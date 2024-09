Rebel Wilson et Ramona Agruma se marient

Rebel Wilson se serait marié en Sardaigne, en Italie.

L’actrice s’est mariée avec sa partenaire Ramona Agruma en Sardaigne, en Italie, après deux ans de vie commune, ont confirmé des sources au magazine People.

Il a été rapporté plus tôt ce mois-ci que même si le couple – qui est parent d’une fille de deux ans, Royce – avait initialement prévu de se marier en 2025, ils avaient fait avancer leurs projets et attendaient avec impatience une cérémonie « très élégante » à Europe.

Une source a déclaré à DailyMail.com : « Rebel ne veut plus attendre. Elle est heureuse de se marier ce mois-ci car elle est très amoureuse de Ramona et veut se marier.

« Ce sera une petite cérémonie avec des amis proches et la famille, et aussi très élégante. »

L’actrice de 44 ans a rendu public sa romance avec Ramona en juin 2022, partageant un selfie d’eux ensemble sur Instagram.

Elle a légendé le message : « Je pensais que je cherchais un prince Disney… mais peut-être que ce dont j’avais vraiment besoin pendant tout ce temps, c’était une princesse Disney. [heart and rainbow emojis] #l’amourestl’amour. »

Il semble que l’Italie soit spéciale pour le couple puisque c’est le pays où ils ont pris leurs premières vacances publiques en couple.

Quelques jours seulement après avoir confirmé leur relation, la star a partagé une photo d’eux se tenant la main à Porto Cervo, avec son message sous-titré : « Ciao Bellas ».

Wilson a également utilisé Instagram pour annoncer qu’elle et Ramona s’étaient fiancées l’année dernière lorsqu’elle a publié deux photos d’elle et de sa petite amie portant des hauts roses assortis à Disneyland.

Elle a légendé les images : « Nous avons dit OUI ! Merci @tiffanyandco pour cette magnifique bague et à Bob Iger et à l’incroyable équipe de Disneyland @disneyweddings pour avoir réalisé cette surprise magique ! »

Une source a ensuite révélé que les amis les plus proches de Rebel « ne pourraient pas être plus ravis de ses fiançailles » avec Ramona.

La source a déclaré à Us Weekly : « Les amis les plus proches de Rebel ne pourraient pas être plus ravis de ses fiançailles avec Ramona. Ils savent qu’elle et Ramona forment un couple incroyable et sont si heureux de se retrouver.

« Les amis de Rebel l’ont tellement soutenue au fil des années, ont été à ses côtés tout au long de ses hauts et de ses bas, à travers ses relations passées, etc. Ils ont l’impression que c’est son véritable conte de fées devenu réalité et qu’elle mérite tout cela et bien plus encore.

« Rebel a un cœur immense et c’est l’une des personnes les plus authentiques que vous puissiez rencontrer. Ils célèbrent tous ses fiançailles et sont ravis de son prochain chapitre. »