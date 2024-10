Rebel Wilson frappe les producteurs de « The Deb » avec une contre-poursuite

Il était clair depuis des mois que Rebel Wilson allait officiellement riposter contre les producteurs en litige de son film. La Déb avec son propre procès, et maintenant elle l’a fait.

Un peu plus d’une semaine après la première mondiale du drame musical lors de la soirée de clôture du Festival du film de Toronto, Déb la réalisatrice Wilson et son avocat Bryan Freedman affirment dans une contre-plainte déposée le 26 septembre que le Pitch parfait La star est « déterminée à se battre non seulement pour elle-même mais aussi pour La Déb et pour tous ceux qui ont souffert en silence » des « actions répréhensibles de la productrice Amanda Ghost au fil des ans ».

« Au centre se trouvent trois coproducteurs – Ghost, Cameron et Holden – qui ont agi dans l’illusion qu’ils pouvaient agir aux dépens des autres en toute impunité », indique la poursuite pour rupture de contrat de Wilson contre Ghost et ses collègues. Déb les producteurs Gregor Cameron et Vince Holden.

« Leur implication dans le film a été marquée par un schéma troublant de comportements flagrants et illicites, notamment le vol, l’intimidation et l’inconduite sexuelle », déclare le dossier de 35 pages déposé devant la Cour supérieure de Los Angeles à propos du trio qualifié de « f*ckwits absolus » par Wilson fin juillet. « Lorsque ces actes ignobles ont été rapportés par Rebel Wilson – le réalisateur, scénariste et actrice vedette du film – le trio a eu recours à la « stratégie Amanda Ghost » d’intimidation et de harcèlement pour la faire taire et échapper à ses responsabilités. Cette stratégie incarne un cycle implacable de manipulation et de coercition que Wilson endure depuis octobre 2023, et ne montrant aucun signe de ralentissement.

Cette guerre des mots et des écrits a commencé cet été, lorsque Wilson s’est tourné vers les réseaux sociaux pour réprimander les producteurs pour leur refus. La Débde la première au TIFF, de jouer avec les fonds du film et de « comportement inapproprié envers l’actrice principale du film », Charlotte MacInnes. Le trio a d’abord répondu aux affirmations de Wilson en les qualifiant de « fausses, diffamatoires et décevantes ». Ils ont rapidement enchaîné le 12 juillet avec une action en justice pour diffamation. Le 16 juillet, La Déb était officiellement diffusé comme film de clôture du TIFF, et le 18 juillet, Wilson a engagé le pugiliste Freedman pour se lancer dans une bataille juridique pour elle.

Ce qui nous amène à cette contre-plainte, et aux dommages-intérêts non précisés qu’elle réclame.

« Amanda Ghost, Cameron Gregor et Vince Holden ont tenté de manipuler le récit en intentant imprudemment une action en justice farfelue », a déclaré Freedman dans un communiqué extérieur au dossier.

L’avocat a poursuivi en disant : « Leur vrai problème ? Seule une fraction de leur conduite scandaleuse a été révélée jusqu’à présent. Dans leur désespoir de changer l’histoire, ils ont négligé de considérer que cette stratégie ne ferait que conduire au dépôt par RW d’une plainte incidente qui démontre une pléthore de leurs fautes choquantes dont il existe de nombreux témoins. De nombreuses personnes courageuses se sont manifestées et ont eu des relations similaires avec Amanda Ghost. Bien que regrettable, ce n’était pas une surprise. Restez à l’écoute, ce n’est que la pointe de l’iceberg. Il y a beaucoup plus à venir.

Il y en a toujours.