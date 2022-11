Rebel Wilson et sa petite amie, premières photos depuis la naissance de leur bébé – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : APEX/MEGA

Rebelle Wilson vivait à nouveau sa meilleure vie alors qu’elle sortait pour faire la fête avec sa petite amie Ramona Agruma et mondaine Paris-Hilton à Los Angeles le jeudi 11 novembre. Parfait La star a été aperçue main dans la main avec Ramona alors que le joli couple se dirigeait vers la célèbre jetée de Santa Monica pour aider à soutenir le lancement par Paris de son royaume virtuel appelé “Paris World”. C’était la première fois que le couple était pris en photo depuis que Rebel a accueilli son premier enfant il y a quelques jours à peine.

Plus à propos Rebelle Wilson

La comédienne australienne de 42 ans s’est récemment confiée sur la signification du surnom complet de sa fille : Royce Lilian Elizabeth Wilson. “Lillian et Elizabeth sont tous deux des noms de famille portés par des femmes de ma famille que j’admire”, a déclaré Rebel. Personnes le 8 novembre. “Elizabeth, qui est aussi mon deuxième prénom, après feu la reine.”

Quant au prénom unique de Royce, Rebel a expliqué: “Je voulais un nom original commençant par la lettre R et j’ai donc finalement atterri sur celui-là.” Elle a également jailli de tenir Royce pour la première fois, disant que c’était “écrasant et excitant”. Elle a ajouté: “Mon amour pour elle déborde. Elle est magnifique et parfaite. Je me suis dit : ‘Wow, c’est un miracle tellement précieux.’ »

Lundi, la star s’est rendue sur son Instagram pour annoncer l’arrivée de Royce. “Je ne peux même pas décrire l’amour que j’ai pour elle, c’est un beau miracle !” elle a écrit à côté d’un cliché du précieux tot. «Je suis éternellement reconnaissant à tous ceux qui ont été impliqués (vous savez qui vous êtes), cela a pris des années à se préparer… mais je voulais particulièrement remercier ma magnifique mère porteuse qui l’a portée et l’a mise au monde avec tant de grâce et de soin. Merci de m’avoir aidé à fonder ma propre famille, c’est un cadeau incroyable.

Pendant ce temps, au milieu de l’annonce du bébé, Rebel s’est également rendue sur les réseaux sociaux pour mettre fin aux rumeurs selon lesquelles elle était fiancée à sa petite amie. Ramona Agruma! « Merci pour les bons vœux, mais nous ne sommes PAS fiancés ! » elle a écrit sur un selfie de l’adorable couple à Disneyland. Page 6 avait initialement indiqué que la paire portait des bagues en diamant lors de la fête d’Halloween de Casamigos il y a à peine une semaine.

En juin, quelques jours après que Rebel a révélé qu’elle sortait avec Ramona, une source a EXCLUSIVEMENT déclaré HollywoodLa Vie tous les détails de la romance brûlante, disant que l’adorable couple est pratiquement “inséparable” après s’être rencontré entre amis ! “Ils ont rencontré les familles et les amis de l’autre et ont fait d’innombrables voyages ensemble”, a détaillé l’initié. “Ramona inspire Rebel à être la meilleure possible. Ils s’entraînent ensemble, préparent des dîners ensemble et ils sont pratiquement ensemble 24h/24 et 7j/7.