enfant, Royce Lillian, né la semaine dernière par mère porteuse”, Rebel tweeté le 7 novembre. “c’est un petit miracle!”

