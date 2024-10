Rebel Wilson et Ramona Agruma en lune de miel à Paris après un mariage italien de conte de fées

Ils sont au Louvre !

Rebel Wilson et Ramona Agruma ont commencé leur mariage par une lune de miel romantique à Paris après s’être mariés avec un somptueux mariage italien ce week-end.

L’actrice de « Pitch Perfect », 44 ans, et le créateur de mode, 40 ans, ont été aperçus en train de jubiler alors qu’ils exploraient les charmantes rues de la Ville de l’Amour lundi soir.

Rebel Wilson et Ramona Agruma ont été aperçus en lune de miel à Paris lundi après s’être mariés en Italie. Images du GC

Le couple est sorti lundi soir, l’air adoré, tout en visitant la ville de l’amour lundi. ALEXJR / FOND

Ils ont opté pour des ensembles noirs assortis et ont été vus se tenant la main. ALEXJR / FOND

Les jeunes mariés ont été aperçus sortant d’un hôtel chic main dans la main avec de grands sourires sur leurs visages.

La star de « Senior Year » était très chic dans une chemise boutonnée blanche superposée sous un manteau de fourrure noir noué à la taille. Elle a terminé l’ensemble avec un pantalon en cuir, des escarpins noirs à bout pointu et un sac à main noir.

La fondatrice de Lemon Ve Limon s’est coordonnée avec sa nouvelle épouse en optant pour un look entièrement noir.

Le duo s’est dit « oui » en Sardaigne, en Italie, ce week-end. CIAOPIX / ÉQUIPE COBRA / FOND

Leur cérémonie de mariage a eu lieu à l’hôtel Cala di Volpe. Getty Images

Elle s’est enveloppée dans un trench-coat noir jusqu’au sol et accessoirisée de talons à lanières noirs et blancs et d’un sac à main en cuir matelassé.

Tandis que Wilson gardait ses tresses avec des vagues subtiles, Agruma tirait ses mèches surlignées en une queue de cheval soignée.

Dans un autre moment agréable, le duo a été vu en train de passer une soirée amusante dans des tenues noires coordonnées – même si Agruma était décontractée en baskets et Wilson avait l’air détendu dans un t-shirt Dior.

Les noces offraient une vue sur le front de mer et de nombreux décors floraux. rebellewilson/Instagram

Ils avaient un quatuor à cordes et des bouquetières. Rebelle Wilson/Instagram

L’actrice de comédie et Agruma se sont dit « oui » devant leurs amis et leur famille lors d’une cérémonie de mariage intime en Italie samedi dernier.

Leur luxueuse cérémonie en bord de mer a eu lieu à l’hôtel Cala di Volpe en Sardaigne, en Italie, où les participants ont pu profiter de la vue sur l’horizon et de la musique romantique jouée par un quatuor à cordes.

Le couple a été vu s’embrasser sous une belle arcade fleurie blanche et ils avaient d’adorables bouquetières en robes assorties présentes pour le grand jour.

Des photos du couple s’embrassant après avoir échangé leurs vœux ont fait surface. Getty Images

Ils portaient de grandes robes de mariée blanches. rebellewilson/Instagram

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

Agruma et Wilson ont été aperçus se tenant la main et posant joyeusement pour des photos tout en portant des robes de mariée similaires à épaules dénudées de Pronovias.

Wilson a débuté sa relation avec Agruma en juin 2022 tout en devenant membre de la communauté LGBTQIA+.

« Je pensais que je cherchais un prince Disney… mais peut-être que ce dont j’avais vraiment besoin pendant tout ce temps, c’était une princesse Disney 💗🌈💗#loveislove », Wilson sous-titré une photo câline avec Agruma à l’époque.

Le couple partage sa fille Royce Lillian, qu’ils ont accueillie par mère porteuse en novembre 2022. rebellewilson/Instagram

Les tourtereaux ont confirmé qu’ils sortaient ensemble en juin 2022. Getty Images pour Airbnb

Avant de rendre leur amour public, les tourtereaux ont accueilli une fille, Royce Lillian, par mère porteuse en novembre 2022.

L’actrice de « Demoiselles d’honneur » et Agruma se sont fiancées à Disneyland le jour de la Saint-Valentin 2023.

« Nous avons dit OUI ! 💗💗 Merci @tiffanyandco pour cette superbe bague 💍 et à Bob Iger et à l’incroyable équipe de Disneyland @disneyweddings pour avoir réalisé cette surprise magique ! Wilson a sous-titré sa publication sur Instagram après avoir posé la question.